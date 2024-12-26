Bakan Göktaş’tan Sıla bebek ve Narin Güran açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Sıla bebek ve Narin Güran cinayeti davaları hakkında "Faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarımız yoğun mücadele veriyor" dedi.

Göktaş Narin davası hakkında şunları söyledi:

"Köydeki diğer çocuklara yönelik psikososyal destek ekibi kurduk, travmaları atmaları için çalışmalarımızı sürdürdük"

ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık. Sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyen kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bu yasal düzenlemenin aynı zamanda cezai yaptırım tarafı olacak. Sonuç itibarıyla uymayana farklı ceza yöntemleri geliştirilebilecek.

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