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PKK/YPG köşeye sıkıştı: Terörist Karayılan'dan "Suriye'de yokuz" açıklaması geldi

Kandil'den açıklama yapan terörist Murat Karayılan, PKK'nın Suriye'de bulunmadığını ve sözde Rojava'daki hiçbir güçle bağlantılarının olmadığını söyledi. Türkiye'nin ve muhalif grupların Ayn el-Arab ile Ayn İsa bölgelerinde operasyon hazırlığı yaptığına dair iddialarda bulunan Karayılan, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile muhalifler arasında anlaşma yapıldığına dair söylentilerin doğru olmadığını belirtti.

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Giriş Tarihi :16 Aralık 2024 , 21:25 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 01:42
PKK/YPG köşeye sıkıştı: Terörist Karayılan’dan Suriye’de yokuz açıklaması geldi

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    Beşar Esad rejiminin düşüşüyle birlikte Suriye'deki terör gruplarının etkisi zayıflamaya başladı. Özellikle ABD ve İsrail'in desteğiyle ayakta duran, PKK ile doğrudan bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), sahada kontrol alanlarını birer birer kaybediyor. SDG için zaman daralırken, örgütün dağılma sürecine girdiği ifade ediliyor.

    Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan el Hamada, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki bölgeleri terör örgütünden temizlemeye yönelik operasyon hazırlıkları yaptıklarını duyurdu. Hamada, PKK'yı hem geçmişte hem de bugün Suriye'nin sırtındaki "zehirli bir hançer" olarak tanımlayarak, doğu halkının bu örgütten kurtulma isteğinin giderek güçlendiğini vurguladı.

    Esad'ın düşüşünden sonra bölgedeki aşiretler YPG/PKK'ya karşı ayaklandı (Takvim.com.tr)Esad'ın düşüşünden sonra bölgedeki aşiretler YPG/PKK'ya karşı ayaklandı (Takvim.com.tr)

    AŞİRETLER AYAKLANDI

    Esad'ın kanlı rejimi sayesinde Suriye'de oluşan boşluktan yararlanarak bölgede terör estiren PKK/YPG'li gibi terör unsurlardan baskı ve zulüm gören Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Abyad ilçesindeki Rakkalı Arap aşiretleri de 2017'den bu yana terör örgütü PKK/YPG işgalindeki topraklarını kurtaracaklarını açıkladı. Tel Abyad Kabile ve Aşiret Meclisi Başkanı Ebu Uday Cerbu, yaptığı açıklamada, "Rakka halkımıza mesaj iletmek istiyorum: Rakkalı aşiretler olarak (PKK/YPG) SDG saflarındaki Rakkalılardan örgütten hemen ayrılmalarını istiyoruz." dedi.

    Rakkalı aşiretlere mensup askeri komutanlardan Muhammed Ebu Hamza Madan da "(Rakka halkı) Yaşadığınız hüsranı ve SDG işgalinden kurtarılmayı beklediğinizi de biliyoruz. Size şunu belirtmek istiyoruz: Halkımızı ayrılıkçı terörist SDG ve zulmünden kurtaracağız." şeklinde konuştu.

    Bölgede yaşanan son gelişmeler, terör örgütleri üzerindeki baskıyı artırırken, Trump'ın Suriye'ye ilişkin, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." sözleri de terör örgütlerini iyice panikletti.

    Terörist Murat Karayılan (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Terörist Murat Karayılan (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

    TERÖRİST BAŞINDAN "SURİYE'DE YOKUZ" AÇIKLAMASI

    Bölgede yaşanan bu gelişmelerin ardından Kandil'deki PKK terör örgütünün yöneticilerinden Murat Karayılan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

    terörist Karayılan, Suriye'deki terör örgütü SDG ile olan ortaklıklarını sümen altı ederek "Suriye'de bulunmadığımızı resmen ilan ediyoruz" açıkmasında bulundu.

    PKK kanalını konuşan terörist Karayılan, sözde Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur. Bizim (PKK olarak) ne zaman sözde Rojava'ya gittiğimiz ve çıktığımız bellidir açıklamasını yaptı.

    Türk devletini hedef alan terörist Karayılan, Türkiye'nin ve muhalif grupların Ayn el-Arab ile Ayn İsa bölgelerinde operasyon hazırlığı yaptığı iddialarını gündeme getirdi.

    Öte yandan, terörist Karayılan, terör örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile muhalif gruplar arasında anlaşma yapıldığına dair çıkan iddiaları reddetti. Karayılan, "İddiaların hiçbiri doğru değil" dedi.

    BAKAN FİDAN OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

    Terör örgütlerini operasyon korkusu iyice sararken akıllara Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama geldi. Bakan Fidan, Türkiye'nin PKK/YPG'nin ortadan kaldırılması için kararlı olduğunu belirterek, "YPG'nin ortadan kaldırılması bizim stratejik hedefimiz. Ya kendi kendilerine fesh ederler ya da fesh edilirler." ifadelerini kullanmıştı.

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