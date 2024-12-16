PKK/YPG köşeye sıkıştı: Terörist Karayılan'dan "Suriye'de yokuz" açıklaması geldi

Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan el Hamada, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki bölgeleri terör örgütünden temizlemeye yönelik operasyon hazırlıkları yaptıklarını duyurdu. Hamada, PKK'yı hem geçmişte hem de bugün Suriye'nin sırtındaki "zehirli bir hançer" olarak tanımlayarak, doğu halkının bu örgütten kurtulma isteğinin giderek güçlendiğini vurguladı.

Beşar Esad rejiminin düşüşüyle birlikte Suriye 'deki terör gruplarının etkisi zayıflamaya başladı. Özellikle ABD ve İsrail'in desteğiyle ayakta duran, PKK ile doğrudan bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), sahada kontrol alanlarını birer birer kaybediyor. SDG için zaman daralırken, örgütün dağılma sürecine girdiği ifade ediliyor.

Esad'ın düşüşünden sonra bölgedeki aşiretler YPG/PKK'ya karşı ayaklandı (Takvim.com.tr)

AŞİRETLER AYAKLANDI

Esad'ın kanlı rejimi sayesinde Suriye'de oluşan boşluktan yararlanarak bölgede terör estiren PKK/YPG'li gibi terör unsurlardan baskı ve zulüm gören Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Abyad ilçesindeki Rakkalı Arap aşiretleri de 2017'den bu yana terör örgütü PKK/YPG işgalindeki topraklarını kurtaracaklarını açıkladı. Tel Abyad Kabile ve Aşiret Meclisi Başkanı Ebu Uday Cerbu, yaptığı açıklamada, "Rakka halkımıza mesaj iletmek istiyorum: Rakkalı aşiretler olarak (PKK/YPG) SDG saflarındaki Rakkalılardan örgütten hemen ayrılmalarını istiyoruz." dedi.

Rakkalı aşiretlere mensup askeri komutanlardan Muhammed Ebu Hamza Madan da "(Rakka halkı) Yaşadığınız hüsranı ve SDG işgalinden kurtarılmayı beklediğinizi de biliyoruz. Size şunu belirtmek istiyoruz: Halkımızı ayrılıkçı terörist SDG ve zulmünden kurtaracağız." şeklinde konuştu.

Bölgede yaşanan son gelişmeler, terör örgütleri üzerindeki baskıyı artırırken, Trump'ın Suriye'ye ilişkin, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." sözleri de terör örgütlerini iyice panikletti.