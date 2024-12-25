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Suriye'de tokat yiyen PKK Kandil'de birbirine düştü! Elebaşı Karayılan'ı Helin Ümit'ten sonra Duran Kalkan da yalanladı

Halep, Tel Rıfat ve Münbiç'te şamar yiyen PKK, Kandil'de birbirine düştü. Her elebaşından farklı bir ses çıkmaya başladı. "Suriye'de yokuz" diyen Murat Karayılan'ı Helin Ümit'ten sonra Duran Kalkan da yalanladı. Kalkan, "Az mücadelemiz olmadı. Doğrudan bağlantımız yok ama danışman olarak varız" sözleriyle PKK varlığını kabul etti. "Türkiye Demokles'in kılıcı gibi her gün Suriye'de YPG'yi vuruyor" ifadesiyle acizlik itirafında bulunan elebaşı "Sırada Türkiye var. Türkiye savaşın merkezi olacak" tehditleri savurdu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 09:50 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:14
Suriye’de tokat yiyen PKK Kandil’de birbirine düştü! Elebaşı Karayılan’ı Helin Ümit’ten sonra Duran Kalkan da yalanladı

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    Suriye'de tesis edilen yeni süreç terör örgütü PKK ve türevlerini çıkmaza soktu. Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alındı. Ayn-el Arab'a yönelik (Kobani) harekat hazırlıkları sürüyor.

    Kandil ise birbirine düşmüş vaziyette. Suriye'deki tabloyu gören elebaşları peşi sıra "panik" açıklamaları yapmaya başladı.

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    "SURİYE'DE YOKUZ" DİYEN KARAYILAN'I HELİN ÜMİT YALANLADI

    İlk olarak sahneye teröristbaşı Murat Karayılan çıktı. Karayılan, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" dedi.

    Elebaşı Helin Ümit ise "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar. YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın? Hakan Fidan yerinde durmuyor" diyerek Karayılan'ı yalanladı.

    PKK elebaşı Duran Kalkan (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Duran Kalkan (Takvim.com.tr)


    DURAN KALKAN: SURİYE'DE AZ MÜCADELEMİZ OLMADI, DANIŞMAN OLARAK VARIZ

    Karayılan ve Ümit'in çelişkili açıklamaları sonrası Kandil sapığı Duran Kalkan topa girdi.

    Kalkan, "Güya yeni bir Suriye olacak, demokratik bir Suriye olacak, çoğulcu bir Suriye olacak. Bize de inşallah demek düşüyor. Zaten hep bunun için mücadele ettik. Hiç de öyle Kürtlerin mücadelesi, hatta PKK'nin mücadelesi az olmadı bu konuda. Ama gerçekten ne olacak, belli değildir" açıklamasında bulunarak Suriye'deki PKK varlığını kabul etti.

    "Doğrudan bağlantımız yok ama danışman olarak varız" diyen elebaşı Kalkan, "Bazı işler yapan tek tek bireyler olarak yani Suriyeli olmayan Kürtler varsa ve bunlar PKK ile ilişkili oluyorlarsa eğer Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi, onların artık kendi alanlarından çıkması için karar alırlarsa onlar çıkarlar" şeklinde konuştu.

    PKK elebaşı Duran Kalkan (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Duran Kalkan (Takvim.com.tr)

    "Türkiye Demokles'in kılıcı gibi her gün vuruyor" ifadesiyle acizlik itirafı yapan Duran Kalkan şu ifadeleri kullandı:

    Şimdi yeni Suriye yaratılacak, ne yapılacak? Türkiye'yi işin içine soktular, Kürtler üzerinde baskı uygulasın diye. Demokles'in kılıcı gibi her gün vuruyor. Önce Afrin'den göç eden Tel Rıfat'taki Kürt topluluklarına (YPG/SDG) saldırı oldu. Ondan sonra Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimine saldırı oldu. Bu saldırıları yürütüyor Türkiye. Türkiye yürütüyor bunu. Suriye Milli Ordusu diyorlar; böyle bir güç yoktur. Çeşitli adlar altında kurulmuş örgütler deniliyor. Paravanların hepsi Türkiye örgütleridir. Herkes biliyor.

    Bunun temelinde ÖSO var. ÖSO yani İhvan, Müslüman Kardeşlerdir. Bu Müslüman Kardeşlerin eş başkanı Tayyip Erdoğan. Müslüman Kardeşler başka bir gücün örgütü değil ki. Doğrudan onların örgütüdür. Böyle kullanıyorlar.

    Şimdi de saldırtıyorlar. Güya tehdit ediyorlar, katliam uygulatıyorlar. Her gün baskı. Kimseden fazla ses çıkmıyor.


    KÜSTAH TEHDİT: TÜRKİYE SAVAŞIN MERKEZİ OLACAK

    Kandil eline tutuşturulan siyonist ve emperyalist reçeteyi dillendirmekten de geri durmadı. Elebaşı Duran Kalkan "Sırada Irak, İran ve Türkiye var. Türkiye savaşın merkezi olacak" tehditleri savurdu.

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    "GAZETECİ" MASKELİ ÖRGÜT ELEMANLARINI AKLADI: ÖZGÜRLÜĞÜN SAVAŞÇISIYDILAR

    Etkisiz hale getirilen PKK'nın "gazeteci" maskeli propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'ı aklayan Duran Kalkan, "Gerçekten de onlar karanlığa karşı aydınlığın, zorbalığa karşı hakikatin, kötülüklere karşı iyiliğin, çirkinliğe karşı güzelliğin, köleliğe karşı özgürlüğün savaşçılarıydılar. Hakikat savaşçılığının fedailiğini yaptılar" dedi.

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