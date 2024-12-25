PKK elebaşı Duran Kalkan (Takvim.com.tr)
"Türkiye Demokles'in kılıcı gibi her gün vuruyor" ifadesiyle acizlik itirafı yapan Duran Kalkan şu ifadeleri kullandı:
Şimdi yeni Suriye yaratılacak, ne yapılacak? Türkiye'yi işin içine soktular, Kürtler üzerinde baskı uygulasın diye. Demokles'in kılıcı gibi her gün vuruyor. Önce Afrin'den göç eden Tel Rıfat'taki Kürt topluluklarına (YPG/SDG) saldırı oldu. Ondan sonra Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimine saldırı oldu. Bu saldırıları yürütüyor Türkiye. Türkiye yürütüyor bunu. Suriye Milli Ordusu diyorlar; böyle bir güç yoktur. Çeşitli adlar altında kurulmuş örgütler deniliyor. Paravanların hepsi Türkiye örgütleridir. Herkes biliyor.
Bunun temelinde ÖSO var. ÖSO yani İhvan, Müslüman Kardeşlerdir. Bu Müslüman Kardeşlerin eş başkanı Tayyip Erdoğan. Müslüman Kardeşler başka bir gücün örgütü değil ki. Doğrudan onların örgütüdür. Böyle kullanıyorlar.
Şimdi de saldırtıyorlar. Güya tehdit ediyorlar, katliam uygulatıyorlar. Her gün baskı. Kimseden fazla ses çıkmıyor.
KÜSTAH TEHDİT: TÜRKİYE SAVAŞIN MERKEZİ OLACAK
Kandil eline tutuşturulan siyonist ve emperyalist reçeteyi dillendirmekten de geri durmadı. Elebaşı Duran Kalkan "Sırada Irak, İran ve Türkiye var. Türkiye savaşın merkezi olacak" tehditleri savurdu.
"GAZETECİ" MASKELİ ÖRGÜT ELEMANLARINI AKLADI: ÖZGÜRLÜĞÜN SAVAŞÇISIYDILAR
Etkisiz hale getirilen PKK'nın "gazeteci" maskeli propaganda elemanları Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'ı aklayan Duran Kalkan, "Gerçekten de onlar karanlığa karşı aydınlığın, zorbalığa karşı hakikatin, kötülüklere karşı iyiliğin, çirkinliğe karşı güzelliğin, köleliğe karşı özgürlüğün savaşçılarıydılar. Hakikat savaşçılığının fedailiğini yaptılar" dedi.