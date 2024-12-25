"SURİYE'DE YOKUZ" DİYEN KARAYILAN'I HELİN ÜMİT YALANLADI İlk olarak sahneye teröristbaşı Murat Karayılan çıktı. Karayılan, "PKK olarak Rojava'da herhangi bir varlığımız yoktur. Rojava'daki hiçbir güç ve örgüt ile organik bir ilişki ya da bağlantımız yoktur" dedi. Elebaşı Helin Ümit ise "PKK'nın Suriye'deki varlığını bitirmek istiyorlar. YPG, QSD ve YPJ niye silah bıraksın? Hakan Fidan yerinde durmuyor" diyerek Karayılan'ı yalanladı.

PKK elebaşı Duran Kalkan (Takvim.com.tr)





DURAN KALKAN: SURİYE'DE AZ MÜCADELEMİZ OLMADI, DANIŞMAN OLARAK VARIZ



Karayılan ve Ümit'in çelişkili açıklamaları sonrası Kandil sapığı Duran Kalkan topa girdi.



Kalkan, "Güya yeni bir Suriye olacak, demokratik bir Suriye olacak, çoğulcu bir Suriye olacak. Bize de inşallah demek düşüyor. Zaten hep bunun için mücadele ettik. Hiç de öyle Kürtlerin mücadelesi, hatta PKK'nin mücadelesi az olmadı bu konuda. Ama gerçekten ne olacak, belli değildir" açıklamasında bulunarak Suriye'deki PKK varlığını kabul etti.



"Doğrudan bağlantımız yok ama danışman olarak varız" diyen elebaşı Kalkan, "Bazı işler yapan tek tek bireyler olarak yani Suriyeli olmayan Kürtler varsa ve bunlar PKK ile ilişkili oluyorlarsa eğer Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi, onların artık kendi alanlarından çıkması için karar alırlarsa onlar çıkarlar" şeklinde konuştu.