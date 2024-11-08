ABD askerleri Suriye’den çekilecek mi? Kritik isim Robert F. Kennedy Jr.’dan Donald Trump iddiası: Onları oradan çıkarın

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr.

Trump'ın kuracağı yeni yönetimde yer alacağı ve önemli söz sahibi olacağı öne sürülen Kennedy Jr., yakın zamanda uçakta Trump ile bir sohbet sırasında, Trump'ın Orta Doğu haritasını çizerek bölgedeki askeri varlıkları değerlendirdiğini belirtti.

Kennedy Jr.'ın iddiasına göre, Trump uçakta bir kağıt parçası alıp Orta Doğu haritasını çizdi ve bölgedeki tüm ulusları işaretleyerek her ülkedeki askeri gücü not etti.

Kennedy, çoğu Amerikalının bu bölgeyi haritada bile tanıyamayacağını belirterek Trump'ın bu detaylı analizine dikkat çekti.

Trump, eğer bölgede bir çatışma çıkarsa Amerikan askerlerinin arada kalacağına vurgu yaparak "Onları oradan çıkarın!" talimatını verdiğini belirtti.