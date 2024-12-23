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PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump'ın güvenlik danışmanı Waltz: "Suriye'de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok"

Suriye'de ABD'nin gölgesine sığınmak isteyen terör örgütü PKK/YPG'ye gelen her açıklama ile sona yaklaşıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyareti sonrası silah bırakma çağrısı yapması sonrası Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz ABD askerlerinin Suriye'de olmaması gerektiğini belirtti. Waltz, "Amerikan botlarının (askerlerinin) Suriye'de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok." dedi.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 17:20 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 17:38
PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump’ın güvenlik danışmanı Waltz: Suriye’de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok

İÇİNDEKİLER

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    Suriye'de ABD'nin gölgesine sığınmak isteyen terör örgütü PKK/YPG'ye gelen her açıklama ile sona yaklaşıyor.

    TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG KENDİNİ FESHETMELİ

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye yaptığı ziyarette bölgede terör örgütlerine yer olmadığını vurguladı. 22 Aralık'ta yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüşen Fidan, "Bugünkü toplantımızda, Suriye halkının PKK/YPG'yle mücadele konusunda ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK/YPG, bir an önce kendisini feshetmelidir." dedi.

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. (AA)

    ABD: SURİYE'DE ABD ASKERİNE OLMAMALI

    Fidan'ın açıklamaları sonrası ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, ABD askerlerinin Suriye'de olmaması gerektiğini belirtti.

    Getty Images Getty Images

    Waltz, verdiği röportajda Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    ABD destekli terör örgütü PKK/YPG (AA)ABD destekli terör örgütü PKK/YPG (AA)

    Suriye'deki son gelişmelere değinen Waltz, ABD'nin bu ülkede dikkate aldığı konular başında DEAŞ'lı teröristlerin durumu ve İsrail'in sınırları olduğunu dile getirdi.

    ABD Başkanı seçilen Donald Trump (AA)ABD Başkanı seçilen Donald Trump (AA)

    Waltz, Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemdeki Orta Doğu politikalarının "doğru olduğunu" savunarak, "Başkan Trump kesinlikle haklı. Onun yetkisi kararlı şekilde bizi Orta Doğu savaşlarına sürüklememekti. Amerikan botlarının (askerlerinin) Suriye'de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok ama DEAŞ, İsrail sınırı ve Körfez müttefiklerimizle olan daha geniş dinamiklere dikkat etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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