PKK/YPG sona yaklaşıyor! Trump'ın güvenlik danışmanı Waltz: "Suriye'de ABD askerinin dolaşmasına ihtiyacımız yok"

Suriye'de ABD'nin gölgesine sığınmak isteyen terör örgütü PKK/YPG'ye gelen her açıklama ile sona yaklaşıyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG KENDİNİ FESHETMELİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye yaptığı ziyarette bölgede terör örgütlerine yer olmadığını vurguladı. 22 Aralık'ta yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şara ile görüşen Fidan, "Bugünkü toplantımızda, Suriye halkının PKK/YPG'yle mücadele konusunda ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gördüm. PKK/YPG, bir an önce kendisini feshetmelidir." dedi.
ABD: SURİYE'DE ABD ASKERİNE OLMAMALI
Fidan'ın açıklamaları sonrası ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, ABD askerlerinin Suriye'de olmaması gerektiğini belirtti.
Waltz, verdiği röportajda Suriye'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'deki son gelişmelere değinen Waltz, ABD'nin bu ülkede dikkate aldığı konular başında DEAŞ'lı teröristlerin durumu ve İsrail'in sınırları olduğunu dile getirdi.
Waltz, Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemdeki Orta Doğu politikalarının "doğru olduğunu" savunarak, "Başkan Trump kesinlikle haklı. Onun yetkisi kararlı şekilde bizi Orta Doğu savaşlarına sürüklememekti. Amerikan botlarının (askerlerinin) Suriye'de herhangi bir şekilde dolaşmasına ihtiyacımız yok ama DEAŞ, İsrail sınırı ve Körfez müttefiklerimizle olan daha geniş dinamiklere dikkat etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.