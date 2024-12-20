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Başkan Erdoğan'dan Donald Trump'ın "övgülerine" yanıt: Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump geçtiğimiz günlerde Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirirken, Başkan Erdoğan ve Türkiye için kritik tespitler yaptı. Başkan Erdoğan için "Çok akıllı bir adam ve çok güçlü." ifadesini kullanan Trump, Suriye'nin anahtarının Türkiye'de olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan, D-8 kapsamında gittiği Mısır'dan dönüşünde Donald Trump'ın sözlerini yorumladı. Erdoğan, " Sayın Trump da aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 13:59 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 14:09
Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’ın övgülerine yanıt: Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump'ın kendisi ve Türkiye hakkında söylediği sözleri yorumladı.

    TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ: GÜÇLÜ BİR LİDER
    Geçtiğimiz gün (16 Aralık) Florida Maralago'da düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump , Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine yol açan son gelişmelere yönelik açıklamada bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump ABD Başkanı Donald Trump

    Trump, "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." dedi.

    ABD'nin Türkiye ile bölgede birlikte çalışabileceğini söyleyen Trump, bir gazetecinin "Suriye'de bulunan 900 ABD askeri konusunda ne yapacaksınız?" sorusuna, "Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye." yanıtını verdi.

    Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (Takvim.com.tr Arşiv)

    Türkiye'nin "önemli bir güç" olduğunu kaydeden Trump, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri gücü var. Ve bu gücü savaşlarda yıpranmadı. Çok güçlü ve etkili bir ordu kurdu." ifadelerini kullandı.

    "SURİYE'NİN ANAHTARI TÜRKİYE'NİN ELİNDE OLACAK"
    Trump, ABD'nin, NATO müttefiki Türkiye ile Suriye'de daha etkili olabileceği mesajını verdi.

    Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye'nin olduğunu savunan ve bunun, kendisi için sorun olmadığını kaydeden Trump, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." ifadelerini kullandı.

    Donald Trumptan Başkan Erdoğana övgü dolu sözler: Çok akıllı ve güçlü lider | Türkiyeye anahtar vurgusuDonald Trumptan Başkan Erdoğana övgü dolu sözler: Çok akıllı ve güçlü lider | Türkiyeye anahtar vurgusu

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TRUMP'A YANIT: DOĞRU SÖZE NE DENİR?
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan D-8 Zirvesi kapsamında gittiği Mısır'ın Başkenti Kahire'den dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Trump'ın sözleri için "Tespitler yerinde" ifadelerini kullandı.

    SORU: Amerika'nın seçilmiş Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Suriye ve Türkiye ve sizinle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sizinle ilgili övgü dolu sözleri var. Sizin için 'Çok akıllı bir adam, çok güçlü, çok çetin, iyi anlaştığım biri' diyor. Bu konularda, bu söyledikleriyle ilgili ne diyeceksiniz? Suriye ile ilgili de 'Suriye'de olacakların anahtarı Türkiye'dir' diyor. 'Suriye'de ilerleyen güçlerin arkasında Türkiye var' diyor. 'Ve ben bundan rahatsız değilim' diyor. Bu konuda ne diyeceksiniz?

    Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

    TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ HERKES ANLADI MUHALEFET ANLAMADI
    Başkan Erdoğan şunları söyledi:

    "Sayın Trump'ın sözleri kendisinin ve önümüzdeki aylarda oluşturacağı yönetiminin Türkiye'ye bakışını özetliyor. Türkiye'nin gücünün ve etkinliğinin bizdeki muhalefet dışında herkes farkında. Aslında onlar da bazı şeylerin farkındalar ancak gerçekleri konuşmaya dilleri alışkın olmadığı için çarpıtıyorlar. Türkiye'nin diplomaside artan gücünü uluslararası düşünce kuruluşlarından medyaya varıncaya kadar herkes yazıp çiziyor. Biz de gücümüzün ve etkinliğimizin farkındayız. Bu gücün kaynağı olan milletimize yaraşır biçimde hizmet etmenin derdindeyiz.

    "TÜRKİYE TÜRKİYE'DEN BÜYÜKTÜR"
    Geçenlerde de söylediğim gibi Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Bizim topraklarımızı korumak, ülkemizi kalkındırmak, köklerimize tutunarak ileriye adımlar atmak gibi bir gayemiz var. Bunun yanında dostlarımızın, kardeşlerimizin yanında durma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Şam'da büyükelçiliğimizi yeniden faaliyete geçirdik, orada adımızı gören Suriyeli kardeşlerimizin hissiyatlarına bir bakın. Türk beklenendir, sözü öylesine kurulmuş bir cümle değildir. Türkiye'nin gönül sınırları fiziki sınırlarının çok ötesindedir. Gittiğimiz her ülkede, ayak bastığımız her coğrafyada, bunu gördük.

    Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr Arşiv)Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump (Takvim.com.tr Arşiv)

    "TESPİTLER YERİNDE"
    Sayın Trump da aslında bir durum tespiti yaparak ülkemizin gücü ve etkinliğinin altını çiziyor. Doğru söze ne denir? Tespitler yerinde. Aramızda herhangi bir sıkıntı gerçekten yok. Şu an itibariyle kendisi seçildiği andan itibaren görüşmelerimizi yaptık. Sayın Trump pragmatik bir siyasetçi. Kendi ülkesine ve müttefiklerine maliyet üreten politikaları değiştirme vizyonuna sahip. Devir-tesliminden sonra yine herhalde biz de ilk tebriğimizi yapar, gündemimizde bulunan konuları samimiyetle ele almaya başlarız."

    "TRUMP İLE GÖRÜŞMELERİMİZ ÇOK ÖNEMLİ"
    Öte yandan Başkan Erdoğan, Suriye'nin geleceği ve bölgede yuvalanan PKK yapılanması ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da "Amerika Birleşik Devletleri ile Sayın Donald Trump'ın görevi devralmasıyla birlikte yapacağımız görüşmeler çok önemli." ifadelerini kullanarak Trump ile kuracağı temasların önemine değindi.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı için tıklayınız:

    Başkan Erdoğandan Kahiredeki D-8 zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalarBaşkan Erdoğandan Kahiredeki D-8 zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar

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