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İstanbul'daki FETÖ operasyonu! Adil Öksüz'ü yetiştiren isimdi! Cemal Türk ve eşi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından gri kategoride aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk yakalandı. Cemel Türk, FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in özel yetiştirdiği bir isim olması ile dikkat çekiyor. Türk'ün örgüt içinde FETÖ firarisi Adil Öksüz'ü yetiştiren adam olarak tanındığı bilinmekte.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:04 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 10:20
İstanbul’daki FETÖ operasyonu! Adil Öksüz’ü yetiştiren isimdi! Cemal Türk ve eşi yakalandı

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    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy'de düzenlenen operasyonda, FETÖ kapsamında aranan Cemal Türk ve eşi Melek Türk gözaltına alındı.

    Terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Cemal Türk hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanı" suçlarından, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararı bulunduğu, Melek Türk hakkında da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilmiş yakalama kararı olduğu öğrenildi.

    Cemal Türk, FETÖ Elebaşı Fethullah Gülen'in özel yetiştirdiği isimlerden birisi.

    Türk'ün örgüt içinde FETÖ firarisi Adil Öksüz'ü yetiştiren adam olarak tanındığı bilinmekte.

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