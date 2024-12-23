Fransız etki ajanı Franceschi'nin "Kobani" korkusu! ABD ve Batı'ya yalvardı: "Türkiye'yi NATO'dan atın, YPG biterse biz de biteriz"

Suriye'nin geleceğinde terör gölgesine yer yok... Türkiye
hiçbir surette PKK ve türevlerinin Suriye topraklarında varlık sürdürmesine müsamaha göstermeyecek.
Şam'daki yeni yönetim de Ankara'nın çizgisine geldi. Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suriye'de PKK'nın kökünün kazınması gerekiyor" açıklamalarına müteakip Ahmet El Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
ʺKobani için ölürümʺ diyecek kadar terörün kölesi olan Patrice Franceschi (Takvim.com.tr)
AYN EL ARAB'A HAREKAT HAZIRLIKLARI FRANSIZ'I ZIPLATTI
PKK/YPG işgali altındaki toprakları ve Fırat havzasını terörden arındırma girişimleri ise hız kazandı. Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alındı. Ayn-el Arab'a yönelik (Kobani) harekat hazırlıkları sürüyor.
Fransa ise özgür Suriye'ye ayak bağı olan YPG'ye müzahir tutumunu sürdürüyor.
TÜRK DÜŞMANI FRANSIZ YAZAR SAHNEYE ÇIKTI
Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'dan sonra sahneye Türk düşmanı Fransız yazar Patrice Franceschi çıktı.
Her fırsatta kendini YPG'li olarak tanımlayan Franceschi, Ayn-el Arab'a düzenlenmesi planlanan harekat öncesi etki ajanlığına soyundu.
ʺKobani için ölürümʺ diyecek kadar terörün kölesi olan Patrice Franceschi (Takvim.com.tr)
"Kobani düşerse dünyanın sonu gelir" diyen Fransız yazar, "Kürt yoldaşlarımızı (PKK/YPG/SDG) Türk paralı askerleri olan SMO ve Türk ordusunun ellerine terk edemeyiz. Batılı güçler, Amerikalılar, Fransızlar ve Avrupalılar, Türklerin böylesi sembol bir kenti işgal etmesini engellemek için harekete geçmelidir" şeklinde skandal sözler sarf etti.
Sözlerinin devamında "Türkiye NATO'dan atılsın! Onlar NATO'dayken Kürtlere (PKK/YPG/SDG) yardım edemiyoruz"
diyen Franceschi şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, NATO'nun bir parçası olduğu sürece Avrupalıların müttefiki olması gerekiyor. Türkiye, NATO'dan atılmalıdır. Orada işi yok. Çünkü tüm programı, tüm ajandası ve tüm iradesi, Batı'ya, demokrasilere ve herkese karşıdır. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülke NATO'dayken Kürtlere yardım etmekte büyük güçlük çekiyoruz"
"YPG KAYBEDERSE HEPİMİZ KAYBEDERİZ"
Açık açık "YPG kaybederse hepimiz kaybederiz" diyen Patrice Franceschi, "Şu anda Kürtlere desteğimiz ve yardımımız tam olmalıdır. Aksi takdirde tüm dünya, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır" ifadelerini kullandı.