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Fransız etki ajanı Franceschi'nin "Kobani" korkusu! ABD ve Batı'ya yalvardı: "Türkiye'yi NATO'dan atın, YPG biterse biz de biteriz"

Suriye'de PKK/YPG'nin kökü kazınırken Türk düşmanı Patrice Franceschi, Ayn-el Arab'a düzenlenmesi planlanan harekat öncesi etki ajanlığına soyundu. "Şam'daki yeni yönetim Erdoğan'ın ajandasını uyguluyor" diyen Fransız yazar, ABD, Fransa ve Avrupa'ya "Türkiye'ye müdahale edin! Onları NATO'dan atın... Kobani düşerse dünyanın sonu gelir" ifadeleriyle yalvardı. Bir dönem Macron'un görevlendirdiği heyette yer alan Franceschi, açık açık "YPG kaybederse hepimiz kaybederiz" dedi. Peki, kim bu Franceschi? İşte "Kobani için ölürüm" diyecek kadar terörün kölesi olan bitik bir Fransızın anatomisi...

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 13:05 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 13:46
Fransız etki ajanı Franceschi’nin Kobani korkusu! ABD ve Batı’ya yalvardı: Türkiye’yi NATO’dan atın, YPG biterse biz de biteriz

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    Suriye'nin geleceğinde terör gölgesine yer yok... Türkiye hiçbir surette PKK ve türevlerinin Suriye topraklarında varlık sürdürmesine müsamaha göstermeyecek.

    Şam'daki yeni yönetim de Ankara'nın çizgisine geldi. Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suriye'de PKK'nın kökünün kazınması gerekiyor" açıklamalarına müteakip Ahmet El Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

    ʺKobani için ölürümʺ diyecek kadar terörün kölesi olan Patrice Franceschi (Takvim.com.tr)ʺKobani için ölürümʺ diyecek kadar terörün kölesi olan Patrice Franceschi (Takvim.com.tr)

    AYN EL ARAB'A HAREKAT HAZIRLIKLARI FRANSIZ'I ZIPLATTI

    PKK/YPG işgali altındaki toprakları ve Fırat havzasını terörden arındırma girişimleri ise hız kazandı. Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alındı. Ayn-el Arab'a yönelik (Kobani) harekat hazırlıkları sürüyor.

    Fransa ise özgür Suriye'ye ayak bağı olan YPG'ye müzahir tutumunu sürdürüyor.

    TÜRK DÜŞMANI FRANSIZ YAZAR SAHNEYE ÇIKTI

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'dan sonra sahneye Türk düşmanı Fransız yazar Patrice Franceschi çıktı.

    Her fırsatta kendini YPG'li olarak tanımlayan Franceschi, Ayn-el Arab'a düzenlenmesi planlanan harekat öncesi etki ajanlığına soyundu.

    ʺKobani için ölürümʺ diyecek kadar terörün kölesi olan Patrice Franceschi (Takvim.com.tr)ʺKobani için ölürümʺ diyecek kadar terörün kölesi olan Patrice Franceschi (Takvim.com.tr)


    "Kobani düşerse dünyanın sonu gelir" diyen Fransız yazar, "Kürt yoldaşlarımızı (PKK/YPG/SDG) Türk paralı askerleri olan SMO ve Türk ordusunun ellerine terk edemeyiz. Batılı güçler, Amerikalılar, Fransızlar ve Avrupalılar, Türklerin böylesi sembol bir kenti işgal etmesini engellemek için harekete geçmelidir" şeklinde skandal sözler sarf etti.

    Sözlerinin devamında "Türkiye NATO'dan atılsın! Onlar NATO'dayken Kürtlere (PKK/YPG/SDG) yardım edemiyoruz" diyen Franceschi şu ifadeleri kullandı:
    "Türkiye, NATO'nun bir parçası olduğu sürece Avrupalıların müttefiki olması gerekiyor. Türkiye, NATO'dan atılmalıdır. Orada işi yok. Çünkü tüm programı, tüm ajandası ve tüm iradesi, Batı'ya, demokrasilere ve herkese karşıdır. Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülke NATO'dayken Kürtlere yardım etmekte büyük güçlük çekiyoruz"



    "YPG KAYBEDERSE HEPİMİZ KAYBEDERİZ"

    Açık açık "YPG kaybederse hepimiz kaybederiz" diyen Patrice Franceschi, "Şu anda Kürtlere desteğimiz ve yardımımız tam olmalıdır. Aksi takdirde tüm dünya, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır" ifadelerini kullandı.

    Franceschi PKK için bağış fonu kurup elebaşlarıyla anlaşma imzaladı (Takvim.com.tr)Franceschi PKK için bağış fonu kurup elebaşlarıyla anlaşma imzaladı (Takvim.com.tr)

    Peki, kim bu Patrice Franceschi?

    PKK/YPG İÇİN FON KURDU

    Türkiye düşmanı Fransız yazar, kendini YPG'li olarak tanımlıyor. Ocak 2016'da PKK/YPG'ye destek sağlamak adına 'Asya Bağış Fonu' (Fonds de dotation ASIA-FdA) adıyla fon kurdu.

    Franceschi ʺPKK üniversitesiʺ kurmak istiyordu (Takvim.com.tr)Franceschi ʺPKK üniversitesiʺ kurmak istiyordu (Takvim.com.tr)

    TERÖR ÖRGÜTÜYLE "ÜNİVERSİTE" ANLAŞMASI

    Franceschi ve arkadaşları Ağustos 2016'da YPG işgalindeki bölgeye sözde "üniversite" kurmak için örgüt yöneticileriyle APO posteri önünde anlaşma imzaladı.

    Skandal! Fransızlar, PKKya Suriyenin Kuzeyindeki Amude Kentinde Üniversite YapıyorSkandal! Fransızlar, PKKya Suriyenin Kuzeyindeki Amude Kentinde Üniversite Yapıyor
    Skandal! Fransızlar, PKK'ya Suriye'nin Kuzeyindeki Amude Kentinde Üniversite Yapıyor



    2017 yazında Rakka dahil olmak üzere iki ay bölgede gezen Patrice Franceschi, PKK/YPG militanları boy boy fotoğraf çekildi.

    Türk düşmanı Fransız yazar Patrice Franceschi, PKK/YPG'lilerle yan yana (Takvim.com.tr)Türk düşmanı Fransız yazar Patrice Franceschi, PKK/YPG'lilerle yan yana (Takvim.com.tr)

    YPG PROPAGANDASI... "KOBANİ İÇİN ÖLMEK"

    Franceschi, Fransız ordusunun eski bir mensubu.... Kobani İçin Ölmek (Mourir pour Kobané) isimli YPG propagandasının yapıldığı kitabın da yazarı.

    TÜRKİYE'YE "AFRİN" İFTİRASI

    Franceschi Fransız kanalı Arte'de katıldığı '28 Minutes' adlı programda Türkiye'yi Afrin'de etnik temizlik yapmakla suçlayıp PKK'yı övmüştü. Programda yer alan Profesör Betrand Badie ise dayanamayarak PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söylemişti.

    Franceschi ve Fransız heyeti YPG işgali altındaki bölgede (Takvim.com.tr)Franceschi ve Fransız heyeti YPG işgali altındaki bölgede (Takvim.com.tr)

    MACRON'UN GÖREVLENDİRDİĞİ HEYETTE YER ALDI

    Bahse konu yazar, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 2023'te görevlendirdiği heyette de baş köşede yer aldı. Franceschi ve Fransız heyeti o dönem YPG işgali altındaki bölgeleri ziyaret edip sözde özerk yönetim ile masaya oturmuştu.

    Türk düşmanı Fransız yazar Patrice Franceschi, PKK/YPG' elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in ayağına gitti (Takvim.com.tr)Türk düşmanı Fransız yazar Patrice Franceschi, PKK/YPG' elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in ayağına gitti (Takvim.com.tr)

    ELEBAŞININ AYAĞINA GİTTİ

    Daha sonra YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'i örgütün karagahında ziyaret eden Franceschi, plaket takdim edip elebaşıyla boy boy fotoğraf çekildi.

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