Fransız etki ajanı Franceschi'nin "Kobani" korkusu! ABD ve Batı'ya yalvardı: "Türkiye'yi NATO'dan atın, YPG biterse biz de biteriz"

Şam'daki yeni yönetim de Ankara'nın çizgisine geldi. Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Suriye'de PKK'nın kökünün kazınması gerekiyor" açıklamalarına müteakip Ahmet El Şara, "Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah bulunmasını kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

ʺKobani için ölürümʺ diyecek kadar terörün kölesi olan Patrice Franceschi (Takvim.com.tr)



AYN EL ARAB'A HAREKAT HAZIRLIKLARI FRANSIZ'I ZIPLATTI



PKK/YPG işgali altındaki toprakları ve Fırat havzasını terörden arındırma girişimleri ise hız kazandı. Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK/YPG'nin elinden alındı. Ayn-el Arab'a yönelik (Kobani) harekat hazırlıkları sürüyor.



Fransa ise özgür Suriye'ye ayak bağı olan YPG'ye müzahir tutumunu sürdürüyor.

TÜRK DÜŞMANI FRANSIZ YAZAR SAHNEYE ÇIKTI



Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ve eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'dan sonra sahneye Türk düşmanı Fransız yazar Patrice Franceschi çıktı.



Her fırsatta kendini YPG'li olarak tanımlayan Franceschi, Ayn-el Arab'a düzenlenmesi planlanan harekat öncesi etki ajanlığına soyundu.