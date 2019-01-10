Bolton'un, Başkan Erdoğan'dan 'yediği azar' ABD basınında

Türkiye'yi ziyaret eden ve İbrahim Kalın ile görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmemesi, ABD'de büyük yankı uyandırdı. Kimi gazeteler bu durumu 'Erdoğan Bolton'ı azarladı' diye aktarırken, kimi ise 'Haddini bildirip gönderdiler' sözleriyle okuyucularına duyurdu. İsrail'de yaptığı konuşmada ABD'nin Suriye'den çekilmesi için terör örgütü PKK/YPG'ye güvence verilmesini şart koşan Bolton, Başkan Erdoğan'ın "Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır." sözü sonrası Türkiye'den apar topar ayrılmak zorunda kalmıştı. Beraberindeki ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi James Jeffrey ile doğrudan ABD'ye dönen Bolton'ın "Türkiye'de yediği azar" ve "eli boş dönmüş olması" büyük başarısızlık olarak yer aldı.
Washington Post, "Erdoğan'ın Kürt savaşçılara ilişkin açıklamalarından sonra Bolton'u azarladı ve adam yerine koymadı" başlığıyla çıktı.
CNBC, "Erdoğan Bolton'a Suriye konusunda kapıları kapattı" yorumunu yaptı.
Washington Post, "Erdoğan'ın Kürt savaşçılara ilişkin açıklamalarından sonra Bolton'u azarladı ve adam yerine koymadı" başlığıyla çıktı.
Washington Post, "Erdoğan'ın Kürt savaşçılara ilişkin açıklamalarından sonra Bolton'u azarladı ve adam yerine koymadı" başlığıyla çıktı.
CNBC, "Erdoğan Bolton'a Suriye konusunda kapıları kapattı" yorumunu yaptı.
Washington Post, "Erdoğan'ın Kürt savaşçılara ilişkin açıklamalarından sonra Bolton'u azarladı ve adam yerine koymadı" başlığıyla çıktı.
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