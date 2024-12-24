Balıkesir patlama son durum ne? Balıkesir fabrika patlaması neden oldu, sebebi ne? Ölü ve yaralı var mı?

Balıkesir'in Karesi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen patlama, büyük bir faciaya yol açtı. Patlayıcı üretimi yapılan bir fabrikada gerçekleşen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu olayın ardından yaptığı açıklamada patlamanın saat 08:25'te gerçekleştiğini duyurdu ve sabotaj ihtimalinin bulunmadığını belirtti.
(Kaynak: İHA)
Patlamanın Sebebi ve Olayın Gelişimi
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamanın ardından düzenlediği basın açıklamasında, patlamanın teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. "Milletimizin başı sağ olsun, saat 08:25'te patlayıcı üretim fabrikasında meydana geldi. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 yaralı var" diyerek, olayın boyutları hakkında bilgi verdi. Vali, sabotaj ihtimalinin söz konusu olmadığını, incelemelerin sadece teknik açıdan sürdürüldüğünü vurguladı.
(Kaynak: İHA)
Patlamanın Etkileri ve Kurtarma Çalışmaları
Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarına hızla başlanırken, fabrikada büyük hasar meydana geldiği bildirildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer patlamanın neden olduğu tahribat nedeniyle olası başka tehlikelere karşı tedbirlerin alındığını ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.