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Balıkesir patlama son durum ne? Balıkesir fabrika patlaması neden oldu, sebebi ne? Ölü ve yaralı var mı?

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan bir patlayıcı üretim fabrikasında bugün sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu patlamanın ardından yapılan incelemelerde 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:52 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 09:58
Balıkesir patlama son durum ne? Balıkesir fabrika patlaması neden oldu, sebebi ne? Ölü ve yaralı var mı?

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    Balıkesir'in Karesi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen patlama, büyük bir faciaya yol açtı. Patlayıcı üretimi yapılan bir fabrikada gerçekleşen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu olayın ardından yaptığı açıklamada patlamanın saat 08:25'te gerçekleştiğini duyurdu ve sabotaj ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

    (Kaynak: İHA)(Kaynak: İHA)

    Patlamanın Sebebi ve Olayın Gelişimi

    Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamanın ardından düzenlediği basın açıklamasında, patlamanın teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. "Milletimizin başı sağ olsun, saat 08:25'te patlayıcı üretim fabrikasında meydana geldi. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 yaralı var" diyerek, olayın boyutları hakkında bilgi verdi. Vali, sabotaj ihtimalinin söz konusu olmadığını, incelemelerin sadece teknik açıdan sürdürüldüğünü vurguladı.

    (Kaynak: İHA)(Kaynak: İHA)

    Patlamanın Etkileri ve Kurtarma Çalışmaları

    Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarına hızla başlanırken, fabrikada büyük hasar meydana geldiği bildirildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer patlamanın neden olduğu tahribat nedeniyle olası başka tehlikelere karşı tedbirlerin alındığını ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

    (Kaynak: İHA)(Kaynak: İHA)

    Soruşturma Başlatıldı

    Balıkesir Valiliği, patlamanın nedenini araştırmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yetkililer, olayın aydınlatılması için tüm ekiplerin sahada olduğunu belirtti. Ölü sayısının artmasından endişe edilirken, fabrikada çalışan işçilerin kimlik tespiti yapılmaya devam ediliyor.

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