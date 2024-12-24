Balıkesir patlama son durum ne? Balıkesir fabrika patlaması neden oldu, sebebi ne? Ölü ve yaralı var mı?

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen patlama, büyük bir faciaya yol açtı. Patlayıcı üretimi yapılan bir fabrikada gerçekleşen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti 3 kişi ise yaralandı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu olayın ardından yaptığı açıklamada patlamanın saat 08:25'te gerçekleştiğini duyurdu ve sabotaj ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

(Kaynak: İHA) Patlamanın Sebebi ve Olayın Gelişimi Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamanın ardından düzenlediği basın açıklamasında, patlamanın teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. "Milletimizin başı sağ olsun, saat 08:25'te patlayıcı üretim fabrikasında meydana geldi. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 yaralı var" diyerek, olayın boyutları hakkında bilgi verdi. Vali, sabotaj ihtimalinin söz konusu olmadığını, incelemelerin sadece teknik açıdan sürdürüldüğünü vurguladı.