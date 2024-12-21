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Devlet Bahçeli'den bir İmralı-DEM çıkışı daha: Görüşmenin sağlanmasında fayda var | Ne zaman izin çıkacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temas bir an evvel yapılmalı" çağırısının ardından bir açıklama daha yaptı. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi. Peki DEM'e İmralı izni çıkacak mı, olası görüşme ne zaman gerçekleşecek?

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Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 00:59 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 09:39
Devlet Bahçeli’den bir İmralı-DEM çıkışı daha: Görüşmenin sağlanmasında fayda var | Ne zaman izin çıkacak?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı ve iç cepheyi güçlendirelim" vurgusuyla birlikte DEM'e el uzatan MHP lideri Devlet Bahçeli çıkışlarını sürdürüyor.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Bahçeli TBMM'de bütçe toplantılarına katıldı (Fotoğraf: AA)Bahçeli TBMM'de bütçe toplantılarına katıldı (Fotoğraf: AA)

    "BU GÖRÜŞMENİN SAĞLANMASINDA YARAR VAR"

    Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralıda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

    Bahçeli'den DEM Parti'nin İmralı ziyareti açıklaması

    2025'E HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR
    2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

    GÖRÜŞME NE ZAMAN OLACAK?
    DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ile olan görüşme talebine iişkin Adalet Bakanlığı'ndan 18 Aralık'ta bir açıklama gelmişti.

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmenin bütçe görüşmelerinden sonraki zaman diliminde olabileceğini işaret etti.

    BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONRASINI İŞARET ETTİ
    Tunç, "Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Ona göre biraz sabretmemiz gerekiyor. Bütçe görüşmeleri var zaten. Bütçe bittikten sonra muhtemelen karar verilir" ifadelerini kullandı.

    Bu açıklama ile DEM'e iznin önümüzdeki hafta çıkması bekleniyor.

    BAHÇELİ "İMRALI-DEM YÜZ YÜZE GÖRÜŞSÜN" DEDİ


    Hatırlanacağı üzere MHP lideri Devlet Bahçeli, 26 Kasım tarihli Meclis konuşmasında "22 Ekim 2024'ten itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    DEM BAŞVURU YAPTI
    Bahçeli'nin bu sözleri üzerine DEM Parti İmralı'da Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yapmıştı.

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    YENİ DÖNEMİN ŞİFRESİ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE
    Öte yandan Türkiye, kritik bir sürecin eşiğinde... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süredir yaptığı "iç cepheyi güçlendirelim ve terörsüz Türkiye'yi inşa edelim" vurgusu sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önce DEM'e el uzattı sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'a "Çık PKK'yı lağvet" çağrısı yaptı.

    ÖCALAN'DAN "ŞİDDETİ BİTİRİP HUKUK ZEMİNİNE ÇEKEBİLİRİM" MESAJI
    Çağrı sonrası İmralı'nın kapıları açıldı. Yeğen Ömer Öcalan amcası Abdullah Öcalan'la görüştürüldü.

    Öcalan'dan "Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekebilirim" mesajı geldi.

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    KANDİL'İN APO MASKESİ DÜŞTÜ
    "İç cepheyi sağlam tutmak" gayesiyle atılan adımlara PKK ve kaostan beslenen terör baronları takoz oldu.

    Kandil, İmralı - DEM görüşmesi öncesi süreci sabote etmek için her yolu denedi. Elebaşları sıraya girip silah bırakmayacaklarını ilan etti.

    Böylelikle Kandil'in APO maskesi inmiş oldu. Son olarak Suriye'de yaşanan gelişmeler de terör örgütünü köşeye sıkıştırdı.

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