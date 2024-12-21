Bahçeli TBMM'de bütçe toplantılarına katıldı (Fotoğraf: AA)

"BU GÖRÜŞMENİN SAĞLANMASINDA YARAR VAR"

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralıda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

2025'E HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ OLUR

2025 yılına girileceğini ifade eden, yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

GÖRÜŞME NE ZAMAN OLACAK?

DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ile olan görüşme talebine iişkin Adalet Bakanlığı'ndan 18 Aralık'ta bir açıklama gelmişti.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmenin bütçe görüşmelerinden sonraki zaman diliminde olabileceğini işaret etti.



BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ SONRASINI İŞARET ETTİ

Tunç, "Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Ona göre biraz sabretmemiz gerekiyor. Bütçe görüşmeleri var zaten. Bütçe bittikten sonra muhtemelen karar verilir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama ile DEM'e iznin önümüzdeki hafta çıkması bekleniyor.

BAHÇELİ "İMRALI-DEM YÜZ YÜZE GÖRÜŞSÜN" DEDİ



Hatırlanacağı üzere MHP lideri Devlet Bahçeli, 26 Kasım tarihli Meclis konuşmasında "22 Ekim 2024'ten itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



DEM BAŞVURU YAPTI

Bahçeli'nin bu sözleri üzerine DEM Parti İmralı'da Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuru yapmıştı.