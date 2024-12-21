2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM’de kabul edildi

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda 2025 yılı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin, sorunların yaşandığı dönemden geçtiğini belirtti.

Küresel gelişmeler çerçevesinde dünyanın, eski dünya olmadığını vurgulayan Aksakal, tüm değerlerin sahiplenilerek gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda Kovid-19 salgınının, depremlerin yaşandığını anımsatan Aksakal, "Yaşananlara bakıldığında gerçekten 'Bu ülke büyük bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet.' denilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, 2025 yılı bütçesinde vatandaşın sosyal refahına, huzuruna, Türkiye'nin güvenliğine ve kalkınmasına yönelik yeterli kaynağın ayrılmadığını savundu.

İşsizlikle ve kayıt dışılıkla mücadele politikalarının geliştirilmesini isteyen Aksakal, gıda fiyatlarında artış yaşandığını, tarımdaki sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Şahsı adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "2025 yılı bütçesinin, faiz, enflasyon, cari açık ve pahalılık bütçesi olduğunu" ileri sürdü.

Türkiye'nin dünyada en yüksek faiz veren ikinci, Avrupa'da ise birinci ülke olduğunu iddia eden Emir, "Fakir fukaradan kestiğiniz vergileri para babalarına veriyorsunuz. Siz faizcisiniz." sözlerini sarf etti.

Avrupa'daki en yüksek enflasyonun Türkiye'de olduğunu dile getiren Emir, enflasyonun, iktidarın politikaları sonucu değil, baz etkisinden dolayı düşüşe geçtiğini söyledi. Emir, "TÜİK rakamları zaten makyajlı. O yüzden enflasyon yüzde 80'den yüzde 47'ye düşmüş gibi görünüyor. En kötüsü geride kalmadı, milleti kara kış bekliyor." dedi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin süreci eleştiren Emir, şöyle konuştu:

"Biz, öz eleştiri yapmanızı beklerdik. Eğer, Aile Bakanı ya da Sağlık Bakanı 'Burada bir eksik var, bunu bulacağız, gereğini yapacağız. Hiç kimse merak etmesin.' deseydi vallahi kabul edeceğiz ama siz bir gram öz eleştiri yapmadınız. Yoksulun halini de anlamadınız, halen deprem bölgesinde konteynerde kalmanın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz, akşama doğru gidip pazardan çürük sebze toplamanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Aya sert iniş yapacaktınız, 31 Mart gecesi yere çakıldınız. Getirin sandığı, millet gereğini yapsın, sizi üstünden atsın."