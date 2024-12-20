Almanya Magdeburg’da ne oldu? Almanya noel pazarına saldırı mı düzenlendi?

Almanya'nın Magdeburg kentinde trajik bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, Noel pazarında bulunan kalabalığın arasına dalarak çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre, 60 kişinin yaralandığı saldırıda ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. İşte yaşanan korkunç saldırıya dair detaylar…