Almanya Magdeburg’da ne oldu? Almanya noel pazarına saldırı mı düzenlendi?

Almanya'nın Magdeburg kentinde trajik bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, Noel pazarında bulunan kalabalığın arasına dalarak çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. İlk belirlemelere göre, 60 kişinin yaralandığı saldırıda ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. İşte yaşanan korkunç saldırıya dair detaylar…
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Almanya Magdeburg'da ne oldu?
Almanya'nın Magdeburg kentinde kimliği belirsiz bir kişinin Noel pazarındaki kalabalığın üzerine araç sürdüğü olayda, onlarca kişi yaralandı. Saksonya-Anhalt eyaletinden paylaşılan haberde, araç sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. Berlin'in batısında yer alan Magdeburg, Saksonya-Anhalt eyaletinin başkenti olup yaklaşık olarak 240.000 kişilik bir nüfusa sahip.