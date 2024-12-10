DEM Parti'ye "Öcalan" izni çıktı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Uygun bir günün belirlenmesi için çalışmamız olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe vurgusu"nun ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin DEM Parti ile el sıkışmasıyla başlayan süreç yeni bir boyut kazandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerinin ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptı.

UYGUN BİR GÜN BELİRLENECEK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti'nin İmralı başvurusu ile ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI VE DEM'İN BAŞVURUSU

MHP Genel Başkanı Bahçeli 26 Kasım'da TBMM'de yaptığı açıklamada, "22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DEM BAŞVURU YAPTI

Bahçeli'nin açıklamasıyla aynı gün, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'da Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.

Tülay Hatimoğlulları ile Tuncer Bakırhan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)