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DEM Parti'ye "Öcalan" izni çıktı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Uygun bir günün belirlenmesi için çalışmamız olacak

DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanlığından açıklama geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti'nin İmralı başvurusu ile ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:15 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 11:46
DEM Parti’ye Öcalan izni çıktı mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Uygun bir günün belirlenmesi için çalışmamız olacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cephe vurgusu"nun ardından Milliyetçi Hareket Partisi'nin DEM Parti ile el sıkışmasıyla başlayan süreç yeni bir boyut kazandı.

Bahçeli 22 Ekim'de "Terörist başı gelsin Meclis'te terör örgütünü lağvettiğini açıklasın" dedi. Bahçeli ilerleyen süreçte DEM ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın vakit kaybetmeden görüşmesi gerektiğini söyledi.

MHP lideri Bahçeli TBMM'de DEM Parti ile tokalaştı ( 1 Ekim / Tavkvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)MHP lideri Bahçeli TBMM'de DEM Parti ile tokalaştı ( 1 Ekim / Tavkvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerinin ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptı.

ADALET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ
DEM'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin Adalet Bakanlığından açıklama geldi.

UYGUN BİR GÜN BELİRLENECEK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "DEM Parti'nin İmralı başvurusu ile ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesi ile ilgili bir çalışmamız olacak." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI VE DEM'İN BAŞVURUSU
MHP Genel Başkanı Bahçeli 26 Kasım'da TBMM'de yaptığı açıklamada, "22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM gecikmeden görüşmeli | 3. Dünya Savaşı uyarısı | Özgür Özel'e ve HALK TV'ye sert tepki

DEM BAŞVURU YAPTI
Bahçeli'nin açıklamasıyla aynı gün, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı'da Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi.

Tülay Hatimoğlulları ile Tuncer Bakırhan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Tülay Hatimoğlulları ile Tuncer Bakırhan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Daha sonra DEM Parti teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptı.

DEM'in başvurusu (Takvim.com.tr)DEM'in başvurusu (Takvim.com.tr)

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