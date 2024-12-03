DEM Parti'ye "Öcalan" izni verilecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "makul süre" mesajı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti'nin PKK eleaşı Abdullah Öcalan ile görüşme dilekçesine ilişkin açıklama yaptı.
MAKUL SÜRE MESAJI
Bakan Tunç, "Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek." ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI
MHP Genel Başkanı Bahçeli 26 Kasım'da TBMM'de yaptığı açıklamada, "22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.