DEM Parti'ye "Öcalan" izni verilecek mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "makul süre" mesajı!

BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞTI MHP Genel Başkanı Bahçeli 26 Kasım'da TBMM'de yaptığı açıklamada, "22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız. İmralı'yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç DEM Parti 'nin PKK eleaşı Abdullah Öcalan ile görüşme dilekçesine ilişkin açıklama yaptı.

DEM BAŞVURU YAPTI

Bahçeli'nin açıklaması sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Biz Tülay eş başkanımızla birlikte İmralı'da Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız." dedi.

DEM'in başvurusu (Takvim.com.tr)

Daha sonra DEM Parti teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptı.