Siyonist ordu, Golan'daki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi. İsrail tankları Şam 'a 25 km'lik mesafede mevzilendi. "Kritik silahların teröristlerin eline geçmemesi" argümanına sığınan İsrail, Suriye ordusuna ait savaş gemileri, uçakları ve ağır silahları vurdu. ESAD KAÇARKEN BİLE SURİYE'Yİ SATTI Esad'ın giderayak İsrail'le "Uçağımı vurmayın hava sahasında kolaylık sağlayın" anlaşması yapıp silah ve üslerin koordinatlarının yer aldığı bir liste verdiği konuşuluyor.

İsrail 'in petrolden tarıma su kaynaklarından jeopolitik konuma Suriye topraklarından faydalanmak istediği bilinen bir gerçek. Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapılan siyonist rejim, PKK/YPG'yi de aparat olarak kullanma niyetinde.

Suriye topraklarındaki siyonist işgal sürerken daha önce bölgede haritaları değiştireceğini söyleyen Netanyahu şimdi de "Söz verdiğim gibi Orta Doğu'nun yüzünü dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

ʺBağımsız kürdistan kurulmalıʺ diyen soykırımcı Netanyahu (Takvim.com.tr)



NETANYAHU NE DEDİ, KANDİL NE YAPTI? "YPG BİZİM DOĞAL MÜTTEFİKİMİZ"

Netanyahu'nun "Bağımsız kürdistan kurulmalı" beyanları ve Kandil'den gelen "İsrail'le iş birliğine hazırız" mesajları bu durumu destekler nitelikte. İsrail'in yeni dışişleri bakanı Gideon Sa'ar ise "Kürtler (SDG/YPG) bizim doğal müttefikimiz" diyerek PKK'yı akladı. Daha sonra Sa'ar, "Kürtlere yönelik saldırılar durdurulmalı. Çünkü onlar DEAŞ'a karşı savaştılar ve bölgenin istikrara kavuşmasını sağlıyorlar" ifadeleriyle bir kez daha YPG'nin yanında konumlandı.

İSRAİL'İN "TERÖRİSTAN" EMELİ VE UYDU DEVLET HAYALİ: ESAS HEDEF ANADOLU

Tel Aviv'in Deyrizor - Rakka hattı üzerinden İsrail'e doğru uzanacak bir güney koridoru oluşturma hayali kuruyor. Bu noktada YPG/SDG'nin devletleşme arzusu İsrail için önem taşıyor.

Siyonist rejim, bölgedeki kurulacak bir "teröristan"ı kendisine uydu devlet yapmak istiyor. Sinsi, hain ve kirli planın esas hedefi ise Anadolu.



DAVUT KORİDORU'NA ANKARA TOKADI



Ankara destekli SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'ten sonra Deyrizor'u da PKK işgalinden kurtarıp İsrail'in "terör koridoru" planını çöpe attı.