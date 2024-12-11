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Arz-ı Mev'ud melaneti Şam'da İsrail'in gözü Anadolu'da! PKK'lı "Davut Koridoru"na Ankara tokadı... Cevlani'nin mide bulandıran sessizliği

Esas hedefi Anadolu olan Arz-ı Mev'ud melaneti Şam'ın kapısına dayandı. İsrail, "Suriye'de YPG bizim doğal müttefikimiz" diyecek kadar gözü kararttı. Siyonist rejim PKK/YPG'yi "uydu devlet" olarak kullanma planları yaparken Netanyahu açık açık "Orta Doğu'nun yüzünü dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı. Ancak Ankara'nın da bir hesabı var idi... Tel Rıfat, Münbiç ve Deyrizor PKK'dan arındırılarak "terör koridoru" planı çöpe atıldı. Gelinen bu noktada Türkiye kartları açık oynuyor... İsrail'i "Suriye'ye saldıran karşısında bizi bulur" diyerek uyarıyor. Biden'a göre "Doğru yolda" olan Cevlani'nin Şam'daki İsrail tankları karşısındaki suskunluğu ise mide bulandırıyor.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 09:11 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 09:36
Arz-ı Mev’ud melaneti Şam’da İsrail’in gözü Anadolu’da! PKK’lı Davut Koridoruna Ankara tokadı... Cevlani’nin mide bulandıran sessizliği

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Suriye'de oluşan yeni denklem sonrası İsrail Arz-ı Mev'ud (Vadedilmiş topraklar) emelleri doğrultusunda şeytani planlara girişti.

Siyonist ordu, Golan'daki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi. İsrail tankları Şam'a 25 km'lik mesafede mevzilendi. "Kritik silahların teröristlerin eline geçmemesi" argümanına sığınan İsrail, Suriye ordusuna ait savaş gemileri, uçakları ve ağır silahları vurdu.

ESAD KAÇARKEN BİLE SURİYE'Yİ SATTI

Esad'ın giderayak İsrail'le "Uçağımı vurmayın hava sahasında kolaylık sağlayın" anlaşması yapıp silah ve üslerin koordinatlarının yer aldığı bir liste verdiği konuşuluyor.

İsrail Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu (AA)İsrail Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu (AA)

ŞAM'IN KAPISINA DAYANAN ARZ-I MEV'UD MELANETİ

Suriye topraklarındaki siyonist işgal sürerken daha önce bölgede haritaları değiştireceğini söyleyen Netanyahu şimdi de "Söz verdiğim gibi Orta Doğu'nun yüzünü dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

PKK/YPG SİYONİZMİN APARATI

İsrail'in petrolden tarıma su kaynaklarından jeopolitik konuma Suriye topraklarından faydalanmak istediği bilinen bir gerçek. Arz-ı Mev'ud hezeyanına kapılan siyonist rejim, PKK/YPG'yi de aparat olarak kullanma niyetinde.

ʺBağımsız kürdistan kurulmalıʺ diyen soykırımcı Netanyahu (Takvim.com.tr)ʺBağımsız kürdistan kurulmalıʺ diyen soykırımcı Netanyahu (Takvim.com.tr)

NETANYAHU NE DEDİ, KANDİL NE YAPTI? "YPG BİZİM DOĞAL MÜTTEFİKİMİZ"

Netanyahu'nun "Bağımsız kürdistan kurulmalı" beyanları ve Kandil'den gelen "İsrail'le iş birliğine hazırız" mesajları bu durumu destekler nitelikte. İsrail'in yeni dışişleri bakanı Gideon Sa'ar ise "Kürtler (SDG/YPG) bizim doğal müttefikimiz" diyerek PKK'yı akladı. Daha sonra Sa'ar, "Kürtlere yönelik saldırılar durdurulmalı. Çünkü onlar DEAŞ'a karşı savaştılar ve bölgenin istikrara kavuşmasını sağlıyorlar" ifadeleriyle bir kez daha YPG'nin yanında konumlandı.

İSRAİL'İN "TERÖRİSTAN" EMELİ VE UYDU DEVLET HAYALİ: ESAS HEDEF ANADOLU

Tel Aviv'in Deyrizor - Rakka hattı üzerinden İsrail'e doğru uzanacak bir güney koridoru oluşturma hayali kuruyor. Bu noktada YPG/SDG'nin devletleşme arzusu İsrail için önem taşıyor.

Siyonist rejim, bölgedeki kurulacak bir "teröristan"ı kendisine uydu devlet yapmak istiyor. Sinsi, hain ve kirli planın esas hedefi ise Anadolu.

DAVUT KORİDORU'NA ANKARA TOKADI

Ankara destekli SMO, Tel Rıfat ve Münbiç'ten sonra Deyrizor'u da PKK işgalinden kurtarıp İsrail'in "terör koridoru" planını çöpe attı.

Derin Amerikanın Suriyede İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... kürdistan masalı ve siyonist işgalin perde arkasıDerin Amerikanın Suriyede İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... kürdistan masalı ve siyonist işgalin perde arkası



DERİN AMERİKA İSRAİL - PKK İTTİFAKI İSTİYOR

Derin Amerika ve CIA de İsrail - PKK ittifakını destekliyor. CIA ajanı Michael Rubin, "İsrail Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA versin, Kürtleri silahlandırsın, PKK'ya tedarik sağlasın" ifadelerini kullandı.

ABD'nin derin kalemlerinden Foreign Policy yazarı Walid Phares de "Özgür Lübnan'ı özgür Kürdistan'a bağlayacak bir ABD-İsrail-Ürdün hattı" planını yazdı.

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ANKARA KARARLI... "SURİYE'YE SALDIRAN KARŞISINDA BİZİ BULUR"

Gelinen bu noktada Türkiye, İsrail'le karşı kartları açıktan oynuyor... Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin vermeyeceğini vurgulayıp esas hedefi Anadolu olan Arz'ı Mev'ud safsatasına "Geçit vermem" diyor.

"Kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı karşısında bizi bulur" diyen Başkan Erdoğan Tel Aviv'i uyardı:

Birilerinin, sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleri, fanatik inançları, sapkın ideolojileri, hastalıklı hayalleri uğruna bölgemizi kana ve ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız. Hem Suriye'de yaşananlardan, hem Filistin'de devam eden trajediden, hem kuzeyimizde süren savaştan çıkardığımız dersler bize, bu şekilde hareket etmemiz gerektiğini söylüyor.

HTŞ lideri Cevlani (Takvim.com.tr)HTŞ lideri Cevlani (Takvim.com.tr)

CEVLANİ MİDE BULANDIRDI

Joe Biden'ın "Doğru yolda" dediği, ABD'nin "Terör" listesinden çıkarmayı planladığı HTŞ lideri Cevlani'nin Şam'ın kapısına dayanan İsrail tankları karşısında sessiz kalması ise kafalarda soru işareti bıraktı.

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