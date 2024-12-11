Çocuklara sosyal medya kısıtlamasında ABD ve Avustralya modeli! İhlal edene ceza var

CEZA VERİLEBİLECEK Türkiye'nin iki modeli de incelemeye aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Meclis'e gönderilmek üzere taslağı oluşturulan teklifte, sosyal medya şirketlerinden, asgari yaşın altındaki çocukların hesap sahibi olmasını önlemek için "makul adımlar atması" istenecek. Böylelikle yaş sınırı ihlal edilirse dünyanın büyük teknoloji ve sosyal medya platformlarına ceza kesilebilecek.

Uraloğlu, "13 yaş dünyada daha çok kabul görmüş bir yaş. 16 yaş da konuşulan" demişti.

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Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ben yasak lafını sevmiyorum, bir düzenleme, belki erişime engel getirme. Bir engellik tanımı da değişebilir ama dünyada 13 yaş sınır kriteri alınarak birçok düzenleme yapıldı ve yapılma ile ilgili de hazırlıklar var. 16 yaş ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Biz de Türkiye'de bu konuyu tartışıyoruz. 13 yaş dünyada daha çok kabul görmüş bir yaş. 16 yaş da konuşulan.

"BAKANLIK VE KURUMLARLA GÖRÜŞÜYORUZ, KARAR VERECEĞİZ"

Benim şahsi görüşüm 16 yaştır ancak verilmiş bir karar yok. Hem Bakanlığımız hem de ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla görüşüyoruz, bir karar vereceğiz.

"AİLE RIZA GÖSTERİYORSA GİRSİN"

Biz o yaşın altındakilerin tek başlarına bu işlere girişleri, kendilerinin üyeliğini ortadan kaldırmış olacağız. 13 yaşın altında bir erişim olmasın istiyoruz. 13 ve 16 yaş arasında ailenin rızası olsun, bunu tartışıyoruz. Aile rıza gösteriyorsa girsin.