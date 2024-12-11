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Çocuklara sosyal medya kısıtlamasında ABD ve Avustralya modeli! İhlal edene ceza var

Hükümet, çocukları sosyal medyanın kötü etkilerinden korumak için harekete geçti. Diğer ülkelerde nasıl uygulamaların olduğu araştırılırken gündemde ABD ve Avustralya modeli var. Yaş sınırı ihlal edilirse dünyanın büyük teknoloji ve sosyal medya platformlarına ceza kesilmesi de konuşulanlar arasında. Peki ABD ve Avustralya modeli nedir? İşte çocuklara sosyal medya kısıtlamasının tüm detayları...

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 08:57 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 09:06
Çocuklara sosyal medya kısıtlamasında ABD ve Avustralya modeli! İhlal edene ceza var

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Türkiye, çocukları sosyal medya platformlarındaki tehlikelerden korumak adına çözümler arıyor. Diğer ülkelerde uygulamaya konulması planlanan modeller araştırılıyor. Sosyal medyanın 13 yaşından küçükler tarafından kullanılmamasını öngören kanun teklifi TBMM'nin önemli konularından biri olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Meclis'e sunulması için hazırlıkları devam eden yasa teklifi için ABD'nin Florida eyaletinde 1 Ocak 2025 sonrasında yürürlüğe girecek yasa metninin incelendiği kaydedildi. Yasaya göre Florida'da 14 yaşından küçükler sosyal medya profili veya hesabı açamayacak. Sosyal medya platformları 14 yaşından küçük çocukların hesaplarını silecek.

Dünyada çocuk ve gençlere sosyal medya kısıtlaması (AA)Dünyada çocuk ve gençlere sosyal medya kısıtlaması (AA)

AVUSTRALYA MODELİ NE?
İncelenen bir diğer model ise Avustralya'da 16 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişimini engelleyen kanun teklifinin taslağı. Yasayla Avustralya'da çocuklar sosyal medyayı 16 yaşından önce kullanamayacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Bu yaşın altındaki çocukların sosyal medya platformlarında hesap açmaları halinde sorumluluk, platformlara ait olacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

CEZA VERİLEBİLECEK
Türkiye'nin iki modeli de incelemeye aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Meclis'e gönderilmek üzere taslağı oluşturulan teklifte, sosyal medya şirketlerinden, asgari yaşın altındaki çocukların hesap sahibi olmasını önlemek için "makul adımlar atması" istenecek. Böylelikle yaş sınırı ihlal edilirse dünyanın büyük teknoloji ve sosyal medya platformlarına ceza kesilebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

13 YAŞ ALTI GENÇLERE SOSYAL MEDYA KISITLAMASI OLACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili katıldığı bir canlı yayında detayları aktarmıştı.

Uraloğlu, "13 yaş dünyada daha çok kabul görmüş bir yaş. 16 yaş da konuşulan" demişti.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ben yasak lafını sevmiyorum, bir düzenleme, belki erişime engel getirme. Bir engellik tanımı da değişebilir ama dünyada 13 yaş sınır kriteri alınarak birçok düzenleme yapıldı ve yapılma ile ilgili de hazırlıklar var. 16 yaş ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Biz de Türkiye'de bu konuyu tartışıyoruz. 13 yaş dünyada daha çok kabul görmüş bir yaş. 16 yaş da konuşulan.

"BAKANLIK VE KURUMLARLA GÖRÜŞÜYORUZ, KARAR VERECEĞİZ"

Benim şahsi görüşüm 16 yaştır ancak verilmiş bir karar yok. Hem Bakanlığımız hem de ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla görüşüyoruz, bir karar vereceğiz.

"AİLE RIZA GÖSTERİYORSA GİRSİN"

Biz o yaşın altındakilerin tek başlarına bu işlere girişleri, kendilerinin üyeliğini ortadan kaldırmış olacağız. 13 yaşın altında bir erişim olmasın istiyoruz. 13 ve 16 yaş arasında ailenin rızası olsun, bunu tartışıyoruz. Aile rıza gösteriyorsa girsin.

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"DİJİTAL ORTAMA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Dijital ortama erişimin engellenmesi söz konusu değil. Bir oyun platformunda çok masumane giren bir çocuğu alıp farklı mecralara götürebiliyorlar. Onu sanal kumardan tutun da fuhuşa kadar, cinsel içeriklere kadar, akran zorbalığına kadar götürebilir. Biz içerik çıkarılmasını genel düşünüyoruz. Sadece çocuklara yönelik değil, güvenlik konusunu dikkate alırız.

YASAK GELDİĞİNDE BU NASIL DENETLENECEK?

Biz kişisel bilgilerin paylaşılmasını asla doğru bulmuyoruz. Doğum tarihi, T.C. kimlik numarası falan kişisel bilgilerdir. Biz o yükümlülüğü sosyal medya platformuna yükleyeceğiz diyeceğiz ki bunu üye yapmayacaksın. Nasıl yapacak? Yapay zeka öyle gelişti ki giren kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından vs. yaşını tahmin edecek. Ona göre sen bu yaşta değilsin, bunu kullanmamalısın deyip onu engelleyecek.

DÜZENLEME NE ZAMAN DEVREYE GİRER?

Önümüzdeki senenin içerisinde olur diye düşünüyorum.

Sosyal medyaya yaş sınırı mı geldi?

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