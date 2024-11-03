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CHP'de "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu tam gaz! Kurultay tamtamları... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun 'Özel' hedefi

CHP'de yine savaş tamtamları çalıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Genel Merkez'e karşı bayrak açıp olağanüstü kurultay hazırlıklarına girişmesine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. "Düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu sahneleyen ikilinin Özgür Özel'i yemeyi kafaya koyduğu görülürken CHP'nin son grup toplantısında 25 vekil Özgür Özel'e karşı isyan bayrağı açtı. 50 vekilin ise kurultay için imza toplama girişimlerine başladığı konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda "CHP içerisinde bana sadık 50 vekil var" diyerek Özel'e ültimatom çekmişti.

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Giriş Tarihi :03 Kasım 2024 , 11:39 Güncelleme Tarihi :03 Kasım 2024 , 11:55
CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu tam gaz! Kurultay tamtamları... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun ’Özel’ hedefi

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Türkiye "iç cephe" için kenetlenmişken Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki "iç kavga" dallanıp budaklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim'de paylaştığı mesajda "Değişim ve dönüşüm mücadelesi devam ediyor. Yola çıktık, kararlılıkla yürüyoruz" diyerek hem Özgür Özel'e hem de Genel Merkez'e bayrak açtı.

İmamoğlu'nun Genel Merkez'deki gölgesi Gökhan Günaydın da "Kurultay için imza toplayan hain değildir" sözleriyle kurultay zemini yoklamaya başladı.

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TAKVİM İMAMOĞLU'NUN KURULTAY PLANINI AÇIKLIYOR

Özgür Özel yönetiminden rahatsız olan ve Mansur Yavaş huzursuzluğu yaşayan İmamoğlu'nun kurultay için tüm şartları zorlayıp Özel'in karşısına Gökhan Günaydın'ı aday olarak çıkarmayı planladığı kulislerde konuşuluyor.

TAKVİM'in kaynaklarından edindiği bilgilere göre; İmamoğlu'nun Şubat 2025'te olağanüstü kurultay için zemin yoklayacağı değerlendiriliyor.

Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki 'arabacı' kavgasının altında koltuk savaşı yatıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)Kılıçdaroğlu ve Özel arasındaki 'arabacı' kavgasının altında koltuk savaşı yatıyor (Takvim.com.tr / Arşiv)


Kılıçdaroğlu faktörünü atlamamakta da fayda var.

CHP'nin sabık genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e karşı Ekrem İmamoğlu'nun yanında konumladı. Son günlerde medyaya düşen 'arabacı' kavgasının arka planında da bu gerçeklik yatıyor. Koltuk hesapları yapan Kılıçdaroğlu ve ekibinin eksenini Saraçhane'ye kırması sonrası Genel Merkez musluğu kıstı. "Koruma ekibi" ve "Makam aracı" kriziyle beraber Özgürcüler ve Kemalciler birbirine girdi.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU 'ÖZEL'İ YEMEYİ KAFAYA KOYDU

Gelinen bu noktada Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'i yemeyi kafaya koyduğu net bir şekilde görülüyor. Ancak değişim kurultayında hasım olan ikilinin birbirine karşı güven problemi de mevcut.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Takvim.com.tr / Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Takvim.com.tr / Arşiv)


KILIÇDAROĞLU'NA SADIK 50 VEKİL İMZA TOPLAMAYA BAŞLADI

CHP'de 50 vekilin "Özgür Özel'le işler iyi gitmiyor" diyerek kurultay için imza toplamaya başladığı da konuşulanlar arasında. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda "CHP içerisinde bana sadık 50 vekil var" diyerek Özel'e ültimatom çekmişti.

SON GRUP TOPLANTISINDA GERİLİM

Partinin son grup toplantısında 25 vekilin Özgür Özel'i zehir zemberek eleştirip isyan bayrağı açtığı iddiası ise perde arkasında konuşulan bir başka detay.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)


SEÇER'İN ZAMANLAMASI MANİDAR ÇIKIŞI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "Gereksiz fanteziler peşinde koşup normalleşme, yumuşama... Bunlar ana muhalefet partisinin gündemi değildir" açıklamasıyla Özel'i hedef almasının arkasında da bu sebep var.

Kılıçdaroğlu ve CHP içindeki Kemalcilerin öncelikli hedefinin Özgür Özel'i sıkıştırmak olduğu görülüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Özgür Özele tepki: Kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruzAK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten Özgür Özele tepki: Kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz



Liderlik vasıflara sorgulanan Özel'in Başkan Erdoğan'ı "diktatörlük" ve "darbecilik" suçlamalarıyla hedef alarak parti içinde imaj yükseltme arayışa girmesi siyaseten ne denli sıkıştığının vesikası oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin "Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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CHP’de düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu tam gaz! Kurultay tamtamları... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun ’Özel’ hedefi
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