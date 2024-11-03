CHP'de "düşmanımın düşmanı dostumdur" oyunu tam gaz! Kurultay tamtamları... İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun 'Özel' hedefi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Takvim.com.tr / Arşiv) KILIÇDAROĞLU'NA SADIK 50 VEKİL İMZA TOPLAMAYA BAŞLADI CHP'de 50 vekilin "Özgür Özel'le işler iyi gitmiyor" diyerek kurultay için imza toplamaya başladığı da konuşulanlar arasında. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu geçtiğimiz aylarda "CHP içerisinde bana sadık 50 vekil var" diyerek Özel'e ültimatom çekmişti. SON GRUP TOPLANTISINDA GERİLİM Partinin son grup toplantısında 25 vekilin Özgür Özel 'i zehir zemberek eleştirip isyan bayrağı açtığı iddiası ise perde arkasında konuşulan bir başka detay.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Kemal Kılıçdaroğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)





SEÇER'İN ZAMANLAMASI MANİDAR ÇIKIŞI



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "Gereksiz fanteziler peşinde koşup normalleşme, yumuşama... Bunlar ana muhalefet partisinin gündemi değildir" açıklamasıyla Özel'i hedef almasının arkasında da bu sebep var.



Kılıçdaroğlu ve CHP içindeki Kemalcilerin öncelikli hedefinin Özgür Özel'i sıkıştırmak olduğu görülüyor.





Liderlik vasıflara sorgulanan Özel'in Başkan Erdoğan'ı "diktatörlük" ve "darbecilik" suçlamalarıyla hedef alarak parti içinde imaj yükseltme arayışa girmesi siyaseten ne denli sıkıştığının vesikası oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin "Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



