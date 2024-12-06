Suriye'ye dönen Muhammed'in Halep'te seçim çağrısı: "Türkiye’den başka kimse yönetemez"

Suriye'nin başta Halep kentinin muhaliflerce kontrol altına alınmasının ardından Hatay'da ve çevre illerde yaşayan Suriyeliler,doğup büyüdükleri memleketine dönüyor. (DHA)

HALEP'İN TÜRKİYE'YE KATILMASI İÇİN SEÇİM OLMALI



Muhammed sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben şimdi gidiyorum oraya evin durumuna bakacağız gereken temizlikleri yapacağız ve ondan sonra annem, eşim ve çocuklarım gelecek. 20 yaşında Türkiye'ye geldim, 24 yaşında evlendim. 30 yaşında doğduğum topraklara geri dönüyorum. Halep'in Türkiye'ye ait olması lazım. Orada Türk bayrağının dalgalanması lazım. Türkiye'den başka kimse Halep'i yönetemez. Esad'ın askerleri oraya giremez. Biz de dönüp orada yaşayacağız. Bizim orada dükkanımız var, evimiz var. Biz de gidip oraya her şeyi düzelteceğiz sonrasın da bir seçim olmalı Türkiye'ye ait olsun mu olmasın mı? Herkes Türkiye'ye ait olmasını isteyecektir. Zaten 400 yıldan fazla Osmanlı toprağıydı. Ben de gidip orada Türkçe öğreteceğim.