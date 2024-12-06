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Suriye'ye dönen Muhammed'in Halep'te seçim çağrısı: "Türkiye’den başka kimse yönetemez"

Türkiye'den Halep ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere dönmeye başlayan Suriyelileri dönüş heyecanı sardı. Eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen ve 10 yıldır Türkiye'de olduğunu söyleyen Muhammed, canlı yayında A Haber'e konuştu. Halep'in Türkiye'ye bağlanması için seçimlerin yapılması gerektiğini savunan Muhammed, "Halep’in Türkiye’ye ait olması lazım. Orada Türk bayrağının dalgalanması lazım. Türkiye’den başka kimse Halep’i yönetemez. Herkes Türkiye’ye ait olmasını isteyecektir. Zaten 400 yıldan fazla Osmanlı toprağıydı. Ben de gidip orada Türkçe öğreteceğim." dedi.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 10:36 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 17:09
Suriye’ye dönen Muhammed’in Halep’te seçim çağrısı: Türkiye’den başka kimse yönetemez

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Suriye'de yaşanan son gelişmelerle muhaliflerin Halep'e yerleşmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler özlem duydukları memleketlerine dönmeye başladı. Uzun yıllardır memleket hasreti çeken Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek ve el sallayarak dönüş yaptı.

"Türkiye'den başka kimse Halep'i yönetemez"



MEMLEKETE DÖNÜŞ HEYECANI SARDI

Suriye'de yaşanan son gelişmeler sınır hattındaki hareketliliği arttırdı. Özellikle muhaliflerin Halep'i rejim güçlerinden ele geçirmesi ve ilerleyişine hızla devam etmesi sonrası Türkiye'de yaşayan Suriyelileri de memlekete dönüş heyecanı sardı.

Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek memleketlerine dönüyor. (İHA)Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek memleketlerine dönüyor. (İHA)

Yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de yaşanan Halepliler, alabildikleri eşyalarıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek yaptıkları resmi işlemlerin ardından kesin dönüş yapıyor. Uzun yıllardır memleket hasreti çeken Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ederek ve el sallayarak Halep'e doğru hareket ediyor.

Halep'e dönen Suriyeli Muhammed A Haber'e konuştu. (Ekran görüntüsü)Halep'e dönen Suriyeli Muhammed A Haber'e konuştu. (Ekran görüntüsü)

TÜRKİYE'DEN BAŞKA KİMSE HALEP'İ YÖNETEMEZ

Suriye'ye dönüşü öncesi A Haber canlı yayınında konuşan ve 10 yıldır Türkiye'de olduğunu ifadeden Muhammed, "Halep'in Türkiye'ye ait olması lazım. Orada Türk bayrağının dalgalanması lazım. Türkiye'den başka kimse Halep'i yönetemez." dedi.

10 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini ve artık Suriye'ye dönmeleri gerektiğini belirten Muhammed, "Biz oradan topraklarımızdan zulümden kaçarak geldik. Esad bizim çocuklarımızı, kadınlarımızı ve yaşlılarımızı öldürüyordu ve bende o zaman küçüktüm. Biz de 2014 yılında Türkiye'ye geldik. Biz burada çalıştık iş öğrendik ve Türkçe öğrendik. Burada bulaşıkçılıktan başladık sonra tercümanlık işleri yaptık. Artık bizim Halep'e dönmemiz zamanı geldi topraklarımızı özledik. 10 yıldır ben memleketimi görmedim." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin başta Halep kentinin muhaliflerce kontrol altına alınmasının ardından Hatay'da ve çevre illerde yaşayan Suriyeliler,doğup büyüdükleri memleketine dönüyor. (DHA)Suriye'nin başta Halep kentinin muhaliflerce kontrol altına alınmasının ardından Hatay'da ve çevre illerde yaşayan Suriyeliler,doğup büyüdükleri memleketine dönüyor. (DHA)

HALEP'İN TÜRKİYE'YE KATILMASI İÇİN SEÇİM OLMALI

Muhammed sözlerini şöyle sürdürdü:

Ben şimdi gidiyorum oraya evin durumuna bakacağız gereken temizlikleri yapacağız ve ondan sonra annem, eşim ve çocuklarım gelecek. 20 yaşında Türkiye'ye geldim, 24 yaşında evlendim. 30 yaşında doğduğum topraklara geri dönüyorum. Halep'in Türkiye'ye ait olması lazım. Orada Türk bayrağının dalgalanması lazım. Türkiye'den başka kimse Halep'i yönetemez. Esad'ın askerleri oraya giremez. Biz de dönüp orada yaşayacağız. Bizim orada dükkanımız var, evimiz var. Biz de gidip oraya her şeyi düzelteceğiz sonrasın da bir seçim olmalı Türkiye'ye ait olsun mu olmasın mı? Herkes Türkiye'ye ait olmasını isteyecektir. Zaten 400 yıldan fazla Osmanlı toprağıydı. Ben de gidip orada Türkçe öğreteceğim.

Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek memleketlerine dönüyor. (İHA)Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek memleketlerine dönüyor. (İHA)

SURİYELİ 2 KARDEŞİN AİLESİ VE MEMLEKETİ HALEP'E KAVUŞMA HEYECANI
Yaşanan savaşın ardından Türkiye'ye gelen ve yıllardır Gaziantep'te yaşayan Zekeriya Muhammed El Hakim, "Ben yıllardır Gaziantep'te inşaat işlerinde çalışıyorum. Türkiye iyi ve çok güzel ama artık Halep daha huzurlu. Orada ailemiz var, işimiz var, evimiz var. Esad orayı terk etti, şimdi orada muhalifler var. O yüzden biz de Halep'e dönüyoruz. Çok şükür" derken kardeşi Mecit Muhammed El Hakim ise "Halep bizim memleketimiz, oraya gidiyoruz. Savaş bitti, Esad kaçtı, muhalifler Halep'te. Ailemiz orada, annem orada, çocuklarım orada, her şeyimiz orada. Gaziantep'te inşaatta sıva işi yapıyordum ama savaş bittiği için gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"BURADA 11 YILDIR HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK, TÜRKİYE'YE BİZİ İYİ AĞIRLADIĞI İÇİN ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını söyleyen ve son gelişmelerin ardından memleketleri Halep'e dönmeye karar verdiklerini belirten Hüseyin Abdo da, "Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'deyiz. Suriye'deki savaş ortamı ve güvensizlik nedeniyle Türkiye'ye gelmiştik. Burada 11 yıldır hiçbir sıkıntı yaşamadık. Günlerimiz iyi veya kötü geçti ama Türkiye'den çok memnun kaldık. Halep Esad'ın elinden alındı, orası yavaş yavaş düzeliyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Bugün ablam eşinin yanına dönüyor. Ben de yakın zamanda döneceğim. Akrabalarımızdan 4 aile döndü Suriye'ye. Türkiye'ye bizi iyi ağırladığı için çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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