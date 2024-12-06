Suriye'ye dönen Muhammed'in Halep'te seçim çağrısı: "Türkiye’den başka kimse yönetemez"

Suriye'nin başta Halep kentinin muhaliflerce kontrol altına alınmasının ardından Hatay'da ve çevre illerde yaşayan Suriyeliler,doğup büyüdükleri memleketine dönüyor. (DHA)
HALEP'İN TÜRKİYE'YE KATILMASI İÇİN SEÇİM OLMALI
Muhammed sözlerini şöyle sürdürdü:
Ben şimdi gidiyorum oraya evin durumuna bakacağız gereken temizlikleri yapacağız ve ondan sonra annem, eşim ve çocuklarım gelecek. 20 yaşında Türkiye'ye geldim, 24 yaşında evlendim. 30 yaşında doğduğum topraklara geri dönüyorum. Halep'in Türkiye'ye ait olması lazım. Orada Türk bayrağının dalgalanması lazım. Türkiye'den başka kimse Halep'i yönetemez. Esad'ın askerleri oraya giremez. Biz de dönüp orada yaşayacağız. Bizim orada dükkanımız var, evimiz var. Biz de gidip oraya her şeyi düzelteceğiz sonrasın da bir seçim olmalı Türkiye'ye ait olsun mu olmasın mı? Herkes Türkiye'ye ait olmasını isteyecektir. Zaten 400 yıldan fazla Osmanlı toprağıydı. Ben de gidip orada Türkçe öğreteceğim.
Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek memleketlerine dönüyor. (İHA)
SURİYELİ 2 KARDEŞİN AİLESİ VE MEMLEKETİ HALEP'E KAVUŞMA HEYECANI
Yaşanan savaşın ardından Türkiye'ye gelen ve yıllardır Gaziantep'te yaşayan Zekeriya Muhammed El Hakim, "Ben yıllardır Gaziantep'te inşaat işlerinde çalışıyorum. Türkiye iyi ve çok güzel ama artık Halep daha huzurlu. Orada ailemiz var, işimiz var, evimiz var. Esad orayı terk etti, şimdi orada muhalifler var. O yüzden biz de Halep'e dönüyoruz. Çok şükür" derken kardeşi Mecit Muhammed El Hakim ise "Halep bizim memleketimiz, oraya gidiyoruz. Savaş bitti, Esad kaçtı, muhalifler Halep'te. Ailemiz orada, annem orada, çocuklarım orada, her şeyimiz orada. Gaziantep'te inşaatta sıva işi yapıyordum ama savaş bittiği için gidiyorum" ifadelerini kullandı.
"BURADA 11 YILDIR HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK, TÜRKİYE'YE BİZİ İYİ AĞIRLADIĞI İÇİN ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını söyleyen ve son gelişmelerin ardından memleketleri Halep'e dönmeye karar verdiklerini belirten Hüseyin Abdo da, "Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'deyiz. Suriye'deki savaş ortamı ve güvensizlik nedeniyle Türkiye'ye gelmiştik. Burada 11 yıldır hiçbir sıkıntı yaşamadık. Günlerimiz iyi veya kötü geçti ama Türkiye'den çok memnun kaldık. Halep Esad'ın elinden alındı, orası yavaş yavaş düzeliyor. Bu nedenle çok mutluyuz. Bugün ablam eşinin yanına dönüyor. Ben de yakın zamanda döneceğim. Akrabalarımızdan 4 aile döndü Suriye'ye. Türkiye'ye bizi iyi ağırladığı için çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.