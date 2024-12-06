İstanbul’da sahte alkole Çengel-8 operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çengel-8" adı verilen baskınlarda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandığını bildirdi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



İstanbul'da Sahte Alkol Üretimime yönelik düzenlenen "ÇENGEL-8" operasyonlarında; 28 Bin 400 Litre Sahte Alkol ele geçirildi

Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı

Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için alkol kaçakçılığı ve sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik tüm güvenlik birimlerimiz etkin operasyonlar gerçekleştirmekte ve bu operasyonlar aralıksız devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu;

Bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve

Üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 Milyon TL değerinde sahte alkol ve

15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.