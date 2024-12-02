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Tel Rıfat tamam sırada Münbiç var! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'den "kaçtık" itirafı: Efendilerine "Bizi kurtarın" diyerek yalvardı

Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör çıbanının başı koparılıyor. Tel Rıfat, PKK/YPG işgalinden kurtarıldı. Gözler Münbiç'teki terör yuvalarına çevrildi. "Teröristan koridoru" hayali suya düşen YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ise "Kaçtık" itirafında bulundu. Suriye sahasında ABD'den aldığı destekle varlığını sürdürmeye çalışan elebaşı, "Acil adımlar atın, bize destek verin" diyerek efendilerine yalvardı. MİT'in Tel Rıfat'taki son operasyonu sonrası Şahin ve beraberindeki büyükbaş teröristleri korku dağları sardı.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 11:55 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 12:16
Tel Rıfat tamam sırada Münbiç var! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’den kaçtık itirafı: Efendilerine Bizi kurtarın diyerek yalvardı

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Suriye'de muhalif grupların başlattığı operasyonlar sonrası geri çekilen Esad rejiminin oluşturduğu boşluklara PKK/YPG konumlandı.

Rejimin terör örgütünden yardım istemesi üzerine hareket sahası bulan PKK/YPG, Tel Rıfat'tan Suriye'nin kuzeydoğusuna terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak bu plan Ankara destekli Suriye Milli Ordusu tarafından bozguna uğratıldı.

TERÖRİSTAN KORİDORU DAĞITILDI!

SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatıp Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'ye alanı dar etti. Kuveyris Askeri Havaalanı'nın kontrol altına alınmasıyla PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç lojistik hattı çökertildi.

Ankara destekli Suriye Milli Ordusunun, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda PKK/YPG'ye karşı ilerleyişi sürüyor (AA)Ankara destekli Suriye Milli Ordusunun, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda PKK/YPG'ye karşı ilerleyişi sürüyor (AA)

TEL RIFAT PKK/YPG'DEN ARINDIRILDI

Terör örgütüne vurulan büyük darbe ise Tel Rıfat oldu... Suriye Milli Ordusu PKK'nın çıban başını kopardı. Tel Rıfat terörden arındırıldı. SMO mücahitleri Mehter Marşları eşliğinde ilçeye giriş yaptı.

SIRADA MÜNBİÇ VAR

Tel Rıfat'tan sonra gözler Münbiç'e çevrildi. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Tel Rıfat PKK/YPG terör örgütünden temizleniyor. PKK ile şiddetli çatışmalar oldu. Tel Rıfat'ta PKK/YPG'den esirler de alındı. Sırada Münbiç var. Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek" dedi.

YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr / Arşiv)YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr / Arşiv)


YPG ELEBAŞI FERHAT ABDİ ŞAHİN'DEN "KAÇTIK" İTİRAFI! EFENDİLERİNE YALVARDI

"Teröristan koridoru" oluşturma hayalleri suya düşen YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ise ardına bile bakmadan kaçtıklarını itiraf etti.

Terör koridorunu "İnsani koridor" olarak aklamaya çalışan Şahin, "Güçlerimizin çeşitli yönlerden yoğun saldırılarla karşılaşmasıyla Suriye'nin kuzeybatısında olaylar hızla ve aniden gelişti. Suriye ordusunun ve müttefiklerinin çöküp geri çekilmesiyle birlikte, halkımızı katliamlardan korumak için doğu bölgelerimiz Halep ile Tel Rıfat bölgesi arasında insani koridor açmak için müdahale ettik. Ancak Türk işgalinin desteklediği silahlı grupların saldırıları bu koridoru kesiyor" ifadelerini kullandı.

YPG'li teröristbaşı Şahin ve ABD'li komutanlar (Takvim.com.tr / Arşiv)YPG'li teröristbaşı Şahin ve ABD'li komutanlar (Takvim.com.tr / Arşiv)

"Çekiliyoruz" diyen Şahin "Halkımızın korunmasını sağlamak ve onları Tel Rıfat ve Şahba bölgelerinden güvenli bir şekilde ülkenin kuzeydoğusundaki güvenli bölgelerimize doğru uzaklaştırmak için Suriye'deki tüm aktörlerle iletişim kurmak için çalışıyoruz" dedi.

Suriye sahasında ABD'den aldığı destekle varlığını sürdürmeye çalışan elebaşı "Acil adımlar atın, bize destek verin" diye yalvardı.

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TEL RIFAT'TA BÜYÜKBAŞ AV! FERHAT ABDİ'Yİ KORKU DAĞLARI SARDI

Tel Rıfat YPG işgalinden kurtarılırken MİT örgütün sözde sorumlularından "Yaşar Hakkari" kod adlı Yaşar Çekik'i nokta atışı operasyonla etkisiz hale getirdi.

Bu durum PKK/YPG'nin SİHA korkusunu tekrar nüksettirdi. Ferhat Abdi Şahin ve beraberindeki terör grubunun ardına bakmadan kaçmasının altında bu gerçeklik yatıyor.

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