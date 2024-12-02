Ankara destekli Suriye Milli Ordusunun, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda PKK/YPG'ye karşı ilerleyişi sürüyor (AA) TEL RIFAT PKK/YPG'DEN ARINDIRILDI Terör örgütüne vurulan büyük darbe ise Tel Rıfat oldu... Suriye Milli Ordusu PKK'nın çıban başını kopardı. Tel Rıfat terörden arındırıldı. SMO mücahitleri Mehter Marşları eşliğinde ilçeye giriş yaptı. SIRADA MÜNBİÇ VAR Tel Rıfat'tan sonra gözler Münbiç'e çevrildi. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Tel Rıfat PKK/YPG terör örgütünden temizleniyor. PKK ile şiddetli çatışmalar oldu. Tel Rıfat'ta PKK/YPG'den esirler de alındı. Sırada Münbiç var. Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek" dedi.

YPG'li teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin (Takvim.com.tr / Arşiv)





YPG ELEBAŞI FERHAT ABDİ ŞAHİN'DEN "KAÇTIK" İTİRAFI! EFENDİLERİNE YALVARDI



"Teröristan koridoru" oluşturma hayalleri suya düşen YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ise ardına bile bakmadan kaçtıklarını itiraf etti.



Terör koridorunu "İnsani koridor" olarak aklamaya çalışan Şahin, "Güçlerimizin çeşitli yönlerden yoğun saldırılarla karşılaşmasıyla Suriye'nin kuzeybatısında olaylar hızla ve aniden gelişti. Suriye ordusunun ve müttefiklerinin çöküp geri çekilmesiyle birlikte, halkımızı katliamlardan korumak için doğu bölgelerimiz Halep ile Tel Rıfat bölgesi arasında insani koridor açmak için müdahale ettik. Ancak Türk işgalinin desteklediği silahlı grupların saldırıları bu koridoru kesiyor" ifadelerini kullandı.



YPG'li teröristbaşı Şahin ve ABD'li komutanlar (Takvim.com.tr / Arşiv)



"Çekiliyoruz" diyen Şahin "Halkımızın korunmasını sağlamak ve onları Tel Rıfat ve Şahba bölgelerinden güvenli bir şekilde ülkenin kuzeydoğusundaki güvenli bölgelerimize doğru uzaklaştırmak için Suriye'deki tüm aktörlerle iletişim kurmak için çalışıyoruz" dedi.



Suriye sahasında ABD'den aldığı destekle varlığını sürdürmeye çalışan elebaşı "Acil adımlar atın, bize destek verin" diye yalvardı.