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Suriye'deki "muhalif" ilerleyiş Esad'a baston olan İran'ı panikletti! Tahran rotayı önce Şam'a sonra Ankara'ya kırdı... Masa kuruldu

Suriye'de muhalif grupların Esad rejimine karşı ilerleyişi en çok İran'ı panikletti. İranlı milisler ve rejim unsurları sahada ağır kayıplar verirken Tahran önce Şam'a sonra Ankara'ya rotayı kırdı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Suriye'deki oluşan son denklem masaya yatırılacak. Öte yandan İran, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin (IGAB) 2019’da üzerinde uzlaşılan sınırlarına uymayarak bölgeyi kaosa sürükleyen baş aktörlerden biri olma konumunda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 10:27 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 10:47
Suriye’deki muhalif ilerleyiş Esad’a baston olan İran’ı panikletti! Tahran rotayı önce Şam’a sonra Ankara’ya kırdı... Masa kuruldu

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Ankara'da "Suriye" masası kuruldu. Suriyeli muhalif grupların rejime karşı başlattığı askeri operasyonlar anbean takip ediliyor.

Türkiye, bölgedeki çatışmalara müdahil olmadığını net bir dille ifade etti. Sınırda tüm tedbirlerin alındığını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" ifadelerini kullandı.

Fidan sürece müteakip Rusya, İran, Lübnan, Katar, ABD, Suudi Arabistan ve Irak Dışişleri Bakanları ile "Suriye" konu başlıklı mekik diplomasisi yürüttü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi (Takvim.com.tr / Arşiv)İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi (Takvim.com.tr / Arşiv)


İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ ANKARA'DA

Öte yandan geride bıraktığımız gün Şam'a gidip Esad rejimine desteğini açıklayan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bugün Ankara'ya geldi.

Şimdi gözler Fidan - Arakçi görüşmesine çevrildi.

RUSYA VE İRAN'A "İGAB" UYARISI

Öte yandan güvenlik kaynakları, muhalif güçlerin başlattığı "Halep" operasyonu sonrası bir kez daha İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin (IGAB) 2019'da üzerinde uzlaşılan sınırlarına vurgu yaptı.

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Bilindiği üzere Türkiye, İran ve Rusya garantörlüğünde yapılan görüşmelerde üzerinde mutabık kalınan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırı 2019-2020 yılında Suriye rejimi ve destekçileri tarafından yapılan operasyonlar nedeni ile muhaliflerin aleyhine değişmişti.

Bu dönemde rejim güçleri ve milislerinin İdlib'in tamamını ele geçirme çabaları, Türkiye'nin doğrudan müdahalesi ile engellenmişti.

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