Suriye'deki "muhalif" ilerleyiş Esad'a baston olan İran'ı panikletti! Tahran rotayı önce Şam'a sonra Ankara'ya kırdı... Masa kuruldu

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Ankara'da "Suriye" masası kuruldu. Suriyeli muhalif grupların rejime karşı başlattığı askeri operasyonlar anbean takip ediliyor.



Türkiye, bölgedeki çatışmalara müdahil olmadığını net bir dille ifade etti. Sınırda tüm tedbirlerin alındığını belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" ifadelerini kullandı.



Fidan sürece müteakip Rusya, İran, Lübnan, Katar, ABD, Suudi Arabistan ve Irak Dışişleri Bakanları ile "Suriye" konu başlıklı mekik diplomasisi yürüttü.