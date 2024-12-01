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Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun perde arkası Takvim.com.tr'de! Esad PKK/YPG'ye sığındı... Türkiye ve SMO "terör koridoru"nu dağıttı

Suriye'de muhalif grupların başlattığı operasyonlar sonrası geri çekilen Esad rejiminin oluşturduğu boşluklara PKK/YPG konumlandı. Rejimin terör örgütünden yardım istemesi üzerine hareket sahası bulan PKK/YPG Tel Rıfat ile Suriye’nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak bu plan Ankara destekli Suriye Milli Ordusu tarafından bozguna uğratıldı. SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu’nu başlatıp Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'ye alanı dar etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 10:24 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 11:02
Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun perde arkası Takvim.com.tr’de! Esad PKK/YPG’ye sığındı... Türkiye ve SMO terör koridorunu dağıttı

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Suriye 13 yılı aşkın bir zamandır istikrarsızlık pençesinde. Son olarak HTŞ'nin başını çektiği muhalif blok Halep'i ele geçirip İdlib'de hakimiyet sağladı.

Türkiye "Müdahil değiliz, yeni göç dalgasını tetikleyecek aksiyonlara girişmeyiz" beyanıyla net bir tutum sergiledi. Esad rejimi ise muhaliflere karşı PKK/YPG'den yardım istedi.

Halep'te rejimin çekildiği bölgelere konuşlanan PKK/YPG'li teröristler (Takvim.com.tr)Halep'te rejimin çekildiği bölgelere konuşlanan PKK/YPG'li teröristler (Takvim.com.tr)

ESAD PKK/YPG'DEN DESTEK İSTEDİ! ÖRGÜT FIRSATTAN İSTİFADE "TERÖR KORİDORU" PLANINA KOYULDU

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Durumu fırsat bilen terör örgütü, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu.

Halep ve çevresinde yaşanan kaosun PKK/YPG'ye alan açması sonrası gözler Ankara'ya çevrildi. Güvenlik kaynaklarından konuya ilişkin açıklama geldi.

PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu (Takvim.com.tr)PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu (Takvim.com.tr)

KİRLİ TEZGAHI SMO DAĞITTI

Terör koridorsu tezgahının Özgürlük Şafağı Operasyonu ile bozguna uğratıldığı bildirildi.

Şu ifadelere yer verildi;

Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başlamıştır.

Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetmiştir. Bu durum Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden olmuş, PKK/YPG'ye alan açmıştır.



PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu (Takvim.com.tr)PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu (Takvim.com.tr)

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamıştır. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş, örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlanmıştır.
Esad PKK/YPG'den destek istedi!




PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak görmüş, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştur.

PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu (Takvim.com.tr)PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu (Takvim.com.tr)

RAKKA - HALEP YOLU KESİLDİ

Ancak, terör örgütünün bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozulmuştur.

Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış, hızla sahaya girmiştir. Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel olmuştur.

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