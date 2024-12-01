Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun perde arkası Takvim.com.tr’de! Esad PKK/YPG’ye sığındı... Türkiye ve SMO terör koridorunu dağıttı

Suriye 13 yılı aşkın bir zamandır istikrarsızlık pençesinde. Son olarak HTŞ'nin başını çektiği muhalif blok Halep'i ele geçirip İdlib'de hakimiyet sağladı.



Türkiye "Müdahil değiliz, yeni göç dalgasını tetikleyecek aksiyonlara girişmeyiz" beyanıyla net bir tutum sergiledi. Esad rejimi ise muhaliflere karşı PKK/YPG'den yardım istedi.



Halep'te rejimin çekildiği bölgelere konuşlanan PKK/YPG'li teröristler (Takvim.com.tr)



ESAD PKK/YPG'DEN DESTEK İSTEDİ! ÖRGÜT FIRSATTAN İSTİFADE "TERÖR KORİDORU" PLANINA KOYULDU



Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Durumu fırsat bilen terör örgütü, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu.



Halep ve çevresinde yaşanan kaosun PKK/YPG'ye alan açması sonrası gözler Ankara'ya çevrildi. Güvenlik kaynaklarından konuya ilişkin açıklama geldi.