Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun perde arkası Takvim.com.tr’de! Esad PKK/YPG’ye sığındı... Türkiye ve SMO terör koridorunu dağıttı

Suriye 13 yılı aşkın bir zamandır istikrarsızlık pençesinde. Son olarak HTŞ'nin başını çektiği muhalif blok Halep'i ele geçirip İdlib'de hakimiyet sağladı.
Türkiye "Müdahil değiliz, yeni göç dalgasını tetikleyecek aksiyonlara girişmeyiz" beyanıyla net bir tutum sergiledi. Esad rejimi ise muhaliflere karşı PKK/YPG'den yardım istedi.
Halep'te rejimin çekildiği bölgelere konuşlanan PKK/YPG'li teröristler (Takvim.com.tr)
ESAD PKK/YPG'DEN DESTEK İSTEDİ! ÖRGÜT FIRSATTAN İSTİFADE "TERÖR KORİDORU" PLANINA KOYULDU
Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Durumu fırsat bilen terör örgütü, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu.
Halep ve çevresinde yaşanan kaosun PKK/YPG'ye alan açması sonrası gözler Ankara'ya çevrildi. Güvenlik kaynaklarından konuya ilişkin açıklama geldi.
PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu (Takvim.com.tr)
KİRLİ TEZGAHI SMO DAĞITTI
Terör koridorsu tezgahının Özgürlük Şafağı Operasyonu ile bozguna uğratıldığı bildirildi.
Şu ifadelere yer verildi;
PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu (Takvim.com.tr)
Suriye
Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başlamıştır.
Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetmiştir. Bu durum Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden olmuş, PKK/YPG'ye alan açmıştır.
rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamıştır. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş, örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlanmıştır.
PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak görmüş, Tel Rıfat
ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştur.
PKK/YPG'ye yönelik başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu (Takvim.com.tr)
RAKKA - HALEP YOLU KESİLDİ
Ancak, terör örgütünün bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozulmuştur.
Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış, hızla sahaya girmiştir. Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel olmuştur.