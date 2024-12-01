Tel Rıfat PKK/YPG'den temizleniyor! Suriye Milli Ordusu teröristler tarafından kullanılan bir tüneli ele geçirdi | A Haber Drone ile görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



A HABER TERÖR TÜNELLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Drone ile YPG/PKK'li teröristlerin tünellerini görüntüledi. Görüntülerde teröristlerin köydeki tahıl silolarını ve katlettikleri sivillerin evlerini karargaha çevirdiği görüldü.

Teröristlerde operasyon paniği Geçgel tünel ağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: Yaklaşık 350-500 metre boyunca bir tünel ağı görüyorum. Bir köyden bir köye giden bir tünel var ve üzeri topraklara kapatılmış ve hava harekatına karşı teröristler tünellerin üzerini toprakla kapatmış.

Tel Rıfat PKK/YPG'den temizleniyor! Suriye Milli Ordusu teröristler tarafından kullanılan bir tüneli ele geçirdi | A Haber Drone ile görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



KÖYLER'DE SİVİL YAŞAMIYOR



Köylerde hiçbir şekilde sivil yaşamıyor, evlerin tamamı harabeye dönmüş durumda.

Tel Rıfat PKK/YPG'den temizleniyor! Suriye Milli Ordusu teröristler tarafından kullanılan bir tüneli ele geçirdi | A Haber Drone ile görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



Odalarla altta yaşıyorlar ve bu evleri de tüneller, hendeklerle birbirine bağlıyor teröristler.

Tel Rıfat PKK/YPG'den temizleniyor! Suriye Milli Ordusu teröristler tarafından kullanılan bir tüneli ele geçirdi | A Haber Drone ile görüntüledi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

A HABER DOREN'NA ATEŞ AÇTILAR



Teröristlerin yaşadığı korku da A Haber Drone'na yansıdı. PKK/YPG'li terörsitler A Haber Drone'na ateş açtı.