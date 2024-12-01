Tel Rıfat PKK/YPG’den temizleniyor! Suriye Milli Ordusu teröristler tarafından kullanılan bir tüneli ele geçirdi | A Haber Drone ile görüntüledi

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken ilerleyişini sürdürüyor.
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken ilerleyişini sürdürüyor.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı başlattığı operasyonda SMO askerleri, ilçenin doğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güney yönlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışarak ilerledi.
Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne aldıktan sonra Halep yönünde ilerleyen SMO birlikleri, Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların daha önce ele geçirdiği Şeyh Neccar sanayi bölgesine ulaşarak ilçenin güneyine yerleşti.
Böylece terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat sahası tüm yönlerden kuşatılmış oldu.
ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.
Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla, hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş, bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.
Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye rejim güçlerinin, kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını fırsat bilerek Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Münbiç arasında terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuştu.
Bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturmasına engel olmuştu.
SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolüne alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti.
Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde.
PKK/YPG'NİN TARAFINDAN KULLANILAN TÜNEL ELE GEÇİRİLDİ
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta PKK/YPG tarafından kullanılan bir tüneli ele geçirdi.
TERÖRİSTLER ESİR ALINDI
Öte yandan Suriye Milli Ordusu Halep'in Şeyh Kadir Mahallesi'nde PKKYPG'li teröristleri de esir aldı.
A HABER TERÖR TÜNELLERİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, Drone ile YPG/PKK'li teröristlerin tünellerini görüntüledi. Görüntülerde teröristlerin köydeki tahıl silolarını ve katlettikleri sivillerin evlerini karargaha çevirdiği görüldü.
Geçgel tünel ağına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
Yaklaşık 350-500 metre boyunca bir tünel ağı görüyorum. Bir köyden bir köye giden bir tünel var ve üzeri topraklara kapatılmış ve hava harekatına karşı teröristler tünellerin üzerini toprakla kapatmış.
KÖYLER'DE SİVİL YAŞAMIYOR
Köylerde hiçbir şekilde sivil yaşamıyor, evlerin tamamı harabeye dönmüş durumda.
Odalarla altta yaşıyorlar ve bu evleri de tüneller, hendeklerle birbirine bağlıyor teröristler.
A HABER DOREN'NA ATEŞ AÇTILAR
Teröristlerin yaşadığı korku da A Haber Drone'na yansıdı. PKK/YPG'li terörsitler A Haber Drone'na ateş açtı.
TEL RIFAT'I TÜNEL ŞEBEKESİYLE SARMIŞLARDI
Terör örgütü YPG/PKK, işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ilçesinde kazdığı tünel ağlarını gizlenmek ve cephe hatlarına silah taşımak için kullanıyor. Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta yer alan Tel Rıfat ilçe merkezini çevreleyen tüneller, merkezi bazı yerleşimlere de bağlıyor.
İlçedeki tünel ağlarının tespit edilebilen kısmı en az 30 kilometre.
ÇOK SAYIDA ÇIKIŞI BULUNUYOR
Tünellerin çıkışı genellikle yerleşim yerlerinde yer alırken, cephe hatlarına yakın noktalarda da çok sayıda tünel çıkışı bulunuyor. Örgüt, tamamını toprağın altına kazarak açtığı tünellerin yanında, iş makineleriyle kanallar kazıp üzerlerini beton bariyer ve toprakla kapatıp tüneller oluşturuyor. Söz konusu tünellerin genişliği 1,5 metreyi, yüksekliği ise 2-2,2 metreyi buluyor.
TERÖRİSTLERİN TEL RIFAT'TA ÜSLENMESİ
PKK/YPG'li teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.
Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.
Terör örgütü, buradan uzun süredir Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırılar düzenliyor.