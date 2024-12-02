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Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı'nda müjdeyi verdi: "Yakında genelgeyi yayımlayacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sadece Türkiye'de değil gönül coğrafyasında Türkiye'ye selam gönderen ecdadı yad eden insanların olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ""Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir" tespitinin kuru bir hamaset değil tam güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz." dedi. Engelli vatandaşlara bir müjde veren Erdoğan, "Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini inşallah yakın zamanda yayımlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :02 Aralık 2024 , 14:35 Güncelleme Tarihi :02 Aralık 2024 , 15:32
Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı’nda müjdeyi verdi: Yakında genelgeyi yayımlayacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Engelsiz Türkiye Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına vesile teşkil ediyor. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla yol alabiliriz.

Bu anlamlı programı tertipleyen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığını tebrik ediyorum.

Merkezine insanı ve insanlık değerlerini alan medeniyet çınarı ile uzak coğrafyalara iyiliği, merhameti ve şefkati taşıdık. İnsan insan kurdudur yerine insan insanın yurdudur dedik ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ettik.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

KURU BİR HAMASET DEĞİL GÜÇLÜ BİR HAKİKAT
Bugün gönül coğrafyamızda hangi eve ziyaret ettik orada mutlaka Türkiye'ye dua eden bu millete selam gönderen, ecdadı hayırla yad eden insanlarla karşılaşırsınız. "Türk beklenendir, Türk yolu gözlenendir" tespitinin kuru bir hamaset değil tam güçlü bir hakikat olduğuna pek çok yerde şahitlik edersiniz.

Bu parayla elde edilebilecek bir paye değildir. Ecdadın engelli konusuna nasıl yaklaştığını sizlere hatırlatmak istiyorum. Engelliler askeri ve idari görevlere getirilmiş, sosyal hayata katılımları teşvik edilmiştir.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

Ecdad vakıflar, eğitim ve sağlık kurumlarıyla engellilerin topluma kazandırılmasına müthiş bir hassasiyet göstermiştir. 2. Abdülhamid 1899'da açtırdığı bir mekteple işitme ve konuşma engellilerin eğitim almasını sağlamıştır.

Başkaları gibi devletimizin tarihini 1 asır öncesinden başlatıp geçmişi reddetmek yerine, maziden geleceğe güçlü köprüler kurmaya devam ediyoruz.

Biz her zaman şunu savunduk. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi millettir. 85 milyonun tamamıdır. Tek parti faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi makbul vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz. Türkiye'de hangi sebeple olursa olsun kimse dışlanamaz. Sosyal, siyasal ve iktisadi noktada kesinlikle geri görülemez. Bunların en başında engelli vatandaşlarımız yer almaktadır. 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefimizde engellilerimizle kol kola omuz omuzayız.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

Aile kurumunu güçlendirmeye çalıştık.

MÜJDEYİ VERDİ
Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini inşallah yakın zamanda yayımlayacağız.

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Engelli öğrencilerimiz okul ulaşımlarını hiçbir ücret ödemeden yapabiliyorlar.

28 bini aşkın kamu personelimiz erişilebilirlik eğitimine katıldı. Kamuda engelli memur atamalarının önünü yine biz açtık. Kamuda memur sayımız 71 bine yaklaştı. Engellilerimizin özel sektörde istihdam edilmesine önem veriyoruz. İş koçluğu uygulaması başlatmıştık.

Gündüz bakımevlerinin sayısını 137'ye yükselttik. Engelli bakım merkezlerimizin sayısını 106'ya çıkardık.

Otizm alanında ihtisaslaşmış bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye Yüzyılı, engellilerin de yüzyılı olacaktır.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katıldı. (AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katıldı. (AA)

Engelsiz bir Türkiye istiyorsak tüm kurumlarımızın buna katkı sağlaması şarttır. Gerçek manada engellilik hali azmini ve idealini kaybetmişler içindir. Azmini ve idealini kaybetmeyenler için engel yoktur. Bir başka engellilik hali de zihinlerde ve yüreklerde olandır. Davası, hedefi ve azmi olan parmağıyla mermeri deler, tırnağıyla kale surlarında delik açar.

Engelli kardeşlerimizin hayatın her safhasında daha fazla görünür olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tekrardan tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum."

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