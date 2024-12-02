Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı'nda müjdeyi verdi: "Yakında genelgeyi yayımlayacağız"

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)
Ecdad vakıflar, eğitim ve sağlık kurumlarıyla engellilerin topluma kazandırılmasına müthiş bir hassasiyet göstermiştir. 2. Abdülhamid 1899'da açtırdığı bir mekteple işitme ve konuşma engellilerin eğitim almasını sağlamıştır.
Başkaları gibi devletimizin tarihini 1 asır öncesinden başlatıp geçmişi reddetmek yerine, maziden geleceğe güçlü köprüler kurmaya devam ediyoruz.
Biz her zaman şunu savunduk. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi millettir. 85 milyonun tamamıdır. Tek parti faşizmi ve darbe dönemlerindeki gibi makbul vatandaş ayrımını asla tasvip etmiyoruz. Türkiye'de hangi sebeple olursa olsun kimse dışlanamaz. Sosyal, siyasal ve iktisadi noktada kesinlikle geri görülemez. Bunların en başında engelli vatandaşlarımız yer almaktadır. 21. yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedefimizde engellilerimizle kol kola omuz omuzayız.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)
Aile kurumunu güçlendirmeye çalıştık.
MÜJDEYİ VERDİ
Engelli kardeşlerimizin dijital temelli hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesini inşallah yakın zamanda yayımlayacağız.
Engelli öğrencilerimiz okul ulaşımlarını hiçbir ücret ödemeden yapabiliyorlar.
28 bini aşkın kamu personelimiz erişilebilirlik eğitimine katıldı. Kamuda engelli memur atamalarının önünü yine biz açtık. Kamuda memur sayımız 71 bine yaklaştı. Engellilerimizin özel sektörde istihdam edilmesine önem veriyoruz. İş koçluğu uygulaması başlatmıştık.
Gündüz bakımevlerinin sayısını 137'ye yükselttik. Engelli bakım merkezlerimizin sayısını 106'ya çıkardık.
Otizm alanında ihtisaslaşmış bakım merkezlerinin yaygınlaştırılması da önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye Yüzyılı, engellilerin de yüzyılı olacaktır.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katıldı. (AA)
Engelsiz bir Türkiye istiyorsak tüm kurumlarımızın buna katkı sağlaması şarttır. Gerçek manada engellilik hali azmini ve idealini kaybetmişler içindir. Azmini ve idealini kaybetmeyenler için engel yoktur. Bir başka engellilik hali de zihinlerde ve yüreklerde olandır. Davası, hedefi ve azmi olan parmağıyla mermeri deler, tırnağıyla kale surlarında delik açar.
Engelli kardeşlerimizin hayatın her safhasında daha fazla görünür olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tekrardan tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum."