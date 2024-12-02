Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı'nda müjdeyi verdi: "Yakında genelgeyi yayımlayacağız"

Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi iletiyorum.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Türkiye Programı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına vesile teşkil ediyor. Engelli kardeşlerimizle ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek bu süreçte o kadar fazla yol alabiliriz.

Bu anlamlı programı tertipleyen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığını tebrik ediyorum.

Merkezine insanı ve insanlık değerlerini alan medeniyet çınarı ile uzak coğrafyalara iyiliği, merhameti ve şefkati taşıdık. İnsan insan kurdudur yerine insan insanın yurdudur dedik ve insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ettik.