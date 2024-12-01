Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de konuşuyor: Halep’teki terör yuvaları da temizlenecek

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olurken, dış kesimlerde ilerlemeye devam ediyor.
Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'li teröristlerle çatışan SMO güçleri, ilçenin batısındaki Deyr Cemal'den girerek ilçe merkezini terörden temizledi.
Tel Rıfat'ın doğusundaki Hırbıl köyünü de kurtaran SMO birlikleri, ilçenin dış kesimlerinde ilerlemeye devam ediyor.
Merkezde tahkimat çalışmaları yapan SMO birlikleri, arama tarama faaliyetlerine başladı.
Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 8 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyordu.
Suriye Milli Ordusunun, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ilerleyişi sürüyor (AA)
ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU
Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.
Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.
Tel Rıfat ile yine örgütün işgalinde olan Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, örgüte karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.
Operasyonda teröristlerin işgalindeki Tel Rıfat kuşatmaya alınarak plan engellendi.
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)
"HALEP'TEKİ TERÖR YUVALARI DA TEMİZLENECEK"
Operasyon başarılı şekilde ilerlemeye devam ederken, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Mustafa'nın açıklamalarından satır başları:
Kaybedilen yerler için mücadele var. Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu SMO başlattı.
Rejim çöküş sürecinde. Tel Rıfat PKK/YPG terör örgütünden temizleniyor. PKK ile şiddetli çatışmalar oldu. Tel RIfat'ta PKK/YPG'den esirler de alındı. Sırada Münbiç var. Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek.
Suriye Esad'ın ailesinin değil. Biz Suriye'deki kurumların çökmesi taraftarı değiliz.
Hama'da büyük yığınaklar yapılıyor. Rejim uçakları bazı yerleri vurdu, katliam yapıyorlar.
Terör koridoru bertaraf edilmeli. SMO'ya talimat verip operasyonu başlattık.
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