Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de konuşuyor: Halep’teki terör yuvaları da temizlenecek

Tel Rıfat'ın doğusundaki Hırbıl köyünü de kurtaran SMO birlikleri, ilçenin dış kesimlerinde ilerlemeye devam ediyor.

Tel Rıfat ile yine örgütün işgalinde olan Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu , örgüte karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



"HALEP'TEKİ TERÖR YUVALARI DA TEMİZLENECEK"



Operasyon başarılı şekilde ilerlemeye devam ederken, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.



İşte Mustafa'nın açıklamalarından satır başları:

Kaybedilen yerler için mücadele var. Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu SMO başlattı.

Rejim çöküş sürecinde. Tel Rıfat PKK/YPG terör örgütünden temizleniyor. PKK ile şiddetli çatışmalar oldu. Tel RIfat'ta PKK/YPG'den esirler de alındı. Sırada Münbiç var. Halep'teki terör yuvaları da temizlenecek.

Suriye Esad'ın ailesinin değil. Biz Suriye'deki kurumların çökmesi taraftarı değiliz.

Hama'da büyük yığınaklar yapılıyor. Rejim uçakları bazı yerleri vurdu, katliam yapıyorlar.

Terör koridoru bertaraf edilmeli. SMO'ya talimat verip operasyonu başlattık.



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