İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve Esenyurt Belediye Başkanlığı'nda Ahmet Özer döneminde terör örgütüne finansman aktarma iddialarını araştırmak için yürüttüğü soruşturmada kritik gelişmeler yaşandı.
PKK/KCK'nın Mali Alan Yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir şüphelinin, terör örgütü üyeleriyle yoğun iletişim ve mali irtibat halinde olduğu belirlendi.
"KENT UZLAŞISI"YLA TERÖRİSTLER BELEDİYEYE SIZDI
Ayrıca bu kişinin, KHK ile kapatılan Jiyan TV adlı medya kuruluşuyla bağlantısı bulunduğu ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında, PKK/KCK elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesi verdiği "Kent Uzlaşısı" talimatıyla örgüt mensuplarının metropol belediyelerine sızdırıldığı tespit edildi.
PKK elebaşı Duran Kalkan (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
ÖRGÜTÜ BELEDİYEYE TAŞIDILAR!
PKK/KCK'ın bu yöntemle belediyelerin imkanlarından yararlanarak, örgütle bağlantılı firmalara usulsüz şekilde ihale verilmesi, terör örgütüne yakın kişilerin belediye personeli olarak alınması gibi faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıkartıldı. Bu durum, terör örgütünün kamu kaynaklarını kullanarak faaliyetlerini desteklediğini gözler önüne serdi.
CHP/DEM'li Ahmet Özer ve yardımcısı Osman Yalçın
AHMET ÖZER'İN YARDIMCISI OSMAN YALÇIN'A OPERASYON
Soruşturma kapsamında halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olan ve Ahmet Özer döneminde Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Ruhsat ve Denetim ile Zabıta müdürlüklerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın'ın yakalanması için operasyon düzenlendi. Ancak Yalçın'ın evinde bulunamadığı ve firari durumda olduğu tespit edildi.