PKK/KCK'nın Mali Alan Yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir şüphelinin, terör örgütü üyeleriyle yoğun iletişim ve mali irtibat halinde olduğu belirlendi.

"KENT UZLAŞISI"YLA TERÖRİSTLER BELEDİYEYE SIZDI Ayrıca bu kişinin, KHK ile kapatılan Jiyan TV adlı medya kuruluşuyla bağlantısı bulunduğu ortaya çıktı.

ÖRGÜTÜ BELEDİYEYE TAŞIDILAR!

PKK/KCK'ın bu yöntemle belediyelerin imkanlarından yararlanarak, örgütle bağlantılı firmalara usulsüz şekilde ihale verilmesi, terör örgütüne yakın kişilerin belediye personeli olarak alınması gibi faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıkartıldı. Bu durum, terör örgütünün kamu kaynaklarını kullanarak faaliyetlerini desteklediğini gözler önüne serdi.

CHP/DEM'li Ahmet Özer ve yardımcısı Osman Yalçın

AHMET ÖZER'İN YARDIMCISI OSMAN YALÇIN'A OPERASYON

Soruşturma kapsamında halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olan ve Ahmet Özer döneminde Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Ruhsat ve Denetim ile Zabıta müdürlüklerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Osman Yalçın'ın yakalanması için operasyon düzenlendi. Ancak Yalçın'ın evinde bulunamadığı ve firari durumda olduğu tespit edildi.