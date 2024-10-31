CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ʺPKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmakʺ suçundan gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü (AA)
Özer hakkında iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri neticesinde elde edilen tape kaydı ve HTS kayıtlarında "örgütsel fayda" olan kişilerle görüşme yaptığının belirlendiği kaydedilen yazıda, şüphelinin iki kardeşi örgütün kırsal alanında olan, bir kardeşi ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan M.K. ile görüştüğü belirtildi.
Yazıda, Özer'in terör örgütü PKK/KCK'dan işlemi bulunan 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bu şahısların 5'inin cezaevinde, 47'si hakkında arama kaydının, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydının olduğu, birinin de kırmızı bültenle arandığı anlatıldı.
MAKAM ODASINDAKİ ARAMADA ÖRGÜT LEHİNE YAYIN YAPAN DERGİ BULUNDU
Şüpheli Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığındaki makam odasında gerçekleştirilen aramada terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu ve örgütsel olduğu değerlendirilen evrakın ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, tüm bu tespitlerle Özer'in, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair hakimliğin kanaat oluşturduğu bildirildi.
Yazıda, Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, açık kaynak araştırması, HTS inceleme raporu, banka hesap dökümleri, tape kayıtları ve tüm kolluk tutanakları ile şüpheli savunmaları göz önüne alındığında üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu anlatıldı.
Delillerin henüz toplanmadığı ve Özer'in üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu belirtilen yazıda, Özer'in kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.
Yazıda, bu gerekçelerle Özer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.
ELEBAŞI İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ
Özer'in telefonla iletişime geçtiği 3 kişinin, kullandıkları GSM hatlarının emniyet bilgi sistemlerindeki sorgulamalarında terör örgütü suçlarından arandıkları, kırmızı kategoride yakalama kararı bulunan Remzi Kartal ile Belçika hattı üzerinden 2015 yılında 14 kez konuştukları tespit edildi. Özer'in 2015'in aralık ayında Kartal'ı 8 kez aradığı ve 6 kez mesaj atarak irtibat kurduğunu gösteren görsel de sevk yazısında yer aldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı.
BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtildi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)
SÖZDE ÖZERKLİK PROJESİNİN BAŞI
Savcılığın yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Özer'in sözde özerklik projesinde görevlendirildiği belirtilirken üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı ifade edildi.
Başsavcılık açıklaması şu şekilde:
"Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)
EVİNDE VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in odasında ve belediye binasında 30 Ekim'de arama çalışmaları başlatılmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK silah terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturmada, Başsavcılığın talebi ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda gözaltına alınan Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapıldı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ʺPKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmakʺ suçundan gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü (AA)
Aramalar sırasında Çevik Kuvvet ekipleri belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.