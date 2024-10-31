SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP/DEM'li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında tutuklandı. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Özer'in PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi. Savcılığın yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Özer'in sözde özerklik projesinde görevlendirildiği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 08:47 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 09:04
CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sona eren Özer, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan Özer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı



KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi'ne Başkan Vekili olarak atandı.

İçişleri Bakanlığı kayyum atadı. (Sosyal medya)İçişleri Bakanlığı kayyum atadı. (Sosyal medya)

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Esenyurt Belediye Başkanlığı ile ilgili Basın Açıklamamız:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CHP/DEM'li Ahmet Özer (İHA)CHP/DEM'li Ahmet Özer (İHA)

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK BAĞI TESPİT EDİLDİ
Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına hükmettiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki karar yazısında, tespitler sonucunda Özer'in, süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair kanaat oluştuğu vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özer'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

Karar yazısında şüpheli Ahmet Özer'in üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuna ilişkin mevcut delil durumuyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

Yazıda, Diyarbakır'da bulunan cezaevindeki koğuşta yapılan aramada ele geçirilen materyallerde şüpheli Özer'in adının geçtiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ʺPKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmakʺ suçundan gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü (AA)Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ʺPKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmakʺ suçundan gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü (AA)

Özer hakkında iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri neticesinde elde edilen tape kaydı ve HTS kayıtlarında "örgütsel fayda" olan kişilerle görüşme yaptığının belirlendiği kaydedilen yazıda, şüphelinin iki kardeşi örgütün kırsal alanında olan, bir kardeşi ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan M.K. ile görüştüğü belirtildi.

Yazıda, Özer'in terör örgütü PKK/KCK'dan işlemi bulunan 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bu şahısların 5'inin cezaevinde, 47'si hakkında arama kaydının, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydının olduğu, birinin de kırmızı bültenle arandığı anlatıldı.

MAKAM ODASINDAKİ ARAMADA ÖRGÜT LEHİNE YAYIN YAPAN DERGİ BULUNDU
Şüpheli Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığındaki makam odasında gerçekleştirilen aramada terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu ve örgütsel olduğu değerlendirilen evrakın ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, tüm bu tespitlerle Özer'in, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair hakimliğin kanaat oluşturduğu bildirildi.

Yazıda, Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, açık kaynak araştırması, HTS inceleme raporu, banka hesap dökümleri, tape kayıtları ve tüm kolluk tutanakları ile şüpheli savunmaları göz önüne alındığında üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu anlatıldı.

Delillerin henüz toplanmadığı ve Özer'in üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu belirtilen yazıda, Özer'in kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.

Yazıda, bu gerekçelerle Özer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

ELEBAŞI İLE TELEFON GÖRÜŞMELERİ
Özer'in telefonla iletişime geçtiği 3 kişinin, kullandıkları GSM hatlarının emniyet bilgi sistemlerindeki sorgulamalarında terör örgütü suçlarından arandıkları, kırmızı kategoride yakalama kararı bulunan Remzi Kartal ile Belçika hattı üzerinden 2015 yılında 14 kez konuştukları tespit edildi. Özer'in 2015'in aralık ayında Kartal'ı 8 kez aradığı ve 6 kez mesaj atarak irtibat kurduğunu gösteren görsel de sevk yazısında yer aldı.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltında!

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)

SÖZDE ÖZERKLİK PROJESİNİN BAŞI

Savcılığın yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Özer'in sözde özerklik projesinde görevlendirildiği belirtilirken üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı ifade edildi.

Başsavcılık açıklaması şu şekilde:

"Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer. (Takvim.com.tr / Arşiv)

EVİNDE VE İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in odasında ve belediye binasında 30 Ekim'de arama çalışmaları başlatılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK silah terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturmada, Başsavcılığın talebi ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda gözaltına alınan Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ʺPKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmakʺ suçundan gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü (AA)Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ʺPKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmakʺ suçundan gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü (AA)

Aramalar sırasında Çevik Kuvvet ekipleri belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Ekran görüntüsü/Sosyal medya)

YARGI EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR
Konuyla ilgili AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu bir soruşturma. Bu soruşturmanın neticesini beklemek gerekir. Dosyadaki delilleri bilmeden, dosyanın içindeki durumla alakalı herhangi bir bilgi olmadan konuşmak doğru olmaz. Dolayısıyla dışarıda yapılan değerlendirmeler dosya hakkında bilgisi olmadan yapılan değerlendirmeler. Bu bir soruşturma. Soruşturmanın neticesini beklemek gerekiyor. Yargı en doğru kararı verecektir." ifadelerini kullandı.

695 ÖRGÜT ÜYESİYLE TELEFON TRAFİĞİ
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Karaman, "Ahmet Özer hakkında terör örgütü üyeliğinden bir gizli bir soruşturma yürütülüyormuş. Bu soruşturma çerçevesinde bu sabah gözaltı talimatı verildi. Özer'in evinde, aracında, iş yerinde, odasında arama yapıldı ve Özer gözaltına alındı. Neden gözaltına alındığı çok merak ediliyor. Çok küçük ipuçları vereceğim. Özer'in terör örgütünün elebaşlarından Remzi Kartal ile telefon görüşmeleri tespit edilmiş. Kartal, terör örgütünün en tepe sözde yöneticilerinden bir tanesidir. Ayrıca 695 terör örgütü üyesi ile de telefon trafiğinin olduğuna yönelik bilgiler var." ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden gözaltında?

TELEFONU DİNLEMEYE ALINDI

Karaman A Haber'de çarpıcı detayları bu sözlerle anlattı;

"Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir arama yapılıyor geçtiğimiz yılda. Arama sırasında Ahmet Özer'in isminin geçtiği terör örgütüyle iltisaklı olduğuna dair bir evrakta ismi geçiyor. Bu evrak üzerine bir soruşturma başlatılıyor.

Daha sona Özer'in ev adresine bakıyorlar Mersin'de. Mersin'e evrak gönderiliyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na evrak gittikten sonra Özer'in telefonları dinlemeye alınıyor. Bu dinleme sırasında iki ayrı şüpheli görüşme tespit ediliyor.

İmamoğlundan PKK tükürüğüne Yenikapı tahsisi! Türk düşmanı isme sahne... Her taşın altından çıkan CHPnin DEM komiseri Ahmet Özerİmamoğlundan PKK tükürüğüne Yenikapı tahsisi! Türk düşmanı isme sahne... Her taşın altından çıkan CHPnin DEM komiseri Ahmet Özer

"PKK'NIN BOMBACISININ KARDEŞİYLE KONUŞTU"

Ahmet Özer de tamam diyor arayalım diyor. Daha sonra görüşme kayıtlara geçiyor. Mahkeme kararı ile resmi yapılan dinlemeler bunlar. Konuştuğu kişinin 3 tane kardeş var 3'ü de PKK terör örgütünden ceza almış kişiler. İkisi örgütün bombacısı. PKK terör örgütünün bombacısı. Bu kişiye diyor ki anneniz sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi diyor.

Görüşmenin bir tanesi çok ilginç. Birinci görüşme şu diyor ki Özer'e 'Başkan şu kişinin annesi öldü onu bir arayıp baş sağlığı dilesen iyi olur' diyor. Kim olduğunu sorunca 'kardeşleri dışarıda anla diyor'. Kardeşleri dağda demek istiyor.

BELÇİKA HATTI ÜZERİNDEN GÖRÜŞMÜŞ

PKK'dan 5 kişi say bu 5 kişi içerisine Remzi Kartal ismini mutlaka koymamız gerekir. Remzi Kartal ile 14 telefon görüşmesi tespit ediliyor. Bunları Belçika hattı üzerinden yaptığı anlaşılıyor.

Nazif Karaman: ''Ahmet Özer PKK'nın elebaşlarından Remzi Kartal ile görüşmüş''

DEM PARTİ VE CHP'NİN ORTAK ADAYI
2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, Ali Gökmen'in adaylığını çekerek 2024'te kent uzlaşısı kapsamında DEM Parti'nin işaret ettiği Ahmet Özer'i aday göstermişti. 31 Mart Yerel seçimlerinde Esenyurt'ta en çok oyu alan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.

PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal. (Takvim.com.tr / Arşiv)PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal. (Takvim.com.tr / Arşiv)

KÜRDİSTAN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Ahmet Özer'in Kürdistan sözleri daha önce dikkat çekmişti

Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)

Sözde "kürdistan" sözleriyle tanınan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.

Özer, katıldığı bir televizyon programında CHP-DEM ittifakına ilişkin "Ben kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana böyle bir öneri yapıldığında da seve seve kabul ettim" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Özer'in kürdistan sözleri (Takvim.com.tr/Arşiv)Ahmet Özer'in kürdistan sözleri (Takvim.com.tr/Arşiv)

"ADAYLIK ÖNERİSİ ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN GELDİ"
Önerinin kimden geldiğine ilişkin soruya da cevap veren Özer şunları söylemişti:
"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bana böyle bir adaylığı önerdi. Öneri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır."

CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr / Arşiv)

İLK İCRAATI İŞÇİ KIYIMI OLDU
Mazbatasını alıp göreve başlayan Özer, göreve başladığı ilk gün önceki CHP'li yönetim tarafından işe alının onlarca personelin iş akdini feshetmişti. Seçim sürecinde kimsenin ekmeğine dokunmayacağını belirten Özer, ters uygulamasıyla eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski yönetime yüklenmişti.

Ahmet Özer'in sosyal medya paylaşımında, "Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir. Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz "kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir" ifadeleri yer almıştı.

CHP bölücülüğe DEM tuttu! Esenyurtta kürdistan düeti... Başrolde İmamoğlunun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet ÖzerCHP bölücülüğe DEM tuttu! Esenyurtta kürdistan düeti... Başrolde İmamoğlunun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer
CHP bölücülüğe 'DEM' tuttu! Esenyurt'ta 'kürdistan' düeti... Başrolde İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer

CHP/DEMin kürdistan hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurtta kanton planıCHP/DEMin kürdistan hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurtta kanton planı
CHP/DEM'in 'kürdistan' hayali kuran ortak adayı Ahmet Özer ağzındaki baklayı çıkardı! Esenyurt'ta 'kanton' planı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Bu yıl başvuranların aylığında hangi veriler kullanılacak? İhya ve borçlanma için ne ödenecek?
Türk Telekom - DİJİTAL FAKS
Tutuklanan CHP’li Ahmet Özer’in sevk ve karar yazısı ortaya çıktı! Terör örgütü PKK ile hiyerarşik ilişki içinde
CHP’li Ahmet Özer’in PKK’lılarla bağlantısı ne? Detaylar A Haber canlı yayınında: Değerli evlat dediği bombacı çıktı
E-Ticarette yeni dönem! Ticaret Bakanlığı duyurdu: Uygunsuz ürün 24 saatte kaldırılacak
Anadolu Ajansı
İstanbul’da çekiçli cinayet! Kardeşini uykusunda öldürdü! Haberi yokmuş gibi davrandı
Bakan Işıkhan canlı yayında açıkladı! Emeklilik şartları değişecek mi?
Ünlü iş adamına babalık davası şoku! Reddettiği kızı servetine ortak oldu
Saraçhane vol 2.0! İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’Çağlayan’ kumpası... CHP ve DEM’lilere Cumhurbaşkanı Ekrem sloganları attırdı
Türk Telekom - EVİNDE HIZ
Galatasaray’a şampiyonluk alameti! Süper Lig puan sıralamasında fark artıyor: 5. yıldız geliyor mu?
Ekrem İmamoğlu DEM’lilerle adliyeye gitti! CHP’den ’taşımalı’ provokasyon... PKK medyasında ağıt
14 kez PKK’lı Remzi Kartal’la görüşen Ahmet Özer İmamoğlu için pazarlık mı yaptı? TAKVİM aylar önce yazdı... 100 milyon dolarlık kirli mutabakat
SON DAKİKA