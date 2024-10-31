CHP/DEM’li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ʺPKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmakʺ suçundan gözaltına alındı. Esenyurt Belediyesi önünde polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü (AA)

Özer hakkında iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri neticesinde elde edilen tape kaydı ve HTS kayıtlarında "örgütsel fayda" olan kişilerle görüşme yaptığının belirlendiği kaydedilen yazıda, şüphelinin iki kardeşi örgütün kırsal alanında olan, bir kardeşi ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan M.K. ile görüştüğü belirtildi.

Yazıda, Özer'in terör örgütü PKK/KCK'dan işlemi bulunan 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bu şahısların 5'inin cezaevinde, 47'si hakkında arama kaydının, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydının olduğu, birinin de kırmızı bültenle arandığı anlatıldı.

MAKAM ODASINDAKİ ARAMADA ÖRGÜT LEHİNE YAYIN YAPAN DERGİ BULUNDU

Şüpheli Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığındaki makam odasında gerçekleştirilen aramada terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu ve örgütsel olduğu değerlendirilen evrakın ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, tüm bu tespitlerle Özer'in, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair hakimliğin kanaat oluşturduğu bildirildi.