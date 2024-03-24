Son dakika: CHP Trabzon’da da DEM’lenmiş! DEM’li Fikret Ataman CHP listesinde!

DEM'Lİ ADAY DESTEK İSTEMEYE BAŞLADI

Bir dönem eski adıyla HDP'de siyaset yapan, hatta son Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde HDP'ye açık destek veren ve sosyal medya hesaplarından oy pusulasını paylaşan, iş insanı Fikret Ataman, kent uzlaşısıyla Trabzon'un Ortahisar ilçesinde CHP listelerinden meclis üyesi olarak yer aldı.

Aslen Ağrılı olan ve 9 ay önce CHP'ye üye olduğu tespit edilen Ataman için DEM Parti yöneticilerinin kentte yaşayan Doğu kökenli yaklaşık 5 bin kişiyi arayarak destek istemeye başladı.

CHP'Lİ ADAY 'KANDİL UZLAŞISINA' SESSİZ!

CHP-DEM partinin Trabzon'da deşifre olan kent uzlaşısına siyasilerden de tepki yağdı.

SABAH'ta yer alan habere göre AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, "Geçmişte sosyal medya hesabından Yeşil Sol Partiye verdiği oy pusulasını paylaşan ve kısa süre önce CHP'ye üye olduğu öğrenilen bir kişinin DEM partili olup olmadığını, DEM Genel Merkezi tarafından Trabzon'da meclis üyeliğine nasıl aday gösterildiğini, CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya açıklasın" ifadelerini kullandı.