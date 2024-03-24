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Son dakika: CHP Trabzon'da da DEM'lenmiş! DEM'li Fikret Ataman CHP listesinde!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan yenilginin ardından 31 Mart yerel seçimlerine PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile birlikte giren CHP’nin Trabzon’da da ‘kent uzlaşısı’ adı altında listelerine DEM’li adayları doldurduğu ortaya çıktı. Bir dönem eski adıyla HDP'de siyaset yapan, hatta son Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde HDP'ye açık destek veren ve sosyal medya hesaplarından oy pusulasını paylaşan, iş insanı Fikret Ataman, kent uzlaşısıyla Trabzon'un Ortahisar ilçesinde CHP listelerinden meclis üyesi olarak yer aldı.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 09:03 Güncelleme 24 Mart 2024, 09:17
Son dakika: CHP Trabzon’da da DEM’lenmiş! DEM’li Fikret Ataman CHP listesinde!

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Cumhuriyet Halk Partisi, yerel seçimlerde Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'ye yanaştı. Kent Uzlaşısı adı altında 'Kandil İttifakı'na imza attı.

İstanbul, İzmit, Mersin ve Şanlıurfa'da kendi adaylarını geri çekerek DEM'li adayları desteklediğini açıkladı.

DEM'lenen CHP'ye tepki yağarken Trabzon'da da kirli ittifaka imza atıldı.

DEM'Lİ ADAY DESTEK İSTEMEYE BAŞLADI
Bir dönem eski adıyla HDP'de siyaset yapan, hatta son Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde HDP'ye açık destek veren ve sosyal medya hesaplarından oy pusulasını paylaşan, iş insanı Fikret Ataman, kent uzlaşısıyla Trabzon'un Ortahisar ilçesinde CHP listelerinden meclis üyesi olarak yer aldı.

Aslen Ağrılı olan ve 9 ay önce CHP'ye üye olduğu tespit edilen Ataman için DEM Parti yöneticilerinin kentte yaşayan Doğu kökenli yaklaşık 5 bin kişiyi arayarak destek istemeye başladı.

CHP'Lİ ADAY 'KANDİL UZLAŞISINA' SESSİZ!
CHP-DEM partinin Trabzon'da deşifre olan kent uzlaşısına siyasilerden de tepki yağdı.

SABAH'ta yer alan habere göre AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, "Geçmişte sosyal medya hesabından Yeşil Sol Partiye verdiği oy pusulasını paylaşan ve kısa süre önce CHP'ye üye olduğu öğrenilen bir kişinin DEM partili olup olmadığını, DEM Genel Merkezi tarafından Trabzon'da meclis üyeliğine nasıl aday gösterildiğini, CHP Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya açıklasın" ifadelerini kullandı.

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