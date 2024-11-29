Başkan Erdoğan Gazze zirvesine video mesaj gönderdi: "Filistin Devleti kuruluncaya dek mücadelemizi devam ettireceğiz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "Gazze'nin Geleceği" başlıklı Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

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GAZZE'NİN İMARI VE İNŞASI

Başkan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli misafirler, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, "Gazze'nin Geleceği" konulu Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi'nin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Bu zirvenin, Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün mazlumlar ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İslam dünyasının dört bir yanından bu zirve vesilesiyle ülkemizi teşrif eden misafirlerimize "hoş geldiniz" diyorum. Gazze'nin geleceği, imarı ve inşasına yönelik bu zirveye öncülük eden Türkiye Diyanet Vakfımız ile Al Khair Vakfı'nın kıymetli mensuplarını gönülden tebrik ediyorum."



EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ

"İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesinin ve güç birliğinde bulunmasının ne kadar önemli olduğunu, 7 Ekim 2023 tarihinden bugüne Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan katliamlar vesilesiyle bir kez daha müşahede ettik. Tüm dünyanın gözleri önünde, çoğu çocuk ve kadın olan, elli bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit edildi. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu yüz binden fazla masum Filistinli yaralandı. Lübnan'a yönelik saldırılarda ise vefat eden kardeşlerimizin sayısı üç bin beş yüzü geçti. İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa, İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırılar karşısında Türkiye, Filistinli kardeşlerimizle tam bir dayanışma içerisindedir. Son bir yıldır özellikle Gazze ve Lübnan'daki kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz. Gönderdiğimiz seksen altı bin tonu aşan yardım miktarıyla, Filistin'e en fazla destek olan ülkelerden biriyiz. Lübnan'daki kardeşlerimize ulaştırdığımız yardım miktarı da bin üç yüz tonu aştı."



İŞGAL BİTENE KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK

"İslam ülkelerinin Gazze'deki zulme ortak tepki vermesi ve birlikte hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Filistin'de işgal ve katliam sona erinceye kadar, 1967 sınırları temel alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti kuruluncaya dek mücadelemizi devam ettireceğiz. Uluslararası insani yardım zirvesinin, bizlere bu mücadelede destek olacağına inanıyorum. Zirveye iştirak eden bütün katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyor, tüm misafirlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."