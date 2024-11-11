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Esenyurt - Kandil bağı çözülüyor! Görevden alınan CHP/DEM'li Ahmet Özer'e "terörizmin finansmanı" soruşturması

CHP'nin DEM komiseri Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklandı. Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi ile Kandil arasındaki finansal ağ mercek altına alındı. Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatıldı. Bahse konu soruşturmayla ilgili 2 İçişleri Bakanlığı müfettişi görevlendirildi.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 12:36 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 13:04
Esenyurt - Kandil bağı çözülüyor! Görevden alınan CHP/DEM’li Ahmet Özer’e terörizmin finansmanı soruşturması

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CHP ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.

ESENYURT - KANDİL FİNANS AĞI MERCEK ALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi'nin tüm hesapları incelemeye alındı.

Terörden tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)Terörden tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer (Takvim.com.tr / Arşiv)

AHMET ÖZER'E YENİ SORUŞTURMA

Sürece müteakip terör tutuklusu Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.

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2 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

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AHMET ÖZER KANDİL'LE İMAMOĞLU İÇİN PAZARLIK MI YAPTI?

Ahmet Özer'in 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüştüğü tespit edildi. Bu durum akıllara "kent uzlaşısı" pazarlığını getirdi. O dönem İmamoğlu'nun PKK'nın Avrupa ayağıyla Esenyurt ve 100 milyon dolar karşılığında mutabakat yaptığı çokça konuşulmuş, sürece müteakip Başak Demirtaş adaylıktan el çektirilmişti. Bugün günyüzüne çıkan Özer - Remzi Kartal trafiği "Ekrem İmamoğlu için mi pazarlık yapıldı?" sorusunu akıllara getirdi.

İmamoğlu'nun Özer çığırtkanlığının altında ise elebaşıyla yapılan pazarlıkların ortaya çıkma korkusu yattığı konuşuluyor.

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