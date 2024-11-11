Esenyurt - Kandil bağı çözülüyor! Görevden alınan CHP/DEM'li Ahmet Özer'e "terörizmin finansmanı" soruşturması

CHP ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.

ESENYURT - KANDİL FİNANS AĞI MERCEK ALTINDA



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi'nin tüm hesapları incelemeye alındı.