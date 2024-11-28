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İBB bütçesini konserlere ve gezilere çarçur eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ödeme yapmadı! Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane'de toplanıyor

İBB bütçesiyle Paris çıkarması yapan, halkın parasını hizmet yerine konserlere akıtan Ekrem İmamoğlu yönetimi aylardır Özel Halk Otobüsleri'nin ödemesini yapmıyor. İBB'nin 2025 bütçesinde yine hizmet yerine aslan payını konserlere ayırmasının ardından ödemesini Ekrem İmamoğlu yönetiminden alamayan 3 bin 41 Özel Halk Otobüsü 3 Aralık’ta Saraçhane’de toplanma kararı aldı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 22:21 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 22:21
İBB bütçesini konserlere ve gezilere çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu ödeme yapmadı! Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane’de toplanıyor

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük vaatlerinden biri tüm İstanbullunun da bildiği üzere trafiği rahatlatmaktı. Ancak megakentte bir kabus haline gelen ilk madde ulaşım oldu.

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Yandaş Özgür Karabat'a verdiği İETT ihaleleriyle otobüsler bakımsız kalırken Özel Halk Otobüsleri'ne de ödeme yapılmadı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye bütçesinden Paris çıkarması yaparken, konserlere para akıtırken Özel Halk Otobüsleri'ne ödeme yapmaması şoförleri isyanın eşiğine getirdi.

Özel Halk Otobüsleri Saraçhane'ye gidiyor (X)Özel Halk Otobüsleri Saraçhane'ye gidiyor (X)

"ALACAKLARIMIZ 2 MİLYON LİRAYI AŞTI"
Geçtiğimiz Ekim ayında İBB'nin verdiği sözleri tutmadığını dile getiren Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarımızın ödenmemesi nedeniyle büyük bir mali krizin içine sürüklenmiş durumdayız. 10 ayı geride bırakmamıza rağmen, henüz 5'inci ayın ödemesinin tamamı bile yapılmadı. Şu an itibarıyla, alacaklarımız 2 milyon lirayı aşmış durumda" demişti.

Güneş, "15 Ekim 2024 tarihinde, bu zor koşullar altında kontak kapatma kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Bu karar, İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir ancak mevcut şartlar altında başka bir çözüm yolumuz kalmamıştır. Sürekli ertelenen sözler ve haksız uygulamalar bizi bu noktaya getirmiştir" şeklinde konuşmuştu.

ŞİMDİ DE SARAÇHANE'DE TOPLANACAKLAR
Ödemesini Ekrem İmamoğlu yönetiminden alamayan 3 bin 41 Özel Halk Otobüsü 3 Aralık'ta Saraçhane'de toplanacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özel Halk Otobüsü, "3,041 İstanbul Özel Halk Otobüsü ödemelerini alamıyor ve büyük mağduriyet yaşıyor. İBB söz verdiği ödemeleri yerine getirmiyor bu nedenle 3 Aralık günü Saraçhane'de bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

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"EN GENÇ FİLOYU EN YAŞLIYA DÖNÜŞTÜRDÜNÜZ"

İETT'nin içler acısı durumuna dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, AK Parti'nin İBB'yi CHP'li yönetime devrederken İETT'nin dünyanın en genç otobüs filosuna sahip olduğunu belirtti. Ancak, geçen süre zarfında İBB yönetiminin bu filosunu en yaşlı filo haline getirdiğini vurguladı.

Okul, geçmişte İETT otobüslerinin tamamının öz kaynaklardan alındığını hatırlatarak, "Şu anda İETT, konkordato ilan eden bir şirkete dönüştü" diyerek mevcut yönetimi eleştirdi.

İETT İHALELERİ

İETT ihalelerine işaret eden Okul, "Malum bakım onarım şirketi var ya birilerinin destek olduğu, bu kadar uyarılarımıza rağmen bu şirketle çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu şirkete 14 tane daha ihale vermişsiniz. Hali ortada... İETT'nin bütçesi konuşulurken otobüs yanıyor. 2019'da 140 bin 874 arıza gerçekleşmişken, 2022'de bu rakam 247 bine çıkmış." diye konuştu.

2025 BÜTÇESİNDE KONSER BÜTÇESİNE ASLAN PAYI

İBB'nin 2025 bütçesini eleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "2025 yılı kentsel dönüşüm uygulama çalışmaları hakkında İBB yönetimi 3 milyar 700 milyon bütçe ayırmış. Peki kültürel etkinliklere ne kadar ayırmış biliyor musunuz? 5 milyar 141 milyon. O kadar çalıştay yaptınız. Demek ki o çalıştaylardan şu sonuç çıktı; 'İstanbul'da deprem falan olmayacak, biz kültüre ağırlık verelim ya ne olacak kentsel dönüşüm.'. O çıkıyor ortaya" dedi.

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