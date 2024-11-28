İBB bütçesini konserlere ve gezilere çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu ödeme yapmadı! Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane’de toplanıyor

Özel Halk Otobüsleri Saraçhane'ye gidiyor (X)

"ALACAKLARIMIZ 2 MİLYON LİRAYI AŞTI"

Geçtiğimiz Ekim ayında İBB'nin verdiği sözleri tutmadığını dile getiren Özel Halk Otobüsü Platformu Sözcüsü Avukat Erhan Güneş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarımızın ödenmemesi nedeniyle büyük bir mali krizin içine sürüklenmiş durumdayız. 10 ayı geride bırakmamıza rağmen, henüz 5'inci ayın ödemesinin tamamı bile yapılmadı. Şu an itibarıyla, alacaklarımız 2 milyon lirayı aşmış durumda" demişti.

Güneş, "15 Ekim 2024 tarihinde, bu zor koşullar altında kontak kapatma kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Bu karar, İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir ancak mevcut şartlar altında başka bir çözüm yolumuz kalmamıştır. Sürekli ertelenen sözler ve haksız uygulamalar bizi bu noktaya getirmiştir" şeklinde konuşmuştu.

ŞİMDİ DE SARAÇHANE'DE TOPLANACAKLAR

Ödemesini Ekrem İmamoğlu yönetiminden alamayan 3 bin 41 Özel Halk Otobüsü 3 Aralık'ta Saraçhane'de toplanacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özel Halk Otobüsü, "3,041 İstanbul Özel Halk Otobüsü ödemelerini alamıyor ve büyük mağduriyet yaşıyor. İBB söz verdiği ödemeleri yerine getirmiyor bu nedenle 3 Aralık günü Saraçhane'de bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı.