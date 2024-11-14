Paris partisinin sponsorları kim? Faturalar ortaya çıktı, İmamoğlu yönetimi açıklamaktan kaçıyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP yönetimi, geçtiğimiz Ağustos ayında Fransa'nın başkenti Paris'e bir gezi bir çıkarma yapmıştı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP yönetimi, geçtiğimiz Ağustos ayında Fransa'nın başkenti Paris'e bir gezi bir çıkarma yapmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki 17 CHP'li ilçe belediye başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP yöneticileri ve ailelerinin de katıldığı bir hafta süren gezide harcanan paranın kaynağı merak edilmişti.
249 BİN EUROLUK ÖDEME
Söz konusu müzeye 2 günlük etkinlik ve konaklama bedeli de dahil 7 günlük kiralama için toplamda 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 Türk Lirası) ödenmişti.
Paris çıkarması sadece bununla da bitmedi. İBB tarafından özel tutulan şef, CHP ve İmamoğlu yönetiminin partisine özel menü hazırlamıştı.
TEPKİ GELİNCE SPONSOR DEDİLER
Sosyal medyadan "İstanbullunun parasını harcıyorlar" sesleri yükselince Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun söz konusu harcamaların bir sponsoru olduğunu iddia etmişti.
Ongun, müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için toplamda 249 bin 260 Euro yani 9 Milyon 137 Bin 871 lira ödeme yapıldığını bunun sponsorlar tarafından "Şartsız bağış" karşılığı ödendiğini söylemişti.
SPONSOR AÇIKLANMADI
Şatafatın dibine vurulan gecede yer alan materyallerin hiçbirinde sponsorların ismi ya da logosu yer almadı.
ONGUN'U YALANLAYACAK KAYIT
Gündeme bomba gibi düşen Paris 'party'sinin İBB tarafından ödendiğine ilişkin ihale kayıtları ortaya çıktı.
9 MİLYON DEDİLER 12 MİLYON ÇIKTI
Murat Ongun'un 9 milyon ve sponsor ödemesi diye açıkladığı ödemenin 12 milyon TL olduğu ortaya çıktı.
EKREM'İN ŞARTSIZ SPONSORU 16 MİLYON İSTANBULLU
Sosyal medya kullanıcıları ihaleler ortaya çıkınca Ekrem İmamoğlu yönetiminin söz konusu Paris çıkarmasını İstanbullunun parasıyla ödemediyse "sponsorları kim" diye sormaya devam ederken tüm tepkilere rağmen Murat Ongun'un herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.