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Paris partisinin sponsorları kim? Faturalar ortaya çıktı, İmamoğlu yönetimi açıklamaktan kaçıyor

İBB ve CHP yönetiminin geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlediği ve büyük tepki çeken Paris gezisi hakkında çıkan yeni detaylar skandalın boyutunu gözler önüne serdi. İBB'nin "İstanbul Evi" denilerek "İstanbul'un tanıtımı" bahanesiyle gerçekleştirdiği gezinin faturaları ortaya çıktı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un "Şartsız bağış" dediği geziye 12 milyon TL harcandığı ihale kayıtlarında yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları ihaleler ortaya çıkınca Ekrem İmamoğlu yönetiminin söz konusu Paris çıkarmasını İstanbullunun parasıyla ödemediyse “sponsorları kim” diye sormaya devam ederken tüm tepkilere rağmen herhangi bir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 22:22 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 22:35
Paris partisinin sponsorları kim? Faturalar ortaya çıktı, İmamoğlu yönetimi açıklamaktan kaçıyor

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP yönetimi, geçtiğimiz Ağustos ayında Fransa'nın başkenti Paris'e bir gezi bir çıkarma yapmıştı.

İBB'nin çok konuşulan Paris partisiİBB'nin çok konuşulan Paris partisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki 17 CHP'li ilçe belediye başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP yöneticileri ve ailelerinin de katıldığı bir hafta süren gezide harcanan paranın kaynağı merak edilmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Evi açılış konuşmasıEkrem İmamoğlu'nun İstanbul Evi açılış konuşması

İmamoğlu Paris gezisini normalleştirmek için "İstanbul tanıtımı" bahanesiyle Paris'teki ünlü moda müzesi Palais Galliera'da "İstanbul Evi"ni açmıştı.

Özel şef rakılı menüÖzel şef rakılı menü

249 BİN EUROLUK ÖDEME
Söz konusu müzeye 2 günlük etkinlik ve konaklama bedeli de dahil 7 günlük kiralama için toplamda 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 Türk Lirası) ödenmişti.

Paris çıkarması sadece bununla da bitmedi. İBB tarafından özel tutulan şef, CHP ve İmamoğlu yönetiminin partisine özel menü hazırlamıştı.

Murat Ongun'un şartsız bağış açıklamasıMurat Ongun'un şartsız bağış açıklaması

TEPKİ GELİNCE SPONSOR DEDİLER
Sosyal medyadan "İstanbullunun parasını harcıyorlar" sesleri yükselince Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun söz konusu harcamaların bir sponsoru olduğunu iddia etmişti.

Ongun, müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için toplamda 249 bin 260 Euro yani 9 Milyon 137 Bin 871 lira ödeme yapıldığını bunun sponsorlar tarafından "Şartsız bağış" karşılığı ödendiğini söylemişti.

SPONSOR AÇIKLANMADI
Şatafatın dibine vurulan gecede yer alan materyallerin hiçbirinde sponsorların ismi ya da logosu yer almadı.

EKAP ihale kayıtlarıEKAP ihale kayıtları

ONGUN'U YALANLAYACAK KAYIT
Gündeme bomba gibi düşen Paris 'party'sinin İBB tarafından ödendiğine ilişkin ihale kayıtları ortaya çıktı.

EKAP ihale kayıtlarıEKAP ihale kayıtları

9 MİLYON DEDİLER 12 MİLYON ÇIKTI
Murat Ongun'un 9 milyon ve sponsor ödemesi diye açıkladığı ödemenin 12 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

EKAP ihale kayıtlarıEKAP ihale kayıtları

EKREM'İN ŞARTSIZ SPONSORU 16 MİLYON İSTANBULLU
Sosyal medya kullanıcıları ihaleler ortaya çıkınca Ekrem İmamoğlu yönetiminin söz konusu Paris çıkarmasını İstanbullunun parasıyla ödemediyse "sponsorları kim" diye sormaya devam ederken tüm tepkilere rağmen Murat Ongun'un herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlunun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBBnin Paris partysinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?Ekrem İmamoğlunun o paylaşımı ortalığı karıştırdı: İBBnin Paris partysinin sponsorları kim? Depremzedeler için yapılan bağışlar mı?

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