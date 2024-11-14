Paris partisinin sponsorları kim? Faturalar ortaya çıktı, İmamoğlu yönetimi açıklamaktan kaçıyor

Özel şef rakılı menü

249 BİN EUROLUK ÖDEME

Söz konusu müzeye 2 günlük etkinlik ve konaklama bedeli de dahil 7 günlük kiralama için toplamda 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 Türk Lirası) ödenmişti.

Paris çıkarması sadece bununla da bitmedi. İBB tarafından özel tutulan şef, CHP ve İmamoğlu yönetiminin partisine özel menü hazırlamıştı.