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Bodrum'da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Bodrum’da villa inşaatı için kesilen 80 ağaca tepki gösterdi. Gezi Parkı’ndaki 3 ağaç kesimiyle ilgili çevrecilerin tutarsızlığını vurgulayan Arzen, "Gezi Parkı’nda 3 ağaç mı, yoksa Bodrum’da villa için 80 ağaç mı?" diyerek Suavi’ye göndermede bulundu.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:40 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 13:09
Bodrum’da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki

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Sözde çevreci Suavi'nin Bodrum'da villa inşaatı için kestirdiği ağaçlarla ilgili tepkiler sürerken, AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, durumu protesto etmek amacıyla bir şarkı besteledi.

Hacıoğulları, sözde sanatçının çevreye verdiği zarara dikkat çekmek için TBMM'de bestelediği şarkıyı kamuoyuyla paylaştı.

Yücel Arzen'den Suavi’ye çal villa göndermesi (Fotoğraf: Takvim.com.tr)Yücel Arzen'den Suavi’ye çal villa göndermesi (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

YÜCEL ARZEN: "ÇAV VİLLA ÇAV VİLLA"

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Bodrum'da villa inşaatı için ağaçların katledilmesine tepki göstererek sözde sanatçı Suavi'ye yönelik sert bir gönderme yaptı. Arzen, Gezi Parkı'nda 3 ağacın kesilmesine tepki gösteren çevrecilerin Bodrum'da 80 ağacın kesilmesine göz yummasına dikkat çekerek, "Mesele Taksim Gezi Parkı'ndaki üç-beş ağaç mı, yoksa Bodrum'da villalar için kesilen 80 ağaç mı?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Arzen, yaptığı konuşma sırasında ünlü İtalyan halk şarkısı Çav Bella'yı mizahi bir şekilde uyarlayarak dikkat çekici bir eleştiride bulundu. "Çav Villa, Çav Villa" sözleriyle başlattığı şarkı, "İşte bir sabah… Uyandığımda, Çav Villa, Çal Villa… Villaları dikmiş, 80 ağaç kesmiş, Bodrum'u tarumar etmiş!" şeklinde devam etti. Arzen, bu uyarlamayla çevreye ve lüks inşaat projelerine karşı sert bir mesaj verirken, Meclis'teki milletvekilleri de alkışlarıyla şarkıya destek verdi.

Suavi'nin Bodrum'daki ağaç katliamına Yücel Arzen'den besteli tepki

SÖZDE ÇEVRECİ ÖZDE RANTÇI

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda "Ağaçlar kesiliyor" diyerek provokasyon yapan şarkıcı Suavi'nin, Bodrum'da villa inşa etmek için ağaçları katlettiği ortaya çıktı. Sözde çevreci kimliğiyle tanınan Suavi'nin, Bodrum'un Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki 2 bin 742 metrekarelik ormanlık alanda, Tabiat Varlıkları Kurulu'nun izni olmadan ağaçları kestirdiği belirlendi. Suavi'nin doğayla iç içe olan bu araziyi villa yapmak amacıyla tahrip ettiği iddiaları, büyük tepki topladı.

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