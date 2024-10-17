Özgür Karabat’a giden ballı ihaleler İBB Meclisi’nde tartışıldı! Milyarlık vurgun yeniden gündeme geldi

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İETT'nin bakım ve onarım ihalelerini CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya vermesiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin ekim ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Oturumda, bu iddialar ve İETT araçlarındaki bakım süreçleriyle ilgili eleştiriler gündeme taşındı.

İETT araçlarındaki kazalar İBB Meclisi'ne taşındı (Fotoğraf: AA)

İETT ARAÇLARINDA YAŞANAN KAZALAR MECLİSE TAŞINDI

AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, İETT'nin bakım ve onarım ihalelerinin CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiği iddiasıyla ilgili bir soru önergesi sundu. Ocakçı, 2019'da İBB'nin CHP yönetimine geçmesinden sonra İETT araçlarındaki arıza, kaza ve yangın vakalarının ciddi şekilde arttığını vurgulayarak, neredeyse her gün yollarda arızalanan ya da yanan otobüslerin görüldüğünü ifade etti.

AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, İETT araçlarındaki arıza ve kazaların artmasının, bakım ve onarımların ehil firmalarca düzenli ve doğru şekilde yapılıp yapılmadığı konusunda şüpheler doğurduğunu belirtti. Ocakçı, CHP'li İBB yönetimi döneminde bu artışın nedenlerinin araştırılıp araştırılmadığını sorarak, İETT araçlarında meydana gelen arızalar ve kazaların sebeplerinin incelenmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı( Takvim arşiv)

KARABAT'A GİDEN İHALELER DUDAK UÇUKLATTI

CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın müşaviri olduğu firmanın İETT'den ihale alıp almadığı sorusunun cevaplandırılmasını isteyen Ocakçı, "2019-2023 yıllarında yapılan İETT bakım ve onarım ihalelerini CHP Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmanın aldığı ve toplam ihale bedellerinin 4,7 milyar lira olduğu doğru mudur? 2024 yerel seçimlerinden sonra İBB'ye bağlı İETT'nin bir gün arayla yaptığı 4 ihalenin bedelinin 371 milyon 463 bin 741 lira olduğu ve yine bu ihaleleri de CHP milletvekilinin mali müşavirliğini yaptığı firmanın aldığı doğru mudur? Söz konusu firmanın verdiği, daha doğrusu veremediği hizmetlerin İETT araçlarının arıza, kaza ve yanma olaylarındaki payı nedir?" diye sordu.

Soru önergesi üzerine söz alan CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, "Özgür Karabat ile ilgili burada ifade edilen konuların tamamının yalan olduğunu düşünüyorum. Kaç senedir aynı şeyi tekrar ediyorlar. Birisine suç isnadında bulunuyorsunuz. Üstelik o bakım onarım firmasıyla AK Parti de çalışmış. Kötüyse neden çalıştılar." dedi.

Yeni kurulan firma Mercedes gibi bir firmayı ihaleden eledi (Fotoğraf: AA)

TECRÜBESİZ FİRMA MERCEDES'İ EGALE ETTİ!

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Özgür Karabat ile ilgili şirket 2019'dan sonra bakım onarım işlerine başlamış. Mercedes gibi bir firma ihaleden maharetle elendi. 6 ay önce de ihale yaptınız. Yine Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ firması aldı. Gencay Bey, bizim çalıştığımızı ispatlayın. İspatlamazsanız müfterisiniz. Yalan söylüyorsunuz. Bundan vazgeçin diye bu soru önergelerini sunuyoruz. Bu firmayla ilgili belgeleri de açıklamıştım." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine yine söz alan Özcan, şu ifadeleri kullandı.

"Özgür Karabat'ın o firmayla ilgili bir mali müşavirlik hizmeti yaptığı ve ellerinde de buna yönelik bir makbuz varsa göstermelerini istiyorum. Yoksa Özgür Karabat'ın ismini bir daha ağzına almayın. Yıllardır biz aynı şeyi dinliyoruz. O bahsettiği firma Mercedes'in çalıştığı firma."

AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz ise "Özgür Karabat'ın söz konusu şirketin mali müşavirliğini yaptığına dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki evrakı bizzat faaliyet raporu ile paylaşmıştım. Yine paylaşayım. Tatmin olmazlarsa beraber gidip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne bakalım." ifadelerini kullandı.

5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDEKİ BORÇ GÜNDEME GELDİ

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İETT'nin bakım ve onarım ihalelerine ilişkin soru önergesi oy çokluğuyla reddedildi. Ayrıca, mecliste gündeme gelen bir diğer soru önergesinde, İBB'nin Özel Halk Otobüsleri sahiplerine olan 5 milyar liranın üzerindeki borcunu ne zaman ödeyeceği soruldu. Bu önerge de oy çokluğuyla reddedildi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin adrese teslim ihale yönetimi olan pazarlık usulü ile yönetimini kullandığı görüldü.

İBB'DEN KARABAT'A BALLI İHALELER DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İETT otobüslerinin bakım ve onarım ihalelerinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiği iddialarını yalanlasa da ortaya çıkan belgeler aksini gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasından bu yana açılan ihalelerde, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın adı sıkça gündeme geldi. İBB, 2019-2023 yılları arasında maliyeti 4 milyar 178 milyon 722 bin TL'yi bulan İETT bakım ve onarım ihalelerini, Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye verdi. Bu süreçte Karabat'ın ilişkili olduğu firmanın kazandığı ihaleler de dikkatlerden kaçmadı.

Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlendi.

USULSÜZ İHALELER MASAK RAPORUNDA

Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişleri ile MASAK uzmanlarının yaptığı incelemelere göre, 2019-2021 yılları arasında İETT tarafından toplam 44 araç bakım ve onarım ihalesi gerçekleştirildi. Bu ihalelerin 30'unun pazarlık usulüyle verildiği tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, İETT bakım ve onarım ihalelerinden en büyük aslan payını, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. aldı. Bu firma, 7'si pazarlık ve 6'sı açık ihale usulü olmak üzere toplam 13 ihale kazandı.

4 MİLYARI AŞKIN İHALE KAZANDI

2021 yılında, değeri 2 milyar 114 milyon TL'yi aşan bir ihale, Karabat'ın ilişkili olduğu firmaya verilirken, 2022 ve 2023 yıllarında da benzer ihalelerin yine bu firmaya yönlendirildiği tespit edildi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş., 2020-2024 yılları arasında kazandığı ihalelerden toplamda 4 milyar 178 milyon 722 bin 868 TL kazanç elde etti.