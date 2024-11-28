Emniyetten dolandırıcılık uyarısı: Sahte maillere dikkat!

Emniyet Genel Müdürlüğü, dolandırıcıların Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak sahte mailler gönderdiği yönünde vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamada, son günlerde Demirtaş'ın adına ait olmayan mail adreslerinden yanlış bilgiler paylaşan kişilerin, vatandaşlardan kişisel veri talep ettiği tespit edildiği ifade edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.