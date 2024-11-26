İBB’nin bütçesi onaylandı: Konser bütçesi deprem bütçesini geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2025 yılı bütçesi, 415 milyar TL olarak oy çokluğuyla kabul edildi. İBB Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının altıncı birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2025 yılı bütçesini meclise sunarak hedeflenen projeler ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sunumun ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz alarak bütçe ve projelere ilişkin görüşlerini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul

"BİZ YARGIÇLARIN ADALETİNE GÜVENİYORUZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkındaki sözlerine değinerek, kanunların açık olduğunu ve yargıya yönelik söylenen sözleri kabul etmediklerini belirtti.

Okul, "Biz yargıçların adaletine güveniyoruz. Bu devletin hukuk sistemine güveniyoruz. Bu noktada olayı politize ederek siyasi amaçlara kaydırmanın hiçbir karşılığı yok." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İBB'nin "Yuvamız İstanbul" projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hiç kimsenin kreş kapatmak gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Okul, aksine daha fazla kreş açılması konusunda destek verdiklerini ifade etti.

Okul, İBB'nin Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerine resmi olarak "kreş" diyemediklerini, çünkü kreşlerin yasal olarak belirlenmiş standartlara tabi olduğunu belirtti. Ayrıca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Eğitiyoruz" söylemini eleştirerek, "Böyle bir hakkınız yok, yasayla belli. Okul öncesi eğitim, belediyenin uhdesinden CHP'nin vasıtasıyla çıkmıştır. Lütfen adil olalım." dedi.

İBB'nin bütçesinin yüzde 90'ı merkezi yönetimden geliyor (Fotoğraf: AA)

BÜTÇENİN YÜZDE 90'I ANKARA'DAN GELİYOR

İmamoğlu'nun, "Engelleniyoruz." söyleminin doğru olmadığını söyleyen Okul, meclis çoğunluğunun AK Parti'de olduğu geçen dönemde meclise gelen dosyaların yüzde 90'ından fazlasına ''evet'' dediklerini kaydetti.

Okul, "Bütçedeki 376 milyar liralık gelirin 334 milyarlık kısmı merkezi idareden geliyor. Büyükşehir'i yöneten bürokratlar, siyasiler; Ankara'ya, AK Parti iktidarına güveniyor. 'Buradan bana yüzde 90 bütçem geliyor.' diyor. Rahat bir şekilde bütçesini yapıyor. Hayırlı olsun ama en azından 'Engelleniyoruz' bahanesine sığınmayınız artık. 5 yıldır bütçenizin yüzde 90'ı merkezi idareden geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İBB'nin bütçesi onaylandı (Fotoğraf: AA)

''NEDEN AŞEVLERİNDE HALKA VERİLEN YEMEKLERİ KISIYORSUNUZ?''

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İBB'nin "Kent Lokantası" projesine yönelik eleştirilerde bulundu. İBB yönetimini CHP'ye devrettiklerinde aşevlerinden yılda 10,5 milyon yemek dağıtıldığını ifade eden Okul, bu rakamın mevcut yönetim döneminde 9,5 milyona düştüğünü söyledi. Okul, "Kent lokantalarında vatandaşa ucuz yemek satıyorsunuz. Satın, 50 tane, 150 tane açın ama neden aşevlerinde halka verilen yemekleri kısıyorsunuz? Demek halka bedavaya vermeniz gereken yemekleri parayla satıyorsunuz. Bunun da çok güzel siyasetini yapıyorsunuz." ifadesini kullandı.

2029 yılına kadar yalnızca 10 bin konut planlaması yapıldı (Fotoğraf: AA)

"BİR TARAFTAN ALIP DA BİR TARAFTAN KESMEYİN"

Üsküdar'da açılışı gerçekleştirilen Kent Lokantası'na dikkati çeken Okul, Üsküdar'daki Selimiye Aşevi'nden Kent Lokantası'na yemek alındığını aktararak, "Hizmet edin, sonuna kadar yanınızdayız, arkanızdayız ama İstanbul halkına bir taraftan alıp da bir taraftan kesmeyin, bunun siyasetini size yaptırmayız." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerini hatırlatarak eleştirilerde bulundu. İmamoğlu'nun 10 öncelikli bölgede 125 bin konutun dönüştürülmesi ve 20 bin sosyal konut üretilmesi yönünde vaatlerde bulunduğunu belirten Okul, bu hedeflerin gerçekleşmediğini söyledi. Şu anda ise 2029 yılına kadar yalnızca 10 bin konut planlamasının yapıldığını ifade etti.

Okul, ayrıca İstanbul İtfaiyesi'nin yangınlara varış süresine de dikkat çekti. 2019 yılında AK Parti döneminde yangınlara varış süresinin 5 dakika 35 saniye olduğunu ve bu sürenin 5 dakika 16 saniyeye indirilmesinin hedeflendiğini belirten Okul, günümüzde bu sürenin 6 dakika 40 saniyeye çıktığını dile getirdi.

İBB'nin kültürel harcamaları deprem bütçesini geçti (Fotoğraf:AA)



KONSER BÜTÇESİ DEPREM BÜTÇESİNİ GEÇTİ

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine, son 5 yılda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kaç kentsel dönüşüm başvurusu yaptıklarını sordu. Okul, CHP'nin kentsel dönüşüm konusunda konuşacak en son parti olduğunu belirtti.

İBB'nin bütçede kentsel dönüşüm için ayırdığı paya dikkat çeken Okul, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı kentsel dönüşüm uygulama çalışmaları hakkında İBB yönetimi 3 milyar 700 milyon bütçe ayırmış. Peki kültürel etkinliklere ne kadar ayırmış biliyor musunuz? 5 milyar 141 milyon. O kadar çalıştay yaptınız. Demek ki o çalıştaylardan şu sonuç çıktı; 'İstanbul'da deprem falan olmayacak, biz kültüre ağırlık verelim ya ne olacak kentsel dönüşüm.'. O çıkıyor ortaya."

İmamoğlu'nun görülmeyen 10 metro vaadi (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU'NUN 10 METRO HATTI SÖYLEMİ

Okul, İstanbul'un en önemli konularının başında ulaşımın geldiğini, AK Parti olarak bu konuda atılan her adımın arkasında olduklarını söyledi.

İmamoğlu'nun, 10 metro hattını eş zamanlı inşa ettiğini söylediğini hatırlatan Okul, "Peki soruyorum, bu 10 metro hattı içinde bir tane sizin projesini, ihalesini yaptığınız, inşaatına başladığınız proje var mı? Yok. Hepsi AK Parti döneminde başlanan projeler. Hatta bir tanesi, tam seçim üzeri yüzde 95'i bitmek üzere olan hattı 'Yaptık.' diye açtınız. Açın, devam edin ama 'Allah razı olsun bu AK Parti'den de.' deyin. 5,5 yıldır bir tane yeni metro hattınız var mı ihalesine çıkabildiğiniz? Yok." diye konuştu.



Okul, Mart 2019 öncesinde imalatı bitirilen kısımlar düşüldüğünde, 2019-2024 döneminde bitirilen metro inşaatının yalnızca 18,44 kilometre olduğunu söyleyerek, "Metro Fatih'i değil, metro fakiri bir Büyükşehir ortaya çıkıyor." dedi.

İBB'nin İstanbul'daki trafik sorununu çözmek için 7 milyar lira bütçe ayırdığını kaydeden Okul, ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu, yıllardır hizmete açılmış 1 kilometre yol olmadığını belirtti.

Okul, İBB Trafik verilerine göre trafikte doluluk oranının yüzde 90'a çıktığını dile getirerek, "Vatandaş metro, otobüs kullanıyor. Vatandaşlarımızın günlük durakta bekleme sürelerinde de rekor kırdınız. Vatandaşlar 40 dakika beklerken şu an 63 dakika bekliyor. Bravo." dedi.

İBB'nin sürekli taksi konusunda engellendiğini söylediğini kaydeden Okul, en son onaylanan 2 bin 500 taksi konusuna değinerek, "(Bu işin) Bakanlıkla alakası yok. Sorduk. 3 ay oldu. Hala bu 2 bin 500 taksinin ihale edilmesiyle ilgili hiçbir şey yok ortada. Bilgi bile vermediniz bize." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul

"EN GENÇ FİLOYU EN YAŞLIYA DÖNÜŞTÜRDÜNÜZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İBB'yi CHP'li yönetime devrederken İETT'nin dünyanın en genç otobüs filosuna sahip olduğunu belirtti. Ancak, geçen süre zarfında İBB yönetiminin bu filosunu en yaşlı filo haline getirdiğini vurguladı.

Okul, geçmişte İETT otobüslerinin tamamının öz kaynaklardan alındığını hatırlatarak, "Şu anda İETT, konkordato ilan eden bir şirkete dönüştü" diyerek mevcut yönetimi eleştirdi.

İmamoğlu'nun şaibeli İETT ihaleleri (Fotoğraf: Takvim.com.tr)



İETT İHALELERİ

İETT ihalelerine işaret eden Okul, "Malum bakım onarım şirketi var ya birilerinin destek olduğu, bu kadar uyarılarımıza rağmen bu şirketle çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu şirkete 14 tane daha ihale vermişsiniz. Hali ortada... İETT'nin bütçesi konuşulurken otobüs yanıyor. 2019'da 140 bin 874 arıza gerçekleşmişken, 2022'de bu rakam 247 bine çıkmış." diye konuştu.

İSKİ'nin borçları Meclis gündemine geldi (Fotoğraf: AA)

350 MİLYON LİRA OLAN BORÇ 2023 YILINDA 16,8 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, özel halk otobüsü esnafının İBB'den otobüs başına 1,2 milyon lira, toplamda ise 4 milyar lira hak edişi olduğunu belirterek, AK Parti döneminde bu ödemelerin 15 gün içinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Okul, ayrıca İSKİ'nin 2019'da 350 milyon lira olan borcunun 2023 yılında 16,8 milyar liraya çıktığını, Türk lirası cinsinden borcun 48 kat, döviz cinsinden ise 11 kat arttığını ifade etti.

İBB'nin 415 milyar liralık 2025 yılı bütçesi, yapılan oylamada 47 ret oyuna karşılık 206 oyla kabul edildi.