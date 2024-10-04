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İBB'den alacaklarını talep eden özel halk otobüsü sahipleri kontak kapatıyor

İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum eden İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi düzenleyen İETT’ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, 15 Ekim'de kontak kapatacaklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:05 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 12:22
İBB’den alacaklarını talep eden özel halk otobüsü sahipleri kontak kapatıyor

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İstanbul'u hizmetsizliğe mahkum eden İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşım krizi her geçen gün artıyor. Sık sık metrobüs yangınları ve metro arızaları ile gündeme gelen İBB'de, bu kez İETT çalışanları kontak kapatmaya hazırlanıyor.

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Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi düzenleyen İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle 15 Ekim'de kontak kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

3 BİN 41 ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SAHİBİ ALACAKLARINI İSTEDİ

İETT bünyesindeki 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibini temsil eden grup, pankart ve dövizlerle İBB'den alacaklarını talep etti.Grubu temsilen açıklama yapan Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş, İETT tarafından uygulanan rotasyon politikalarının araçların sık sık hizmet dışı kalmasına neden olduğunu ve işlerin ciddi şekilde aksadığını belirtti. Güneş, bu durumun geçim kaynaklarını tehdit ettiğini ve halkın ulaşımını zorlaştırdığını ifade etti.

İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri kontak kapatıyor (Fotoğraf: AA)İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri kontak kapatıyor (Fotoğraf: AA)

'ALACAKLARIMIZ 2 MİLYON LİRAYI AŞTI'
İBB'nin verdikleri sözleri tutmadığını dile getiren Güneş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklarımızın ödenmemesi nedeniyle büyük bir mali krizin içine sürüklenmiş durumdayız. 10 ayı geride bırakmamıza rağmen, henüz 5'inci ayın ödemesinin tamamı bile yapılmadı. Şu an itibarıyla, alacaklarımız 2 milyon lirayı aşmış durumda" dedi.

Güneş, "15 Ekim 2024 tarihinde, bu zor koşullar altında kontak kapatma kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Bu karar, İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir ancak mevcut şartlar altında başka bir çözüm yolumuz kalmamıştır. Sürekli ertelenen sözler ve haksız uygulamalar bizi bu noktaya getirmiştir" şeklinde konuştu.

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