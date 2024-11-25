CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve fondaşların “kreşleri kapatıyorlar” yalanı ifşa oldu! | Ahmet Necdet Sezer detayı

ORGANİZE YALAN Yalanı dallandırıp budaklandıran Parti Sözcüsü Deniz Yücel, hem Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alan hem de Atatürk sömürüsü yapan "Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin, CHP'li belediyelerin açtığı kreşleri kapatmak ve yenilerinin açılmasına da mani olmak istiyor. Bana bak hadsiz adam, o kreşler çalışan anne-babaların kurtarıcısı. Sen çocukları Ortaçağ karanlığına hapsetmeye çalışırsın, biz Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini öğretiriz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)



Yücel'in ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Şimdi soruyorum Murat Kurum'a, Hamza Dağ ve Turgut Altınok'a: Siz kazansaydınız kreş açacaktınız, biz kazandık, o kreşleri zaten açmıştık, fazlasını yaptık. Şimdi sizinkiler 'Kapatalım oylar CHP'den gitsin' diyor. Bu akıl mı, bu vicdan mı? Bu namus mu? Bu siyaset mi? Olmaz olsun sizin siyasetiniz" sözleriyle hükümeti hedef aldı.

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

Kreş yalanını sürdüren isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Haddini aşan açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Devlet dinine, siyasetine bakmayacak, devlet herkesi sevecek. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın, çöpe atın" ifadelerini kullandı.