CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu ve fondaşların “kreşleri kapatıyorlar” yalanı ifşa oldu! | Ahmet Necdet Sezer detayı

CHP'li fondaş medya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediye kreşlerinin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdiğini iddia etti.
CHP'li fondaş medya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediye kreşlerinin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdiğini iddia etti.
ORGANİZE YALAN
Yalanı dallandırıp budaklandıran Parti Sözcüsü Deniz Yücel, hem Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alan hem de Atatürk sömürüsü yapan "Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin, CHP'li belediyelerin açtığı kreşleri kapatmak ve yenilerinin açılmasına da mani olmak istiyor. Bana bak hadsiz adam, o kreşler çalışan anne-babaların kurtarıcısı. Sen çocukları Ortaçağ karanlığına hapsetmeye çalışırsın, biz Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini öğretiriz" ifadelerini kullandı.
Yücel'in ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Şimdi soruyorum Murat Kurum'a, Hamza Dağ ve Turgut Altınok'a: Siz kazansaydınız kreş açacaktınız, biz kazandık, o kreşleri zaten açmıştık, fazlasını yaptık. Şimdi sizinkiler 'Kapatalım oylar CHP'den gitsin' diyor. Bu akıl mı, bu vicdan mı? Bu namus mu? Bu siyaset mi? Olmaz olsun sizin siyasetiniz" sözleriyle hükümeti hedef aldı.
AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE
Kreş yalanını sürdüren isimlerden biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Haddini aşan açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Devlet dinine, siyasetine bakmayacak, devlet herkesi sevecek. Senin yazın vız gelir tırıs gider. Hadi gel de kapat. Cesaretin varsa bekliyorum. Bana her şeyi soran, sorgulayan çocuk lazım kardeşim. Sorgulamayan değil. Bugün bin tane çalışanımız varsa yarın 3 bin tane olacak. Siz bu yazınızı alın, çöpe atın" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYA TROLLERİ DE İŞ BAŞINDA
CHP'li para akıttığı sosyal medya trolleri de tabiiki iş başındaydı. Kamuoyunda "Hükümet kreşleri kapatıyor" algısı yaratmak için birçok hesaptan sistematik olarak aynı yalan servis edildi.
CHP'Lİ İSMAİL SAYMAZ ÇARPITTI
CHP'nin sözünden çıkamadığı hem seçim sürecinde hem de daha sonrasında gözler önüne serilen Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Bakan Murat Kurum'un konudan alakasız bir tweetini alıntılayıp "Murat Kurum, sekiz ay önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyken bir yılda 100 kreş vaat etmişti. Sekiz ay sonra şimdi, Kurum'un başında olduğu bakanlık, belediyelere ait kreşlerin kapatılması yönünde yazı yazıyor" sözleriyle yalana ortak oldu.
GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
CHP kanadı özellikle çalışan kesimi galeyana getirmek için bir yalana imza attı ama gerçek bambaşka çıktı.
CHP'nin kirli siyasetine meze yapmak istediği durumda asıl gerçek ne?
* Kreşler, gündüz bakım evi statüsünde olup Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlıdır. Anaokulu ve anasınıfı ise eğitim müfredatı uygulayan ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan kurumlardır.
* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığının yayınladığı genelge, MEB'den izin almadan anaokulu ve anasınıfı açılmasını kapsamaktadır.
* Belediyelerin kreş açmasıyla ilgili ise herhangi bir yasak ya da engelleme bulunmamaktadır.
DÜZENLEMENİN ALTINDA AHMET NECDET SEZER VE CHP'Lİ O İSİM VAR
Genelgede konu edilen ve Anayasa Mahkemesi'nin "belediyelerin okul öncesi eğitim kurumları (anaokulu-anasınıfı) açılmasını engelleyen" düzenlemesi dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP Milletvekili Haluk Koç'un başvurusu üzerine yapılmıştır.
Anayasa Mahkemesi'nin 2005/95 esas ve 24.01.2007 tarihli kararı, yalnızca belediyelerin anaokulu ve anasınıfı açamayacağını hükme bağlamıştır.
Konuyla ilgili iptal davasının gerekçesinde ise şu ifadeler kullanılmıştı:
"Anayasanın 174. maddesinde ülkede laik eğitime geçişi sağlayan devrim yasalarının sayıldığını, bu veriler ışığında yasa koyucunun, eğitim ve öğrenim hakkını düzenlerken, toplumun gereksinim duyduğu insan gücünün yetiştirilmesi yoluyla toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmanın sağlanması hususlarını gözetmesi gerektiği ve bunun da ancak merkezi planlama ve program kadar uygulamayla da gerçekleştirilebileceği, uygulamada okul öncesi eğitimde belediyelere görev verilmesinin, eğitimin laikleşmesini ve tek elden yürütülmesini amaçlayan eğitim birliği ilkesiyle, ulusal birlik amacıyla, demokratik, laik, eşitlikçi, adil, işlevsel ve bilimsel temellere dayalı eğitim anlayışıyla, Anayasanın Atatürk ilke ve devrimlerini temel alan ruhuyla bağdaşmadığı..."
Peki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile MEB'in "okul öncesi eğitim kurumları" Genelgesinin Amacı Nedir?
ÇSB ve MEB'in yayımladığı genelge, okul öncesi eğitim kurumları (anaokulları ve anasınıfları) kapsamındaki faaliyetlerin 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.
Bu kapsamda: MEB onayı olmadan eğitim faaliyetleri yürütülemez. Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ve denetimi olmadan faaliyet yapılamaz.
Kreşler (0-3 yaş grubu bakım hizmeti sunan kurumlar) bu genelgenin dışında kalmaktadır.
BELEDİYELERİN KREŞ AÇMA YETKİSİ DEVAM EDİYOR
Anayasa Mahkemesi'nin 2005/95 esas ve 24.01.2007 tarihli kararı, yalnızca belediyelerin anaokulu ve anasınıfı açamayacağını hükme bağlamıştır.
Kreşler (0-3 yaş için gündüz bakım hizmeti sunan yerler), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 191. maddesi uyarınca belediyeler tarafından açılmaya devam edebilir. Kreşler, eğitim müfredatı uygulamaz; yalnızca çocuk bakımı hizmeti verir. ÇSB ve MEB'in genelgesi, kreşlerle ilgili hiçbir düzenleme içermemektedir.
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI NEYİ DÜZENLİYOR?
Belediyeler yalnızca eğitim müfredatı uygulayan anaokulu ve anasınıfı açamaz. Bu görev belediyelerin değil MEB'indir. Milli eğitim hizmetleri ulusal bir hizmet olarak tanımlandığından, belediyelerin bu alanda faaliyette bulunması engellenmiştir. Bu yetki sınırı, Anayasa'nın 127. maddesi uyarınca belirlenmiştir. Ancak kreşler, mahalli müşterek ihtiyaç kapsamına girdiği için belediyeler tarafından açılabilir.
"ONA ACIYORUM"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP ve İBB'nin "Kreşleri kapatıyorlar" yalanını bozguna uğratan açıklamalarda bulundu. Gönderilen yazının kreşle alakalı olmadığının altını çizen Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Ona acıyorum. Ya okuduğunu anlamıyor ya da manipülasyon yapıyor" diyerek tepki gösterdi. Kuyruklu yalanı siyasi şova döken İmamoğlu'na da tepki gösteren Tekin, "Alenen yalan söylüyor. Hukuk devleti ne bilmiyor. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar" şeklinde konuştu.