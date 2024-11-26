İmamoğlu’nun kreş yalanına kananlar bu skandalı görmedi! CHP’li İBB çocukları LGBT’li MAHUculara teslim etti

Türkiye yine CHP ve Saraçhane kaynaklı kuyruklu bir yalana şahitlik ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bizim kreşlerimizi kapatmak istiyorlar"
diyerek dezenformasyon yaydı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alarak "Hadi gel de kapat"
çıkışında bulundu.
"KREŞLER KAPATILACAK" YALANI
Durum öyle bir vaziyet aldı ki CHP'liler sistematik bir şekilde manipülasyona soyundu. Sosyal medyadan TV ekranlarına, gazetelerden dijital platformlara "Kreşler kapatılacak"
iftirası yayıldı.
Bakan Tekin, bahse konu yazının kreş
lerle alakalı olmadığının, CHP'li isimlerin bilerek toplumu manipüle ettiğinin altını çizdi.
Beyoğlu'nda ʺAnaokullarından Sorumlu Koordinatörʺ olarak görevlendirilen Kerem Kitay (Takvim.com.tr)
ÇOCUKLARI MAHU ÜYESİ LGBT'LİLERE TESLİM ETTİLER!
CHP'nin kreş
yalanı dallanıp budaklanırken İBB yönetiminin çocukları LGBT
sapkınlığını savunan isimlere teslim ettiği ortaya çıktı.
Geride bıraktığımız ekim ayında CHP İstanbul Gençlik Kolları'nda 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' başkanlığı yapan Kerem Kitay
, İBB'nin onayı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in oluruyla "Anaokullarından Sorumlu Koordinatör"
olarak görevlendirildi.
Ancak bu görevlendirmenin altından aile ve toplum yapısının temeline dinamit döşeyen LGBT çıktı. Kitay'ın LGBT topluluğunun bir üyesi olduğu ve Instagram hesabında bu topluluğa ait "MAHU"
derneğinde sorumlu olduğu tespit edildi.
İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren (Takvim.com.tr)
ÇOCUK KAMPLARI SORUMLUSU DA 'MAHU'CU
Kerem Kitay
'ın yanı sıra CHP'li İBB'nin Çocuk Kampları Sorumlusu Merve Oduk Özeren
de LGBT
'yi destekleyen MAHU
üyesi.
MAHU topluluğu kendilerini ʺTransseksüellerʺ olarak tanımlıyor (Takvim.com.tr)
DİPNOT:
MAHU topluluğu kendilerini "aşırı cinsel enerjilerini para karşılığında yeni doğan bebeğe veya damat ve geline iyi şans, sağlık, doğurganlık ve mutluluk getirebilen, eğer kendilerine hiç para verilmezse, herkese büyü yapabilen transseksüeller"
olarak tanımlıyor.
LGBT/MAHU derneğinden CHP'nin atağı Kerem Kitay ve Merve Oduk Özeren'e teşekkür (Takvim.com.tr)
EŞCİNSELLER İÇİN PORNOGRAFİK TİYATROLAR
Merve Oduk Özeren ve Kerem Kitay'ın MAHU topluluğunun İstanbul'daki etkinliğini de organize ettiği ortaya çıktı. Özeren ve Kitay'ın organizasyonu birlikte yürüttükleri Stan Briche ismi de dikkat çekiyor.
Briche, MAHU bünyesinde eşcinseller için pornografik tiyatro oyunları sergiliyor.