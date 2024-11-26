SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İmamoğlu'nun "kreş" yalanına kananlar bu skandalı görmedi! CHP'li İBB çocukları LGBT'li "MAHU"culara teslim etti

CHP tezgahında pişen Ekrem İmamoğlu'nun elinde siyasi şovuna dönüşen "Kreşler kapatılacak" yalanının altından "LGBT sapkınlığını gizleme çabası" çıktı. İBB yönetiminin çocukları "transseksüel" MAHU Derneği üyelerine teslim ettiği ortaya çıktı. Beyoğlu'nda "Anaokullarından Sorumlu Koordinatör" olarak görevlendirilen Kerem Kitay ve İBB'nin Çocuk Kampları Sorumlusu Merve Oduk Özeren, bahse konu derneğin aynı zamanda İstanbul sorumlusu. İkilinin MAHU etkinliklerinde boy boy fotoğrafları mevcut. Takvim.com.tr kamuoyu adına İmamoğlu'na "Çocukları sapkın fraksiyonlara sempati devşiren kişilere neden emanet ettiniz?" sorusunu soruyor.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 12:36 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 12:38
İmamoğlu’nun kreş yalanına kananlar bu skandalı görmedi! CHP’li İBB çocukları LGBT’li MAHUculara teslim etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Türkiye yine CHP ve Saraçhane kaynaklı kuyruklu bir yalana şahitlik ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bizim kreşlerimizi kapatmak istiyorlar" diyerek dezenformasyon yaydı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alarak "Hadi gel de kapat" çıkışında bulundu.

"KREŞLER KAPATILACAK" YALANI

Durum öyle bir vaziyet aldı ki CHP'liler sistematik bir şekilde manipülasyona soyundu. Sosyal medyadan TV ekranlarına, gazetelerden dijital platformlara "Kreşler kapatılacak" iftirası yayıldı.

Bakan Tekin, bahse konu yazının kreşlerle alakalı olmadığının, CHP'li isimlerin bilerek toplumu manipüle ettiğinin altını çizdi.
Beyoğlu'nda ʺAnaokullarından Sorumlu Koordinatörʺ olarak görevlendirilen Kerem Kitay (Takvim.com.tr)Beyoğlu'nda ʺAnaokullarından Sorumlu Koordinatörʺ olarak görevlendirilen Kerem Kitay (Takvim.com.tr)

ÇOCUKLARI MAHU ÜYESİ LGBT'LİLERE TESLİM ETTİLER!

CHP'nin kreş yalanı dallanıp budaklanırken İBB yönetiminin çocukları LGBT sapkınlığını savunan isimlere teslim ettiği ortaya çıktı.

Geride bıraktığımız ekim ayında CHP İstanbul Gençlik Kolları'nda 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' başkanlığı yapan Kerem Kitay, İBB'nin onayı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in oluruyla "Anaokullarından Sorumlu Koordinatör" olarak görevlendirildi.

Ancak bu görevlendirmenin altından aile ve toplum yapısının temeline dinamit döşeyen LGBT çıktı. Kitay'ın LGBT topluluğunun bir üyesi olduğu ve Instagram hesabında bu topluluğa ait "MAHU" derneğinde sorumlu olduğu tespit edildi.
İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren (Takvim.com.tr)İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren (Takvim.com.tr)


ÇOCUK KAMPLARI SORUMLUSU DA 'MAHU'CU

Kerem Kitay'ın yanı sıra CHP'li İBB'nin Çocuk Kampları Sorumlusu Merve Oduk Özeren de LGBT'yi destekleyen MAHU üyesi.

MAHU topluluğu kendilerini ʺTransseksüellerʺ olarak tanımlıyor (Takvim.com.tr)MAHU topluluğu kendilerini ʺTransseksüellerʺ olarak tanımlıyor (Takvim.com.tr)


DİPNOT: MAHU topluluğu kendilerini "aşırı cinsel enerjilerini para karşılığında yeni doğan bebeğe veya damat ve geline iyi şans, sağlık, doğurganlık ve mutluluk getirebilen, eğer kendilerine hiç para verilmezse, herkese büyü yapabilen transseksüeller" olarak tanımlıyor.


LGBT/MAHU derneğinden CHP'nin atağı Kerem Kitay ve Merve Oduk Özeren'e teşekkür (Takvim.com.tr)LGBT/MAHU derneğinden CHP'nin atağı Kerem Kitay ve Merve Oduk Özeren'e teşekkür (Takvim.com.tr)

EŞCİNSELLER İÇİN PORNOGRAFİK TİYATROLAR

Merve Oduk Özeren ve Kerem Kitay'ın MAHU topluluğunun İstanbul'daki etkinliğini de organize ettiği ortaya çıktı. Özeren ve Kitay'ın organizasyonu birlikte yürüttükleri Stan Briche ismi de dikkat çekiyor.

Briche, MAHU bünyesinde eşcinseller için pornografik tiyatro oyunları sergiliyor.
İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren (Takvim.com.tr)İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren (Takvim.com.tr)


Gelinen bu noktada "Kreşlerimiz kapatılıyor" yalanına sığınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Çocuklardan Sorumlu Koordinatör" olarak atadığı profillerin LGBT sapkınlığını görmezden gelmesi siyasi riyakarlığı açık etti.

TAKVİM.COM.TR KAMUOYU ADINA SORUYOR

Takvim.com.tr'nin kamuoyu adına İmamoğlu ve İBB yöneticilerine sorduğu şu sorular önem kazandı:

- Kreş manipülasyonu İBB'nin çocuk birimlerindeki sapkınlığı gizlemek için mi?

- Çocukları azılı LGBT destekçisi, sapkın fraksiyonlara sempati devşiren kişilere neden emanet ettiniz?

- Bahse konu atamaların sorumluluları kim?

- Bu şahısların gelişim aşamasındaki kreş çocuklarını LGBT'ye yönlendirme riski görülmüyor mu?



AK Parti'nin konuya ilişkin verdiği soru önergesi CHP tarafından reddedildi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)AK Parti'nin konuya ilişkin verdiği soru önergesi CHP tarafından reddedildi (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

AK PARTİ SORU ÖNERGESİ VERDİ CHP REDDETTİ!

Öte yandan AK Parti'nin LGBT/ MAHU temsilcileri Kerem Kitay ve Merve Oduk Özeren'in atanmalarıyla ilgili İBB Meclisi Ekim ayı oturumunda verdiği soru önergesinin CHP tarafından reddedildiği ortaya çıktı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?
MHP Lideri Devlet Bahçeli: İmralı ile DEM gecikmeden görüşmeli | 3. Dünya Savaşı uyarısı | Özgür Özel’e ve HALK TV’ye sert tepki
Vakıf Katılım
CANLI | Yenidoğan Çetesi davasında ikinci duruşma! Tutuksuz sanıklar ifade veriyor
Takvim.com.tr yazdı MHP lideri Devlet Bahçeli o kavgayı işaret etti: Saraçhane rövanşı!
Fenerbahçe’den 4 bomba birden! Anlaşmalar tamam
Ak Yatırım
PKK’ya Zap darbesi! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Kilit kapatıldı
İstanbul’da FETÖ’ye operasyon: Naci Tosun’un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı! Babası gibi haşhaşi...
Beşiktaş’ta yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor!
DEM Partili Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar’a terör gözaltısı! Kayyum atanacak mı?
Uçaklar kalkıyor! Galatasaray’da 2 transfer 2 ayrılık
ABD ve Lübnan basınından peş peşe ateşkes iddiası! İsrail çekilecek mi?
İstanbul’da seri cinayet | Bahtiyar Aladağ 7 kişiyi katletti! Akrabaları kan donduran detayları anlattı
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Oğuz Aydın ve Kostic yerine forma onların
SON DAKİKA