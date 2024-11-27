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Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil'in ev hapsi kaldırıldı: Haftada 1 gün imza atacak

Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil'in 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Erbil, hakkında haftada 1 gün 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 13:38 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 13:38
Yasa dışı bahis soruşturmasında flaş gelişme! Mehmet Ali Erbil’in ev hapsi kaldırıldı: Haftada 1 gün imza atacak

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Mehmet Ali Erbil hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ
Soruşturma sürdüğü sırada adliyeye getirilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilen Erbil'in hakim karşısına çıkacağı tarih de belli olmuştu.

Mehmet Ali Erbil. (Takvim.com.tr / Arşiv)Mehmet Ali Erbil. (Takvim.com.tr / Arşiv)

30 Aralık tarihinde İstanbul 20.Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in ilk duruşma öncesi avukatları Şeyda Yıldırım ve Kübra Aslan, müvekkilinin 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılması için itiraz dilekçesi sundu.

Mehmet Ali Erbil. (Takvim.com.tr / Arşiv)Mehmet Ali Erbil. (Takvim.com.tr / Arşiv)

HER HAFTA İMZA ATACAK
Yapılan itiraz sonucu 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin mahkemece kaldırılmasına karar verilirken, Erbil hakkında her hafta Pazartesi günü olmak üzere evine en yakın karakola giderek 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

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