Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "kreş" açıklaması: İmamoğlu ve Özel alenen yalan söylüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Bizim kreşlerimizi kapatmak istiyorlar" diyerek dezenformasyon yaydı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alarak "Milli güvenlik sorunu olan Yusuf Tekin, CHP'li belediyelerin açtığı kreşleri kapatmak ve yenilerinin açılmasına da mani olmak istiyor. Bana bak hadsiz adam, o kreşler çalışan anne-babaların kurtarıcısı. Sen çocukları Ortaçağ karanlığına hapsetmeye çalışırsın, biz Atatürk'ü ve Cumhuriyet değerlerini öğretiriz" açıklamasını yaptı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kuyruklu yalanı siyasi şova çevirip "Şimdi diyorsunuz kreşlerinizi kapatın. Şu anda açtığımız 100 kreşte 1500 kişi çalışıyor. Bu kreşlerde çalışanların yüzde 97'si kadın. Şimdi 20 bin annenin yararlandığı kreşleri 'kapat' diyorsun. Bu akılla millet önümüzdeki sandıkta git başımdan diyecek. Böyle bir işin siyaseti olmaz. Senin yazın vız gelir, tırıs gider. Hadi gel de kapat" dedi.
CHP ve İBB'nin kreş manipülasyonuna karşı gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı. Belediyelere gönderilen yazının anaokulu ve anasınıfı gibi MEB denetiminde olan yerler için olduğu ortaya çıktı. CHP'li isimlerin çarpıtmaya çalıştığı genelgeye konu edilen madde düzenlemesinin ise dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP Milletvekili Haluk Koç'un başvurusu üzerine yapıldığı öğrenildi.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de A Haber'de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Tekin'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Ya okuduğunu anlamıyor ya da manipülasyon yapıyor.
- Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil. İmamoğlu ve Özel alenen yalan söylüyor.
- İmamoğlu hukuk devleti ne bilmiyor.. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar.