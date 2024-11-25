Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "kreş" açıklaması: İmamoğlu ve Özel alenen yalan söylüyor

Cumhuriyet Halk Partisi yine toplumu manipüle eden kirli bir yalanla yaşadığı siyasi sıkışıklığı aşmak istiyor.CHP Genel Başkanı Özgür Özeldiyerek dezenformasyon yaydı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alarakaçıklamasını yaptı.CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kuyruklu yalanı siyasi şova çeviripdedi.CHP ve İBB'nin kreş manipülasyonuna karşı gerçekler çok geçmeden ortaya çıktı. Belediyelere gönderilen yazının anaokulu ve anasınıfı gibi MEB denetiminde olan yerler için olduğu ortaya çıktı. CHP'li isimlerin çarpıtmaya çalıştığı genelgeye konu edilen madde düzenlemesinin ise dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP Milletvekili Haluk Koç'un başvurusu üzerine yapıldığı öğrenildi.

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Tekin'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de A Haber'de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.- Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Ya okuduğunu anlamıyor ya da manipülasyon yapıyor.- Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil. İmamoğlu ve Özel alenen yalan söylüyor.- İmamoğlu hukuk devleti ne bilmiyor.. Hukukta karşılığı olmayan bir iş yapıyorlar.