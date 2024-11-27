SGK prim borcunda CHP’li belediyeler liste başını çekiyordu! Resmi Gazete’de yayınlandı: Vergi ve SGK borçları idare payından kesilecek

Bakan Işıkhan, özellikle Ankara Büyükşehir Belediyesi 'nin borcu ödemek yerine borcunun arttığını da dile getirerek "Bu sürdürülemez hale gelmiştir. Bütün belediyelere sesleniyoruz; borçlarınızı ödeyin. Hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemlerini başlatacağız" demişti.

VERGİ VE PRİM BORCU İDARE PAYINDAN KESİLECEK

Konuyla ilgili ilk resmi adım atıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre il özel idareleri ve belediyelerle bunların bağlı kuruluşlarının sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu tüzel kişiliklerin, vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları için ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek.

KANUNA "TÜZEL KİŞİLİK" TANIMI EKLENDİ

Yapılan değişiklikle "tüzel kişilik" tanımı eklenerek, il özel idareleri ve belediyelerin şirketleri de kapsama dahil edildi.

Buna göre, tüzel kişilik, "İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların bağlı kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları tüzel kişilik" olarak tanımlandı.

MAHALLİ İDARİ PAYINDAN KESİNTİ YAPILABİLECEK

Böylece bu tüzel kişiliklerin, vergi ve SGK borçları için de ilgili mahalli idare payından kesinti yapılabilecek.

Yeni kararlar, yayını tarihinde yürürlüğe girdi.

KURUMLAR GÜNCELLENDİ

Ayrıca, karara ekli listede yer alan kurumlar güncellendi.

DAHA ÖNCE KAPSAM DIŞIYDI

Önceki durumda mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşlarının vergi ve SGK borçları, "İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun" kapsamında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan alınabiliyordu.

İdarelere ait şirketlerin borçları, Bakanlar Kurulu kararıyla kapsam dışında bırakılmıştı.