TBMM’de CHP’li isimlerden eşkıyalık! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önünü kestiler! Başrolde yine Ali Mahir Başarır var

PKK BAĞLANTISI OLAN AHMET ÖZER'İ SAVUNMAK İÇİN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR CHP ve DEM'in ortak başkanı Ahmet Özer'in PKK bağlantısı nedeniyle tutuklanmasını hazmedemeyen CHP'li üyeler 'Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız' sloganları attı.

Her provokasyonun altında Ali Mahir Başarır var

CHP'NİN PROVOKASYONCUSU

Bütçe görüşmelerinin birçoğuna gelmeyen CHP'li vekilleri örgütleyen ismin Ali Mahir Başarır olduğu öğrenildi. Başarır'ın geçtiğimiz günlerde Meclis kürsüsünde "Yerlikaya'yı bütçe görüşmelerinde salona sokmayacağız" dediği ortaya çıktı.

Gerek muhalefetten gerekse AK Parti ve MHP'den tepkiler peş peşe gelirken Ali Mahir Başarır'ın bu provokasyonu önceki skandallarını da akıllara getirdi.

MEHMET ŞİMŞEK'İN EVİ HAKKINDA YALAN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in oturduğu ev ile ilgili halkı galeyana getirmek için "Gayet lüks bir villan var. Rönesans'ın yaptığı söyleniyor. Bir bakanınız Rönesans'ın uçağına biner. Maliye Bakanımız Rönesans'ın inşaat şirketinin malzemeleriyle villasını yeniler. İddia bunlar. Size hayat güzel" iddiasında bulunmuş, yalan ise kısa süre içerisinde bakanlıktan yapılan açıklamayla ortaya çıkmıştı.

MAHKEME HEYETİNE HAKARET VE TEHDİT

Geçtiğimiz sene Kasım ayında Yalova Belediyesi'ndeki "zimmete para geçirme" davasında da yine ortalığı karıştıran Ali Mahir Başarır'dı.

Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın duruşma salonunda mahkeme heyetine yönelik "Ayıp ya gerçekten ayıp, söylenebilecek laf yok, çıkalım buradan burada adalet falan yok, sana yazıklar olsun, sen saygısız bir hakimsin, yazıklar olsun. Yalova halkının iradesini gasp ediyorsunuz, yazıklar olsun, hakimmiş, neyin hakimisin sen, ahlaksız herif" demişti.

TÜM KABİNE ÜYELERİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

Başarır, 2022 yılında ise başta dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere tüm kabine üyelerini Meclis kürsüsünden tehdit etmiş, konuyla ilgili hakkında fezleke hazırlanmıştı.

ORDUYA HAKARET!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde Grup Başkanvekili olan Ali Mahir Başarır 2021 yılında Türk ordusunu hedef alıp "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" demişti.