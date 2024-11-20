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TBMM'de CHP'li isimlerden eşkıyalık! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önünü kestiler! Başrolde yine Ali Mahir Başarır var

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün tarihin en büyük skandalını yaşadı. PKK iltisaklı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını hazmedemeyen CHP'li isimler, bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önünü kesti. Eşkıyalığın elebaşılığını ise Ali Mahir Başarır yaptı. Skandala tepkiler peş peşe gelirken CHP'nin provokasyoncusu haline gelen Ali Mahir Başarır'ın geçmişi akıllara geldi. İşte bir manipülatörün kirli geçmişi...

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 12:42 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 12:50
TBMM’de CHP’li isimlerden eşkıyalık! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın önünü kestiler! Başrolde yine Ali Mahir Başarır var

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TBMM'de gerçekleşen Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Meclis tarihi boyunca yaşanmamış bir skandal yaşandı.

Bakan Ali Yerlikaya'nın önünü kesen CHP'lilere sert tepki

TBMM'de CHP'li Ali Mahir Başarır'dan provokasyonTBMM'de CHP'li Ali Mahir Başarır'dan provokasyon

İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen Ali Yerlikaya bir eşkıyalıkla karşı karşıya kaldı.

CHP'den skandal hareket CHP'den skandal hareket

Başta CHP'li Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Seyit Torun olmak üzere bir grup CHP'li Ali Yerlikaya'nın bütçe görüşmelerinin yapıldığı salona girmesini engellemeye çalıştı.

Her provokasyonun altında Ali Mahir Başarır var Her provokasyonun altında Ali Mahir Başarır var

PKK BAĞLANTISI OLAN AHMET ÖZER'İ SAVUNMAK İÇİN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR
CHP ve DEM'in ortak başkanı Ahmet Özer'in PKK bağlantısı nedeniyle tutuklanmasını hazmedemeyen CHP'li üyeler 'Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız' sloganları attı.

Yerlikaya, korumalar eşliğinde salona girerken ortamın yatışması için görüşme 40 dakika ertelendi.

CHP'NİN PROVOKASYONCUSU
Bütçe görüşmelerinin birçoğuna gelmeyen CHP'li vekilleri örgütleyen ismin Ali Mahir Başarır olduğu öğrenildi. Başarır'ın geçtiğimiz günlerde Meclis kürsüsünde "Yerlikaya'yı bütçe görüşmelerinde salona sokmayacağız" dediği ortaya çıktı.

Gerek muhalefetten gerekse AK Parti ve MHP'den tepkiler peş peşe gelirken Ali Mahir Başarır'ın bu provokasyonu önceki skandallarını da akıllara getirdi.

CHP'nin 'Rönesans' yalanı çöktü!

MEHMET ŞİMŞEK'İN EVİ HAKKINDA YALAN
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in oturduğu ev ile ilgili halkı galeyana getirmek için "Gayet lüks bir villan var. Rönesans'ın yaptığı söyleniyor. Bir bakanınız Rönesans'ın uçağına biner. Maliye Bakanımız Rönesans'ın inşaat şirketinin malzemeleriyle villasını yeniler. İddia bunlar. Size hayat güzel" iddiasında bulunmuş, yalan ise kısa süre içerisinde bakanlıktan yapılan açıklamayla ortaya çıkmıştı.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın rezalet şovu

MAHKEME HEYETİNE HAKARET VE TEHDİT
Geçtiğimiz sene Kasım ayında Yalova Belediyesi'ndeki "zimmete para geçirme" davasında da yine ortalığı karıştıran Ali Mahir Başarır'dı.

Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın duruşma salonunda mahkeme heyetine yönelik "Ayıp ya gerçekten ayıp, söylenebilecek laf yok, çıkalım buradan burada adalet falan yok, sana yazıklar olsun, sen saygısız bir hakimsin, yazıklar olsun. Yalova halkının iradesini gasp ediyorsunuz, yazıklar olsun, hakimmiş, neyin hakimisin sen, ahlaksız herif" demişti.

CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı

TÜM KABİNE ÜYELERİNİ TEHDİT ETMİŞTİ
Başarır, 2022 yılında ise başta dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere tüm kabine üyelerini Meclis kürsüsünden tehdit etmiş, konuyla ilgili hakkında fezleke hazırlanmıştı.

CHP'li Başarır'ın kirli geçmişi ortaya çıktı!

ORDUYA HAKARET!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde Grup Başkanvekili olan Ali Mahir Başarır 2021 yılında Türk ordusunu hedef alıp "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" demişti.

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