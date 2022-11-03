Rezilliklerini şova çevirdiler: CHP'li Ali Mahir Başarır kamera kaydı açtırıp mahkeme heyetinin üzerine yürüdü

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarıyla yürütülen soruşturma yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

MAHKEME HEYETİNE HAKARET YAĞDIRDILAR

Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davanın duruşması sırasında aralarında CHP milletvekillerinin de bulunduğu kişilerin mahkeme heyetine yönelik söylemleri üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Yalova 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada SEGBİS kayıtları Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Bilgi İşlem Şefliği tarafından incelendi.

"AHLAKSIZ HERİF"

Buna göre yapılan çözümlemelerde; Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın duruşma salonunda mahkeme heyetine yönelik sol elini kaldırıp işaret parmağı ile "Ayıp ya gerçekten ayıp, söylenebilecek laf yok, çıkalım buradan burada adalet falan yok, başkan bu yaptığınız doğru değil sizin, bu yaptığınız doğru değil, yazıklar olsun size, size yazıklar olsun, size yazıklar olsun, yüz binlerce insanın hakkını gasp ediyorsunuz siz, sen adalete karşı bağırıyorsun, yazıklar olsun, sana yazıklar olsun, sana yazıklar olsun, sen saygısız bir hakimsin, yazıklar olsun" dediği görüldü.