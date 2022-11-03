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    • Güncel
    • 03.11.2022 13:30
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    • 03.11.2022 13:47
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    Rezilliklerini şova çevirdiler: CHP'li Ali Mahir Başarır kamera kaydı açtırıp mahkeme heyetinin üzerine yürüdü

    Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada, CHP heyetinin skandal saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde mahkeme heyetinin üzerine yürüyen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın, kamera kaydının açılmasını bekleyip sonra harekete geçtiği görüldü. Öte yandan, CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın, mahkeme heyetine hakarette bulunduğu ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

    CHP’li Ali Mahir Başarır’ın rezalet şovu

    Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili 'Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs, Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarıyla yürütülen soruşturma yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

    MAHKEME HEYETİNE HAKARET YAĞDIRDILAR
    Yalova Belediyesinde "zimmete para geçirilmesi" iddiasıyla açılan davanın duruşması sırasında aralarında CHP milletvekillerinin de bulunduğu kişilerin mahkeme heyetine yönelik söylemleri üzerine soruşturma başlatılmıştı.

    Yalova 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada SEGBİS kayıtları Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Bilgi İşlem Şefliği tarafından incelendi.

    "AHLAKSIZ HERİF"
    Buna göre yapılan çözümlemelerde; Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın duruşma salonunda mahkeme heyetine yönelik sol elini kaldırıp işaret parmağı ile "Ayıp ya gerçekten ayıp, söylenebilecek laf yok, çıkalım buradan burada adalet falan yok, başkan bu yaptığınız doğru değil sizin, bu yaptığınız doğru değil, yazıklar olsun size, size yazıklar olsun, size yazıklar olsun, yüz binlerce insanın hakkını gasp ediyorsunuz siz, sen adalete karşı bağırıyorsun, yazıklar olsun, sana yazıklar olsun, sana yazıklar olsun, sen saygısız bir hakimsin, yazıklar olsun" dediği görüldü.

    Duruşma salonundan çıkar çıkmaz da duruşma koridorunda yüksek sesle "Yalova halkının iradesini gasp ediyorsunuz, yazıklar olsun, hakimmiş, neyin hakimisin sen, ahlaksız herif" dediği tespit edildi.

    MAHKEME HEYETİNİ TEHDİT ETTİ
    Milletvekili Turan Aydoğan'ın duruşma salonunun içerisinde mahkeme heyetine yönelik olarak "Nasıl bir yargılama yapıyorsunuz, ara versen ne olacak ya, terörle disipline müdahale ediyorsunuz, tefrik müessesesi niye var, ceza muhakemelerinde tefrik müessesesi niye var, tefrik varsa ihsası rey niye olsun, 13 sanıklı bir davada ihsası rey mi olur" dediği ve sağ elini sallayarak "Ben Adalet Komisyonu üyesiyim. Bu mahkemeyi burada görüyorum. Adalet isteyen insanlara yaptığınıza bakın ya, komisyonda bunları anlatacağım haberiniz olsun" diyerek mahkeme heyetini tehdit ettiği belirlendi.

    TETİKÇİLİK YAPMAYIN ADALETLİ OLUN
    Milletvekili Seyit Torun'un duruşma salonu içerisinde mahkeme heyetine yönelik olarak "Siz de adaletli davranın, tetikçilik yapmayın, tetikçilik yapmayın, adaletli olun" dediği görüldü.
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        Haberler Güncel Rezilliklerini şova çevirdiler: CHP'li Ali Mahir Başarır kamera kaydı açtırıp mahkeme heyetinin üzerine yürüdü
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