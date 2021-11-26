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    • 26.11.2021 12:36
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    • 26.11.2021 12:45
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    Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda annesine küfür edildiği yalanına sarılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sicili kabarık çıktı. Türk ordusuna 'satılmış' sözleri ve şehit cenazesindeki kahkaları ile hatırlanan CHP'li vekilin kardeşini de daha torpille işe başlattığı ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP’li Başarır’ın kirli geçmişi ortaya çıktı!

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Partili ve CHP'li isimlerin karşı karşıya geldiği oturumda CHP'li Ali Mahir Başarır, kendisine küfür edildiği iftirasında bulunmuştu.




    KİRLİ GEÇMİŞLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Çirkin iftiralarla kendi sicilini temize çıkarmak isteyen CHP'li Başarır'ın kendisi ve kardeşinin kirli geçmiş ortaya çıktı.

    ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK KARDEŞE TORPİL TÜRK ORDUSUNA HAKARET
    CHP'li Ali Mahir Başarır'nın geçmişte söylem ve yaptıklarıyla çok konuşuldu. Türk ordusuna yönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri ve şehit cenazesindeki kahkahalarıyla Türk milletinin hafızasında yer edinen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın torpille Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldırdığı kardeşi Atıf Sadi Başarır'ın ağzından küfür düşmediği ortaya çıktı.


    KARDEŞİ DE BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ


    Atıf Sadi Başarır' sosyal medya paylaşımlarında devlete, AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.


        Özel bir televizyon programına katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret eden sözler sarfetmişti. Başarır, ''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" demişti.

        Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir, "Türk ordusuna satılmış diyemezsin..Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin...Aslanlar gibi Türk ordusu… '' sözleriyle tepki göstermişti. İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engellemişti.


        İTTİFAK ORTAĞI DA DESTEK VERMİŞTİ
        Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal sözlerin ardından CHP'li Başarır'a soruşturma başlatılırken iş birlikçisi İYİ Parti'den destek gelmişti. CHP ile ittifak içerisinde olan sözde milliyetçi İYİ Parti'nin milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Başarır'ın skandal açıklamalarının üstünü kapatmaya yönelik ifadeler kullandı.

        İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözlerine ilişkin, "Biz, herkesin konuşmasından ne maksat ettiğini bağlı buluyoruz. İlgili milletvekilimiz maksadını açıkladıysa bir problem yok. Kendisinin bu konuda bir açıklaması var. Soruşturma olabilir ama burada temel olarak bir milletvekili konuşmasından ne maksat ettiğini ifade etmiş ise bunu kabul etmek durumundayız." dedi.



        CHP'li Ali Mahir Başarır, Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile ilgili bir video paylaşarak yeni bir provokasyona soyunmuştu. Olayın aslının ise Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklama ile bambaşka olduğu ortaya çıktı.

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        CHP’li Başarır’ın kirli geçmişi ortaya çıktı!
        Haberler Güncel Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!
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