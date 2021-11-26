Küfür yalanına sarılan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın sicili kabarık çıktı: Orduya hakaret ahlaksız kardeşe torpil!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Partili ve CHP'li isimlerin karşı karşıya geldiği oturumda CHP'li Ali Mahir Başarır, kendisine küfür edildiği iftirasında bulunmuştu.
KİRLİ GEÇMİŞLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çirkin iftiralarla kendi sicilini temize çıkarmak isteyen CHP'li Başarır'ın kendisi ve kardeşinin kirli geçmiş ortaya çıktı.
ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK KARDEŞE TORPİL TÜRK ORDUSUNA HAKARET
CHP'li Ali Mahir Başarır'nın geçmişte söylem ve yaptıklarıyla çok konuşuldu. Türk ordusuna yönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri ve şehit cenazesindeki kahkahalarıyla Türk milletinin hafızasında yer edinen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın torpille Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldırdığı kardeşi Atıf Sadi Başarır'ın ağzından küfür düşmediği ortaya çıktı.
KARDEŞİ DE BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİ
Atıf Sadi Başarır' sosyal medya paylaşımlarında devlete, AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.