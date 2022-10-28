SON DAKİKA | AK Parti ve bakanları tehdit eden CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı! Takvim.com.tr o fezlekeye ulaştı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere kabinedeki tüm bakanları tehdit etmişti. AK Parti'yi hedef alarak skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Başarır "Yargılanacaklar. Af yok" demişti.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır için fezleke hazırlandı.
AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI BAKANLARI TEHDİT ETTİ
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşeceğiz' söylemiyle siyaset yaparken CHP'li isimler, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili bakan ve milletvekillerini tehdit etmeyi sürdürüyor.
5. Edremit Kitap Fuarı'na katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır skandal ifadelerle AK Partiyi hedef aldı.
"YARGILANACAKLAR ASLA AF YOK BUNU BİLİN"
İktidara geldikleri zaman bütün bakanları ve milletvekillerini yargılayacaklarını söyleyen Başarır, "Birçok bakan yargılanacaktır, milletvekili yargılanacaktır ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu. Ona af yok, ona asla af yok bunu bilin." ifadelerini kullandı.