SON DAKİKA | AK Parti ve bakanları tehdit eden CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı! Takvim.com.tr o fezlekeye ulaştı

ERKAN BAŞ HAKARET YAĞDIRDI: FAŞİST, YOBAZ

TİP'li Ekan Baş da hakaret dilini seçerek, "Bu işi bitirmek üzereyiz bu ceberrut faşist, yobaz iktidardan kurtulmak üzereyiz eğer hata yapmazsak" dedi.

CHP'Lİ TÜM'DEN SOKAK ÇAĞRISI

Yine aynı fuarda konuşan CHP'li Mehmet Tüm ise, "Faşizme karşı birleşmeyenlerin faşismin zindanlarında buluşurlar. Yanyana durmalıyız sokağı da kullanmayı bilmeliyiz yoksa güç alırlar" şeklinde sokak çağrısı yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş ise "Bu diktatöre yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan bu faşist iki partiye ve onların işbirlikçilerine yenilgiyi tattıran ilk mücadele alanımız Kazdağları." skandal ifadelerle tehdit ve hakarette bulundu.