Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.10.2022 11:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.10.2022 11:47
    ABONE OL

    SON DAKİKA | AK Parti ve bakanları tehdit eden CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı! Takvim.com.tr o fezlekeye ulaştı

    Son dakika haberine göre CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere kabinedeki bakanları tehdidi sonrası hakkında hazırlanan fezleke Meclis'e ulaştı. Takvim.com.tr o fezlekenin detaylarına ulaştı.

    takvim.com.tr
    CHP’li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı

    CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere kabinedeki tüm bakanları tehdit etmişti. AK Parti'yi hedef alarak skandal açıklamalarda bulunan CHP'li Başarır "Yargılanacaklar. Af yok" demişti.

    CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır için fezleke hazırlandı.

    AK PARTİ'Yİ HEDEF ALDI BAKANLARI TEHDİT ETTİ
    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşeceğiz' söylemiyle siyaset yaparken CHP'li isimler, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili bakan ve milletvekillerini tehdit etmeyi sürdürüyor.

    Ali Mahir Başarır'dan AK Partili siyasilere tehdit üstüne tehdit

    5. Edremit Kitap Fuarı'na katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır skandal ifadelerle AK Partiyi hedef aldı.

    "YARGILANACAKLAR ASLA AF YOK BUNU BİLİN"
    İktidara geldikleri zaman bütün bakanları ve milletvekillerini yargılayacaklarını söyleyen Başarır, "Birçok bakan yargılanacaktır, milletvekili yargılanacaktır ama bir kişi özel yargılanacaktır. O Süleyman Soylu. Ona af yok, ona asla af yok bunu bilin." ifadelerini kullandı.

        TEHDİT EDEN SADECE BAŞARIR DEĞİL
        Başarır'ın yanı sıra CHP ve İYİ Parti'ye yakın gazeteci Yavuz Selim Demirağ, CHP'li Mehmet Tüm ve TİP'li Erkan Baş da hakaret ve tehdit dolu ifadeler kullandı.

        GAZETECİ YAVUZ SELİM DEMİRAĞ: MUTLAKA YARGILYACAĞIZ
        Yavuz Selim Demirağ da AK Partilileri hedef alarak şu skandal ifadeleri kullandı: "Numara yapıyor, önümüzdeki günlerde yargılanacak ya şimdi benim akli melekelerim yerinde değil diye rapor alıcak. Vallahi de billahi de sadece o mu malum bir zat var yarın o o da yargılamak için karar çıktığında avukatları onun için hemen bir rapor alacaklar, akli dengesi yerinde değil bunları yargılayamazsınız diye. Ama biz yemeyeceğiz, mutlaka yargılayacağız."

        ERKAN BAŞ HAKARET YAĞDIRDI: FAŞİST, YOBAZ
        TİP'li Ekan Baş da hakaret dilini seçerek, "Bu işi bitirmek üzereyiz bu ceberrut faşist, yobaz iktidardan kurtulmak üzereyiz eğer hata yapmazsak" dedi.

        CHP'Lİ TÜM'DEN SOKAK ÇAĞRISI
        Yine aynı fuarda konuşan CHP'li Mehmet Tüm ise, "Faşizme karşı birleşmeyenlerin faşismin zindanlarında buluşurlar. Yanyana durmalıyız sokağı da kullanmayı bilmeliyiz yoksa güç alırlar" şeklinde sokak çağrısı yaptı.

        BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET
        CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş ise "Bu diktatöre yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan bu faşist iki partiye ve onların işbirlikçilerine yenilgiyi tattıran ilk mücadele alanımız Kazdağları." skandal ifadelerle tehdit ve hakarette bulundu.

            SORUŞTURMA BAŞLATILDI
            Edremit Belediyesince 13-21 Ağustos tarihleri arasında yapılan fuardaki bazı konuşmacıların hakaret içeren sözleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

            Fuar boyunca düzenlenen panellerde konuşmacı olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve aşağılama" suçlamalarıyla Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

            AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı da konuşmacılar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Dere yataklarında kış hazırlığı
            Haberler Güncel SON DAKİKA | AK Parti ve bakanları tehdit eden CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında fezleke hazırlandı! Takvim.com.tr o fezlekeye ulaştı
                SON DAKİKA