Açıklamada, "CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, 4 Temmuz 2024 günü Bakanımız Mehmet Şimşek ile ilgili 'bir iddiaya göre' diyerek temel aldığı açıklaması ile, haksız ve mesnetsiz isnatlarda bulunmuştur. Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 2007 yılında siyasete girmek için, üst düzey yöneticiyken, yurt dışından kesin dönüş yapmış, yurt dışında elde ettiği birikimlerle halen oturmakta olduğu konutunu 2007 yılında satın almıştır. Sayın Bakanımız kabinede olmadığı dönemde, 2020 yılında, konutunun zemin katı, aşırı nem aldığı için, zorunlu su izolasyonu tadilatı, yapıyı inşa eden firma tarafından yaptırılmıştır. İzolasyon tadilatı iddiada bahsi geçen firma tarafına yaptırılmamıştır. Yakışıksız isnat ve imalarla, ucuz hilelerle, haksızca siyasette öne çıkmaya çalışan zihniyeti ve Bakanımızı küçük düşürmeye yönelik iddiaları reddediyoruz" denildi.

CHP Grup Başkanvekili ali Mahir Başarır

''HAYAT SANA GÜZEL''

Başarır, kürsüden seslendiği Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik söylemlerini ''bir iddiaya'' dayandırıp Şimşek'in yaşadığı ev üzerinden Rönesans Holding ile güçlü bağları olduğunu öne sürerek hedef aldı:

Sayın Bakan, 'Asgari ücret yüksek, enflasyon verileri güzel' diyorsun. Hayat sana çok güzel. Sen Gölbaşı'ndaki villanda gayet güzel yaşıyorsun. Bir iddiaya göre senin Gölbaşı'ndaki villanın giderlerini, tadilatını, özellikle yapı malzemelerini Rönesans diye bir şirketin yaptığı söyleniyor. Çıkıp şunu açıklaman lazım. Dürüst, vicdanlı bakan. Sen Gölbaşı'ndaki villanı nereden edindin? Onun tadilatını ve yapımını kim üstlendi? Bir tadilat var. Gayet lüks bir villan var. Rönesans'ın yaptığı söyleniyor. Bir bakanınız Rönesans'ın uçağına biner. Maliye Bakanımız Rönesans'ın inşaat şirketinin malzemeleriyle villasını yeniler. İddia bunlar. Size hayat güzel. Olan işçiye, emekçiye, yoksula oluyor. Emekliler, asgari ücretliler zam alamayacaklar. Onlar için temmuz kara geçecek. Ocak ayına kadar 6 ay boyunca zam almayacakları için bugün milyonlarca emekli açlık sınırının çok çok altında yaşayacak.''