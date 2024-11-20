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CHP'den Meclis'te "kayyum" provokasyonu: Bakan Ali Yerlikaya'nın komisyona girişini engellemeye çalıştılar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri başlarken CHP'li vekiller provokasyona imza attı. CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştı. CHP'li milletvekilleri, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız" diyerek yapılan terör operasyonuna karşı bu provokasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 10:32 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 10:59
CHP’den Meclis’te kayyum provokasyonu: Bakan Ali Yerlikaya’nın komisyona girişini engellemeye çalıştılar

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri başlarken CHP'li vekiller kayyum provokasyonuna imza attı.

CHP'den Meclis'te provakasyon

CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştı.

GEREKÇE KAYYUM
CHP'li milletvekilleri, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız" diyerek "kent uzlaşısı" adı altında seçilen ve "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklanan Ahmet Özer'e yapılan terör operasyonuna karşı bu provokasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyona girişini engellemeye çalıştı. (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyona girişini engellemeye çalıştı. (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

BAŞI ÇEKEN İKİ İSİM BAŞARIR VE AĞBABA
Yerlikaya'nın komisyona girişini engellemeye çalışanlar arasında başı çekenlerin CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın olduğu görüldü.

CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyona girişini engellemeye çalıştı. (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın komisyona girişini engellemeye çalıştı. (Takvim.com.tr/Ekran görüntüsü)

Böylece Meclis tarihinde ilk kez bir Bakan komisyon görüşmeleri öncesi darp edildi.

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