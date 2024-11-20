CHP'den Meclis'te "kayyum" provokasyonu: Bakan Ali Yerlikaya'nın komisyona girişini engellemeye çalıştılar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri başlarken CHP'li vekiller kayyum provokasyonuna imza attı.

CHP'li milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın salona girişini engellemeye çalıştı.



GEREKÇE KAYYUM

CHP'li milletvekilleri, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadı biz de onu Meclis'e almayacağız" diyerek "kent uzlaşısı" adı altında seçilen ve "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklanan Ahmet Özer'e yapılan terör operasyonuna karşı bu provokasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.