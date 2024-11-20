Ahmet Özer’in FETÖ bağlantılı yeğeni neyin peşindeydi? Böcek siparişi ortaya çıktı

Başkan Vekili Can Aksoy'un yürüttüğü detaylı incelemelerde, Özçoban'ın ve ekibinin belediye bütçesinden "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazları siparişi verdiği belirlendi.

Sipariş edilen cihazların test edilmesi için ilgili firma tarafından gönderilen demo ürünlerin denendiği ortaya çıktı. Aksoy, bu tespitlerin ardından dinleme cihazları siparişini derhal iptal etti.

NEREDE NE AMAÇLA KULLANILACAKTI?

Belediye bütçesiyle alınmak istenen dinleme cihazlarının nerede ve ne amaçla kullanılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bu durum, Ahmet Özer ve ekibinin belediye imkanlarını kişisel veya yasadışı amaçlarla kullanmış olabileceği şüphesini güçlendirdi.

CHP/DEM'li Ahmet Özer (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

AHMET ÖZER DÖNEMİ MERCEK ALTINDA

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Özer, soruşturma kapsamında geçici olarak görevden alınmıştı. Ahmet Özer dönemine ait harcamaları ve işlemler detaylı şekilde inceleniyor.

Bu denetimler, PKK ve FETÖ bağlantıları ile belediye bütçesinin usulsüz kullanımı gibi kritik başlıklar altında genişletiliyor.