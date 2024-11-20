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Ahmet Özer'in FETÖ bağlantılı yeğeni neyin peşindeydi? Böcek siparişi ortaya çıktı

PKK üyeliğinden tutuklanan CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dönemine ait bir skandal daha ortaya çıktı. Özer'in belediyede kritik konuma getirdiği FETÖ bağlantılı yeğeni Muhammed Sertaç Özçoban'ın belediye bütçesinden dinleme cihazları sipariş ettiği ortaya çıktı. Belediye bütçesiyle alınmak istenen dinleme cihazlarının nerede ve ne amaçla kullanılacağı merak edilirken bu durum, Ahmet Özer ve ekibinin belediye imkanlarını kişisel veya yasadışı amaçlarla kullanmış olabileceği şüphesini güçlendirdi.

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Giriş Tarihi :20 Kasım 2024 , 12:29 Güncelleme Tarihi :20 Kasım 2024 , 12:43
Ahmet Özer’in FETÖ bağlantılı yeğeni neyin peşindeydi? Böcek siparişi ortaya çıktı

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CHP/DEM'in "kent uzlaşısı" kılıfıyla Esenyurt'a Belediye Başkanı olan Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Ahmet Özer'in yerine kayyum atandı.

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ÖZER DÖNEMİ MERCEK ALTINDA
Özer'in görevden alınmasının ardından, İstanbul Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili olarak atanan Can Aksoy Özer dönemini mercek altına aldı.

CHP/DEM'li Ahmet Özer tutuklandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)CHP/DEM'li Ahmet Özer tutuklandı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

FETÖ'CÜ YEĞENİN BÖCEK SİPARİŞİ
Aksoy, yaptığı denetimlerde Ahmet Özer'in FETÖ üyeliği nedeniyle 2016 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen yeğeni Muhammed Sertaç Özçoban'ı belediyede kritik bir pozisyona getirdiğini tespit etti.

Özer'in yeğeni Muhammed Sertaç ÖzçobanÖzer'in yeğeni Muhammed Sertaç Özçoban

Muhammed Sertaç Özçoban'ın, Ahmet Özer döneminde "yakın danışman" sıfatıyla belediyede görev aldığı veyetkisini kötüye kullanarak şaibeli işlere imza attığı öğrenildi.

Başkan Vekili Can Aksoy'un yürüttüğü detaylı incelemelerde, Özçoban'ın ve ekibinin belediye bütçesinden "böcek" olarak tabir edilen dinleme cihazları siparişi verdiği belirlendi.

Sipariş edilen cihazların test edilmesi için ilgili firma tarafından gönderilen demo ürünlerin denendiği ortaya çıktı. Aksoy, bu tespitlerin ardından dinleme cihazları siparişini derhal iptal etti.

NEREDE NE AMAÇLA KULLANILACAKTI?
Belediye bütçesiyle alınmak istenen dinleme cihazlarının nerede ve ne amaçla kullanılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bu durum, Ahmet Özer ve ekibinin belediye imkanlarını kişisel veya yasadışı amaçlarla kullanmış olabileceği şüphesini güçlendirdi.

CHP/DEM'li Ahmet Özer (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)CHP/DEM'li Ahmet Özer (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

AHMET ÖZER DÖNEMİ MERCEK ALTINDA
PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Ahmet Özer, soruşturma kapsamında geçici olarak görevden alınmıştı. Ahmet Özer dönemine ait harcamaları ve işlemler detaylı şekilde inceleniyor.

Bu denetimler, PKK ve FETÖ bağlantıları ile belediye bütçesinin usulsüz kullanımı gibi kritik başlıklar altında genişletiliyor.

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